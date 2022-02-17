Как в Викторианскую эпоху делали снимки с безголовыми людьми

Затем появился формат склейки двух фотографий. Художники начали вырезать с негативов элементы снимка и вставлять их в новое произведение. Но почему именно отсеченные головы?

Чтобы понять это, стоит обратиться к традициям и реалиям викторианской эпохи.

В конце позапрошлого века был культ очаровательности смерти. Не удивляйтесь, это не те же самые понятия, что были у субкультуры эмо в нулевые годы нашего века. Тогда люди не стремились умереть и не романтизировали саму смерть. Но ведь именно тогда появился спиритизм и посмертные фото людей.