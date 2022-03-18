Видео: реакция на экстремальные американские горки

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Компания SeaWorld заявила о том, что ее новый аттракцион Emperor — самая высокая, быстрая и протяженная "ныряющая" горка в Калифорнии (тип американских горок, в конструкции которых предусмотрено одно или несколько почти вертикальных падений под углом примерно 90 градусов). Аттракцион обеспечивает любителям острых ощущений момент свободного падения. Вот как это выглядит со стороны.
Аттракцион Emperor назван в честь императорского пингвина, самого большого пингвина в мире, и "имитирует удивительные способности этого вида к подводному плаванию".
Аттракцион находится в Сан-Диего, Калифорния. Длина трассы составляет 762 метра, вертикальный перепад имеет высоту примерно 14 этажей, а скорость движения — 27 м/с.
Эти новые американские горки открылись в середине марта, и уже появились первые видео с реакцией тех, кто на них прокатился. Кажется, они в восторге и от свободного падения, и от головокружительных петель, и от скорости движения.
Первый большой выброс адреналина происходит, когда кабинка поднимается на высоту 46 метров и останавливается, а затем резко устремляется вниз.
Затем кабинка совершает инверсии, бочкообразный перекат, петлю Иммельмана и плоское вращение. Прежде чем вновь ступить на твердую землю, приходится пройти через многое!
После посещения аттракциона гостям парка предлагается сходить в зоопарк Penguin Encounter. Это единственное место в Северной Америке, где можно увидеть императорских пингвинов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Эмоции американские горки аттракционы видео калифорния свободное падение экстремальный спуск
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