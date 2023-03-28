10 человек, которые упали с огромной высоты и выжили

До сих пор в нашем списке были только случаи, когда в дело вмешалась досадная случайность или невезение. Этот же случай стоит особняком.





В апреле 2015 года инструктор по прыжкам с парашютом Виктория Сильерс мечтала скорее вернуться к своему любимому занятию после перерыва в год, связанного с беременностью и родами. Чтобы порадовать Викторию, её муж Эмиль заказал для неё прыжок на аэродроме Нетеравон в графстве Уилтшир, Англия, и они отправились туда всей семьей, с двумя детьми, как на праздник. Была сильная облачность, поэтому Виктория и 11 других парашютистов решили делать прыжок с малой высоты (1220 метров). Во время такого прыжка необходимо раскрыть парашют почти сразу после того, как вы покинули самолёт. Когда Виктория прыгнула, её парашют не раскрылся и врезалась в землю на пугающей скорости 96 км/ч. Люди, побежавшие к месту её падению, думали, что она погибла, однако она была жива, хотя и получила очень серьёзные травмы (перелом позвоночника, сломанный таз, сломанные рёбра). Спасателей удивило состояние её парашюта: он был странно завязан с одной стороны и отсутствовали мягкие звенья, которые прикрепляют основной парашют к ремням безопасности. После двухлетнего расследования мужу Виктории, Эмилю, было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он намеренно испортил парашют за день до прыжка. Также было установлено, что он пытался убить жену за неделю до этого, оставив включённым газ. Эмиля приговорили к пожизненному заключению. Виктория долго не хотела верить в то, что муж спланировал её убийство, несмотря на множество доказательств: у него было несколько параллельных романов, он внёс значительную сумму в её полис страхования жизни, и при этом у него были немалые долги. В конце концов женщина всё-таки признала, что он пытался её убить.