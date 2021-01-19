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Что означает локдаун?

Что означает локдаун? (5 фото)

Автор:
19 января 2021 08:57
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   локдаун   люди   познавательно   факты   фото   что это значит   
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В 2020 году многие россияне впервые услышали слово «локдаун», которое быстро обрело популярность и стало часто использоваться политиками и в СМИ. Однако многие до сих пор понимают значение этого термина лишь примерно. Что такое локдаун простыми словами? Как проходит локдаун в России? И были ли случаи локдауна в экономике до 2020 года и коронавирусной инфекции? Ответы на все перечисленные вопросы можно найти в этой статье.
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Метки: в мире   интересно   локдаун   люди   познавательно   факты   фото   что это значит   
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9  комментариев
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110
ЯуЦуЧу 2 часа назад
А почему не изоляция ?? Учите русский язык, черти не русские!!!!
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31k
Олег Час назад
учебником русского языка лупить по башке тех, что отказывается использовать в речи нормальные слова
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29k
Азат Баширов Час назад
Если в слове "ЛОКДАУН" переставить буквы местами, получиться "КЛОУНАДА"
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Локдаун, в переводе с рашшинского: закрыть под замок. Чтобы людишки не вымерли и государство не лишилось налогоплательщиков, государство их запирает в своих домах. Конечно, экономика пострадает, но выход есть - можно включить печатный станок, напечатать побольше фантиков и раздать их населению.
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31k
Олег Frank Borman Час назад
а с хохлячьей мовы как переводится?
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
а почему не карантин?
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135
bobobo Перст Указующий 2 часа назад
Что б никто не догадался.
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39k
Raush Перст Указующий 57 минут назад
Ну просто потому, что никакой пандемии нет... Это просто изоляция, без причины. Так сказать проверка на послушание. А вирус это просто из пальца высосанная причина.
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3k
ArkBase Перст Указующий 50 минут назад
Потому, что карантин относится к форс-мажорным обстоятельствам.. А это определенные правовые и финансовые последствия - как для населения страны, так и правящей верхушки ... https://na-karantin.ru/vvedenie-karantina/https://na-karantin.ru/vvedenie-karantina/
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