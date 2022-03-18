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Видео: реакция на экстремальные американские горки

Видео: реакция на экстремальные американские горки (7 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2022 13:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Эмоции   американские горки   аттракционы   видео   калифорния   свободное падение   экстремальный спуск   
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Компания SeaWorld заявила о том, что ее новый аттракцион Emperor — самая высокая, быстрая и протяженная "ныряющая" горка в Калифорнии (тип американских горок, в конструкции которых предусмотрено одно или несколько почти вертикальных падений под углом примерно 90 градусов). Аттракцион обеспечивает любителям острых ощущений момент свободного падения. Вот как это выглядит со стороны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Эмоции   американские горки   аттракционы   видео   калифорния   свободное падение   экстремальный спуск   
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