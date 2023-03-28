10 человек, которые упали с огромной высоты и выжили

Люди могут разбиться насмерть, упав с высоты нескольких этажей. Что уж говорить о высоте в несколько километров! Но есть несколько примеров того, как человек, упавший с огромной высоты, остался в живых. Чудо, не иначе.
Опытная парашютистка из ЮАР Кристин Маккензи в 2004 году в Йоханнесбурге совершала свой 112-й прыжок. Она решила впервые попробовать выполнить прыжок из положения сидя, чтобы набрать большую скорость в свободном падении. Она прыгнула с высоты 3353 метра, оставалась в этом положении до высоты 1828 метров, затем распрямила тело и пришло время раскрыть парашют. Основной парашют не раскрылся и Кристин быстро раскрыла запасной, а потом решила отрезать основной, чтобы не мешал. Парашюты зацепились друг за друга и ситуация полностью вышла из-под контроля. Кристин просто падала вниз, думая, что это конец и её предстоящей свадьбе не суждено случиться. Но, прежде чем рухнуть на землю, она попала на линии электропередач, которые чуть замедлили падение и, вероятно, спасли ей жизнь. Спортсменка получила перелом таза и серьёзные ушибы, но оставалась в сознании. Её быстро отвезли в больницу — прохожий заметил, как она падала, и вызвал скорую помощь. Кристин полностью поправилась, вышла замуж и передумала в медовый месяц прыгать с мужем с парашютом, попросив его придумать какие-то другие развлечения.
2. Эмма Кэри
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В 2013 году 20-летняя австралийка Эмма Кэри приехала в Швейцарию, чтобы осуществить свою давнюю мечту — прыжок со свободным падением над Альпами. Она была очень взбудоражена, но не особенно нервничала, пока вертолет поднимался на высоту 4267 метров. После прыжка с инструктором она поняла, что не замедляется и начала кричать инструктору, чтобы узнать, должно ли все быть так, как происходит. Эмма вытянула шею и посмотрела вверх. Что она увидела? Что и основной, и запасной парашюты не раскрылись, и что они сплелись вместе и обвились вокруг шеи инструктора, от чего он потерял сознание. Через несколько секунд она упала на землю, а сверху её придавил инструктор, прицепленный к её спине. Эмма получила перелом таза, сломала спину, крестец и челюсть, потерла почти все зубы. Врачи сказали ей, что она больше никогда не сможет ходить, но благодаря интенсивной физиотерапии и огромному труду ей удалось вернуть подвижность. Хотя чувствительность в нижней части тела вернуть так и не удалось, да и другие последствия травм остались.
3. Крейг Стэплтон
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Крейг был 51 год и он был опытным парашютистом, когда решил совершить прыжок с самолёта на высоте 2438 метров, чтобы отработать трюк с американским флагом. Всё шло хорошо, пока нога Крейга не застряла и он не начал быстро приближаться к земле. Он быстро раскрыл запасной парашют, однако верёвки запутались ещё больше, что не помогло исправить ситуацию. Но, к счастью, два неисправных парашюта снизили скорость падения примерно до 48 км/ч, а ещё Крейг рухнул под удачным углом и на свежевспаханную землю. Эти факторы в совокупности спасли ему жизнь: он получил лишь вывих плеча, несколько ушибов и синяков. Падение запечатлено на видео, которое записал перепуганный оператор.
4. Элайджа Арранц
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Элайджа начал прыгать с парашютом в 14 лет. Прыжок, который навсегда изменил его жизнь, был тандемным — он прыгал в связке вместе с 44-летним инструктором Тони Роковым с высоты примерно 524 метра. Вроде бы всё шло как надо, основной парашют Тони раскрылся и они с Элайджей начали потихоньку приближаться к земле, наслаждаясь видом. Но в 20 метрах от твёрдой поверхности внезапный порыв ветра сорвал их парашют и швырнул их на землю с огромной скоростью. Действия инструктора Тони вышли далеко за рамки того, что следует ожидать от любого человека на любой работе, независимо от присущих ей опасностей. Он успел так изогнуться, чтобы максимально защитить подростка и принять удар на себя. Тони погиб на месте. Считается, что этот самоотверженный поступок — единственная причина, по которой Элайджа до сих пор жив. Да, он получил очень серьёзные травмы и передвигается в инвалидной коляске, но очень рад тому, что его жизнь не оборвалась в тот день.
5. Кэрол Мюррей Родригес
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В сентябре 1995 года 24-летняя канадка Кэрол Мюррей Родригес, пройдя 4-часовой тренинг по прыжкам с парашютом, получила разрешение совершить одиночный прыжок с самолёта, находящегося на высоте 975 метров. Через секунду-две после прыжка порыв ветра сорвал её и запутал её парашют. Кэрол упала на землю со скоростью 90 км/ч прямо в палисадник какой-то старушки. Травмы были ужасными: проколотое лёгкое, перелом таза, множественные переломы рёбер, и самое главное — сложный перелом правой бедренной кости, в результате которого кость разорвала мышцу бедра и вонзилась в землю почти на 10 сантиметров. Кэрол перенесла более 25 операций и до сих пор страдает от последствий полученных травм. Но если вы посмотрите видео, то поймёте, насколько ей на самом деле повезло — потому что непонятно, как она вообще выжила.
6. Виктория Сильерс
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До сих пор в нашем списке были только случаи, когда в дело вмешалась досадная случайность или невезение. Этот же случай стоит особняком.
