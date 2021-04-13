Самый важный ресурс — вода! Австралия испытывает настолько сильный дефицит, что реализовала самый удивительный проект за всю историю человечества. Она построила мегазаводы и небольшие опреснительные фермы по всему побережью. Что же получилось у австралийцев?
В начале XXI века страна столкнулась с проблемой нехватки воды. Засуха, рост численности населения и сельскохозяйственная деятельность подвели страну к кризису небывалого масштаба. Перестало хватать питьевой воды.
Сначала упор сделали на экономии воды. За нерациональное использование воды можно было получить штраф в несколько тысяч долларов. Были выпущены ролики, ориентированные на разумное и бережное потребление воды.
Далее в центральной части страны распечатали Большой артезианский бассейн.
Но это не исправило ситуацию. В ход пошло самое дорогое решение из возможных. Было решено построить опреснительные заводы рядом с городами. Основная часть населения проживает вдоль береговой линии, поэтому опреснительные заводы дали бы доступ к питьевой воде почти всем жителям континента.
На днях я уже писал о Викторианском опреснительном заводе, расположенном рядом с Мельбурном.
Завод возле Мельбурна производит 150 гигалитров (150 000 000 литров) воды в год, что покрывает треть всех потребностей второго по численности города в Австралии. Планируется увеличить мощность завода до 200 гигалитров в год.
Завод по опреснению воды в Голд-Косте
Завод в Голд-Косте производит 45 гигалитров воды в год, перекрывая 27% всех потребностей в Юго-Восточном Квинсленде. Завод впервые поставил воду в сеть в феврале 2009 года. На заводе стоят установки обратного осмоса, что снижает энергетическую зависимость завода.
Завод консервируют на сезон дождей.
Завод по опреснению морской воды в Перте
Завод по опреснению морской воды в Перте производит 48 гигалитров воды в год, перекрывая потребность в воде в городе Перт на 17%. Установка обратного осмоса для соленой воды была первой в своем роде в Австралии и вступила в строй в 2006 году.
Южный завод по опреснению морской воды
Он поставляет воду в столицу штата Перт, а также в близлежащий региональный город Банбери и известен как проект по опреснению южной морской воды. Первоначально он был разработан для подачи 50 гигалитров питьевой воды в год, но позже его расширили до 100 гигалитров питьевой воды в год, покрывая 33% потребности Перта.
Мощность завода в Сиднее — 84 гигалитров воды в год. Он покрывает потребности Сиднея в питьевой воде на 15%.
Завод по опреснению в Аделаиде покрывает половину потребности в питьевой воде. Вырабатывает 100 гигалитров воды в год.
Также на побережье действует 26 небольших опреснительных заводов.
Примечательно, что деньги на строительство таких заводов муниципалитеты изыскивают чаще всего самостоятельно. Заводы строят в рассрочку. И даже при простое опреснительных заводов, деньги на их содержание тратить всё равно приходится.
Источник:
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https://old.fishki.net/3704141-viktorianskij-opresnitelynyj-zavod---megaproekt-avstralii.htmlhttps://old.fishki.net/3704141-viktorianskij-opresnitelynyj-zavod---megaproekt-avstralii.html
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