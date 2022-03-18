Черно-белые снимки с историей, которые очень круто передают дух своего времени

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Перед вами настоящая коллекция редких исторических фотографий, просмотр которой доставляет невероятное удовольствие. Есть какая-то магия в этих черно-белых кадрах...
Моряк фотографируется со своими кошками, которые всегда идут в плаванье вместе с ним, США, 1910 год
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Человек - будильник. Эта профессия существовала в Англии и Ирландии во времена промышленной революции вплоть до 1920 год
Знаменитая Мата Хари, актриса, экзотическая танцовщица, куртизанка и шпионка, Париж, 1910-е годы
Уинстона Черчилля переносят на носилках, после того как его сбила машина, Нью-Йорк, 1931 год
Девушки рисуют на циферблатах светящиеся цифры радиоактивными красками. Многие из них потом умрут от рака, 1922 год.
Магазин «Auction&Negro Sales», в котором раньше можно было приобрести рабов, Атланта, 1864 год
Корейские беженцы покидают Северную Корею, преодолевая искореженный в результате авиаудара мост, 1950 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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