В апреле 2015 года инструктор по прыжкам с парашютом Виктория Сильерс мечтала скорее вернуться к своему любимому занятию после перерыва в год, связанного с беременностью и родами. Чтобы порадовать Викторию, её муж Эмиль заказал для неё прыжок на аэродроме Нетеравон в графстве Уилтшир, Англия, и они отправились туда всей семьей, с двумя детьми, как на праздник. Была сильная облачность, поэтому Виктория и 11 других парашютистов решили делать прыжок с малой высоты (1220 метров). Во время такого прыжка необходимо раскрыть парашют почти сразу после того, как вы покинули самолёт. Когда Виктория прыгнула, её парашют не раскрылся и врезалась в землю на пугающей скорости 96 км/ч. Люди, побежавшие к месту её падению, думали, что она погибла, однако она была жива, хотя и получила очень серьёзные травмы (перелом позвоночника, сломанный таз, сломанные рёбра). Спасателей удивило состояние её парашюта: он был странно завязан с одной стороны и отсутствовали мягкие звенья, которые прикрепляют основной парашют к ремням безопасности. После двухлетнего расследования мужу Виктории, Эмилю, было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он намеренно испортил парашют за день до прыжка. Также было установлено, что он пытался убить жену за неделю до этого, оставив включённым газ. Эмиля приговорили к пожизненному заключению. Виктория долго не хотела верить в то, что муж спланировал её убийство, несмотря на множество доказательств: у него было несколько параллельных романов, он внёс значительную сумму в её полис страхования жизни, и при этом у него были немалые долги. В конце концов женщина всё-таки признала, что он пытался её убить.
7. Николас Алкемейд
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Николас Алкемейд не был парашютистом-экстремалом. Он был стрелком на британском бомбардировщике RAF Lancaster во время Второй мировой войны. 24 марта 1944 года его эскадрилья должна была атаковать Берлин. Уже после атаки, возвращаясь назад, самолёт сбился с курса из-за сильного ветра, и сбился в сторону Рурской долины, где была сильная немецкая система ПВО. Самолёт подбили, капитан приказал экипажу прыгать с парашютами. Но когда Николас пытался достать свой парашют из задней части самолёта, он понял, что тот уже горит. И оставался выбор — или остаться и гореть вместе с самолётом, или прыгнуть вниз без парашюта с высоты 5,6 км и над территорией противника. Он прыгнул, когда загорелись его лицо и одежда, и сразу после самолёт взорвался. Николас потерял сознание и очнулся на заснеженной земле в сосновом лесу. Учитывая, с какой высоты и с какой скоростью он падал, просто удивительно, что он получил лишь вывих колена и несколько синяков (ну и ожоги еще в самолёте). Он активировал сигнал бедствия, его подобрали немцы, отвезли в гестапо, там его обвинили в шпионаже, потому что в историю с падением сначала никто не поверил. Потом уже нашли место крушения бомбардировщика и место приземления Николаса. Конец войны он встретил, будучи небольшой знаменитостью в лагере для военнопленных.
Полковник Иван Чиссов тоже воевал против фашистов в Великой Отечественной войне. Он служил штурманом на бомбардировщике Ил-4. Когда его атаковали немецкие истребители, он выпрыгнул на высоте примерно 7 010 метров. Но, в отличие от Николаса Алкемейда, у него был парашют. Проблема заключалась в том, что слишком быстрое раскрытие парашюта сделало бы его легкой мишенью для немецких истребителей, и лётчик решил раскрыть его в самый последний момент. На полпути он потерял сознание, так и не раскрыв парашют. Считается, что скорость падения составила от 190 до 240 км/ч. Чиссов врезался в край заснеженного оврага, соскользнул и покатился вниз, остановившись на дне. К счастью, это произошло не на вражеской территории. Его нашли и отвезли в больницу. Перелом позвоночника и перелом таза удалось вылечить без последствий. Через три месяц Иван Чиссов вернулся в небо и продолжил громить врага.
9. Алан Маги
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Алан Маги, служивший во время Второй мировой в американских ВВС стрелком на бомбардировщике, тоже упал вниз с огромной высоты. 3 января 1043 года в небе над Францией его самолёт был подбит, а затем взорвался. Взрывом Алана выбросило из самолёта и он упал с высоты 6100 метров на город Сен-Назер, врезавшись в стеклянный потолок железнодорожного вокзала и запутавшись в балках и стальных тросах, поддерживавших крышу. Ему почти оторвало одну руку, он потерял почти все зубы, получил травмы всех конечностей, но остался жив. В плену его вылечили — сначала в госпитале, затем в лагере. После войны он вернулся домой и очень редко рассказывал о том, что с ним произошло.
10. Беар Гриллс
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Имя Беара Гриллса хорошо известно в Англии, да и в других странах его могут знать по передачам на канале Discovery (программа «Выжить любой ценой»). Но не все знают о том, что в 1996 году, когда Беару был всего 21 год, он чудом не погиб при падении с большой высоты. Он служил в спецназе и однажды во время прыжка с парашютом (с высоты 4877 метров) его парашют не раскрылся. Причём его при падении закрутило так, что он не успел раскрыть запасной парашют, и в результате упал на спину, получив переломы позвоночника в трёх местах. Врачи говорили, что он может остаться неходячим, но Беару повезло. Несмотря на медленный и очень тяжёлый период выздоровления и реабилитации, уже через два года он настолько окреп, что сумел поднять на Эверест.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Югославская сербская стюардесса, работавшая в компании JAT и попавшая в книгу рекордов Гиннесса как обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта - 10 160 м, став единственным человеком, пережившим катастрофу DC-9 над Хинтерхермсдорфом.
Это с НЕЁ надо было начинать!
Когда слышу про то , как кто-то выжил после падения с высоты , сразу ее вспомню.
Подробнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Столкновение_над_Завитинскомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Столкновение_над_Завитинском