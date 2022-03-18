Черно-белые снимки с историей, которые очень круто передают дух своего времени

Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье

С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени

Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России

Как в Викторианскую эпоху делали снимки с безголовыми людьми

20+ фото, которые показывают - необязательно быть профи, чтобы делать крутые снимки

Чересчур необычные исторические фотографии, от которых не оторвать глаз