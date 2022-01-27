Парк аттракционов во Флориде показал, как выглядит поездка на «самых ожидаемых американских горках в мире»

Парк развлечений Busch Gardens Tampa Bay показал завораживающее видео, которое демонстрирует, как выглядит поездка на Iron Gwazi -- новом аттракционе, который называют «одними из самых ожидаемых американских горок в мире».
Аттракцион откроется 11 марта — это уже десятые горки в парке Busch Gardens Tampa Bay во Флориде. Тележки падают под углом 91 градус с высоты 62 метра и достигают максимальной скорости 122 километров в час.
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На видео показано падение от первого лица, а также бесценная реакция посетителей аттракциона, которые сначала поднимаются к пику, а затем летят вниз по путям длиной более 1200 метров.
Новый аттракцион в Busch Gardens, построенный компанией Rocky Mountain Construction из Айдахо, представляет собой усовершенствованную версию деревянных горок Gwazi, которые были закрыты в 2015 году. Версия 2022 года представляет собой гибрид из дерева и стали и «сочетает в себе инновации стальных горок и ностальгию по деревянным».
В заявлении Busch Gardens говорится: «Несмотря на то, что в новый аттракцион интегрированы элементы Gwazi, классических деревянных горок, совершенно новые компоненты острых ощущений и переосмысленная схема путей выводят Iron Gwazi на новый уровень». Компания добавила, что аттракцион подходит для всей семьи, при условии, что рост детей составляет не меньше 121 сантиметра.
Нил Турман, президент Busch Gardens Tampa Bay Park, сказал: «Невероятное ожидание Iron Gwazi разделяют как наши гости, так и амбассадоры, и мы очень рады открыть эту удивительную горку».
«Iron Gwazi разнообразит наше портфолио захватывающих аттракционов и станет впечатляющим дополнением к очертанию Тампы на фоне неба. Сочетание классических элементов деревянных горок с гладкой стальной дорожкой подарит любителям острых ощущений незабываемые впечатления».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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