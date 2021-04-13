Но это не исправило ситуацию. В ход пошло самое дорогое решение из возможных. Было решено построить опреснительные заводы рядом с городами. Основная часть населения проживает вдоль береговой линии, поэтому опреснительные заводы дали бы доступ к питьевой воде почти всем жителям континента.

На днях я уже писал о Викторианском опреснительном заводе, расположенном рядом с Мельбурном.