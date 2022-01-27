Парк аттракционов во Флориде показал, как выглядит поездка на «самых ожидаемых американских горках в мире»

Новый аттракцион в Busch Gardens, построенный компанией Rocky Mountain Construction из Айдахо, представляет собой усовершенствованную версию деревянных горок Gwazi, которые были закрыты в 2015 году. Версия 2022 года представляет собой гибрид из дерева и стали и «сочетает в себе инновации стальных горок и ностальгию по деревянным».

В заявлении Busch Gardens говорится: «Несмотря на то, что в новый аттракцион интегрированы элементы Gwazi, классических деревянных горок, совершенно новые компоненты острых ощущений и переосмысленная схема путей выводят Iron Gwazi на новый уровень». Компания добавила, что аттракцион подходит для всей семьи, при условии, что рост детей составляет не меньше 121 сантиметра.