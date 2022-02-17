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Как в Викторианскую эпоху делали снимки с безголовыми людьми

Как в Викторианскую эпоху делали снимки с безголовыми людьми (8 фото)

Автор:
17 февраля 2022 15:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Англия   интересно   ретро   снимки   старое   фото   фотография   черно-белое   
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Вы думали, ретушь фотографии появилась только с появлением цифровых фотоаппаратов? Как бы не так. Практически с самого начала существования искусства фотографии художники прибегали к ретуши. Самой популярной обработкой в Викторианскую эпоху стало… отсечение головы. Рассказываем, как именно фотографы работали над снимками и почему это было так популярно.

Все фотографии в этом материале – реально сделанные в 19-20 веке снимки. Часто получалось так, что целые семьи специально позировали для того, чтобы затем посредством обработки им отсекли головы.

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Конечно, фотография тогда не могла сделать вас супер-красавцем, как сейчас делает из заурядных моделей див Инстаграмма. Но уже тогда фотографы начинали экспериментировать с монтажом и ретушью. Первым ярким примером искусственной ретуши стало подкрашивание щек и губ в алые цвета, чтобы добиться большей привлекательности человека на фото.

Затем появился формат склейки двух фотографий. Художники начали вырезать с негативов элементы снимка и вставлять их в новое произведение. Но почему именно отсеченные головы?

Чтобы понять это, стоит обратиться к традициям и реалиям викторианской эпохи.

В конце позапрошлого века был культ очаровательности смерти. Не удивляйтесь, это не те же самые понятия, что были у субкультуры эмо в нулевые годы нашего века. Тогда люди не стремились умереть и не романтизировали саму смерть. Но ведь именно тогда появился спиритизм и посмертные фото людей.

Все дело в высокой смертности. Медицина тогда была не на самом высоком уровне, а если быть честными, то можно было умереть от любой небольшой ранки. Поэтому жизнь людей была наполнена смертью, как бы парадоксально это не звучало. Даже маленькие дети ежедневно сталкивались со смертью, и никто тогда не мог понять, почему именно происходят многие смерти. До того, что это может случаться из-за антисанитарии и многочисленных тогда неизлечимых болезней, многие просто не доходили умом.

Поэтому было повальное увлечение смертью и загробной жизнью, которое затем переросло в различные городские легенды и мифы о гробницах фараонов.

Поэтому британские фотографы тоже не остались в стороне. В результате именно этот культ смерти привел к тому, что появились жуткие посмертные фото и вот такие шутливые «безголовые фото». Ко всему прочему, были также фото с духами, которые тоже создавались посредством монтажа.

Для того, чтобы создать такие фото, использовались негативы других фотографий. Брался общий фон для фото, и с негативов вырезались необходимые элементы фотографий. Хотя это звучит очень просто, на самом деле это очень кропотливая работа. Только представьте: нужно сделать так, чтобы казалось, будто бы человек реально держит объект, и еще и взаимодействует с ним.

Первопроходцем в деле такой редактуры стал фотограф Оскар Рейландер, швед, и он снискал наибольшую популярность. Ко всему прочему, именно он считается отцом-основателем фотомонтажа и печати. Но стал он известен не благодаря таким снимкам, а благодаря эротической серии фотографий.

Для них он снимал моделей из цирка, уличных оборванцев, детей-проституток. Звучит, конечно, жутко, но понятия тогда были совсем другими. Но все же британцы взяли от него именно монтаж.

Таким образом, даже сейчас в различных архивах можно найти многочисленные обезглавленные фото. А вы баловались фотошопом, чтобы создать подобные жуткие кадры?

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Метки: Англия   интересно   ретро   снимки   старое   фото   фотография   черно-белое   
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6  комментариев
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kazanovskiydmitriy 39 минут назад
Очень страшно, но при этом очень интересно
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Ольга Лаппо 9 минут назад
Как интересно. Фотографы, оказывается, во все времена баловались всякими спецэффектами)
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Елизавета Корчагина 14 минут назад
Фотографии действительно выглядят немного пугающе, но при этом очень интересно и красиво
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−1
Максим Ляткин Полчаса назад
Интересная статья была, всем рекомендую к прочтению!
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☭Cheкаво☭ 36 минут назад
Сородичи Джека Потрошителя, англосакские маньячелы что с них взять, у них головка бо-бо.
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Александр Лазарев 38 минут назад
Очень интересный пост
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