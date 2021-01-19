Что означает локдаун?

В 2020 году многие россияне впервые услышали слово «локдаун», которое быстро обрело популярность и стало часто использоваться политиками и в СМИ. Однако многие до сих пор понимают значение этого термина лишь примерно. Что такое локдаун простыми словами? Как проходит локдаун в России? И были ли случаи локдауна в экономике до 2020 года и коронавирусной инфекции? Ответы на все перечисленные вопросы можно найти в этой статье.
Что такое локдаун?
«Локдаун» – это транслитерация английского слова «Lockdown», состоящего из двух корней:
lock означает запирать или закрывать;
down в данном случае выступает лишь как усилительная частица.
Термин переводится как «изоляция» или «строгая изоляция». Сейчас «локдаун» полноценно используется в русской речи, пополняя ряды заимствованных слов.
lock означает запирать или закрывать;
down в данном случае выступает лишь как усилительная частица.
Термин переводится как «изоляция» или «строгая изоляция». Сейчас «локдаун» полноценно используется в русской речи, пополняя ряды заимствованных слов.
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Впервые это понятие начали использовать в 1970-ых годах в США в качестве меры безопасности в тюрьмах. Строгую изоляцию вводили с целью предотвратить тюремные бунты или беспорядки во время чрезвычайных происшествий. Кстати, есть американский фильм «Lockdown», связанный именно с тюрьмой.
Позднее протоколы локдауна были разработаны и для учебных и медицинских учреждений, однако применялись для защиты учащихся либо пациентов и сотрудников. Процедура локдауна в этом случае представляет собой требование запереть все внутренних и входные двери, не покидать исходные комнаты и находиться дальше от окон. Но эффективность этого метода была поставлена под сомнение после массового убийства в школе «Колумбайн» в 1999 году, когда именно изоляция здания стала причиной, по которой террористы успели убить большое число учащихся.
Тем не менее популярность термин обрел лишь в 2020 году, когда его стали использовать в контексте «общенациональный локдаун», распространяющийся на жителей целых регионов и стран. Эта процедура также является строго регламентированной, и разрабатывалась не только для эпидемий, но и для обеспечения безопасности во время боевых действий. Протокол имеет название stay-at-home order и означает приказ государственного органа ограничить перемещение населения для подавления или смягчения последствий эпидемии: фактически это предписание жителям оставаться дома, за исключением выполнения важных задач. Британский словарь Collins, который провел исследование самых популярных и употребляемых слов в 2020 году, признал «локдаун» словом года.
Позднее протоколы локдауна были разработаны и для учебных и медицинских учреждений, однако применялись для защиты учащихся либо пациентов и сотрудников. Процедура локдауна в этом случае представляет собой требование запереть все внутренних и входные двери, не покидать исходные комнаты и находиться дальше от окон. Но эффективность этого метода была поставлена под сомнение после массового убийства в школе «Колумбайн» в 1999 году, когда именно изоляция здания стала причиной, по которой террористы успели убить большое число учащихся.
Тем не менее популярность термин обрел лишь в 2020 году, когда его стали использовать в контексте «общенациональный локдаун», распространяющийся на жителей целых регионов и стран. Эта процедура также является строго регламентированной, и разрабатывалась не только для эпидемий, но и для обеспечения безопасности во время боевых действий. Протокол имеет название stay-at-home order и означает приказ государственного органа ограничить перемещение населения для подавления или смягчения последствий эпидемии: фактически это предписание жителям оставаться дома, за исключением выполнения важных задач. Британский словарь Collins, который провел исследование самых популярных и употребляемых слов в 2020 году, признал «локдаун» словом года.
Локдаун в экономике
Словосочетания «экономический локдаун» и «локдаун в экономике» при буквальном рассмотрении выглядят странно. Если говорить простыми словами, то в сегодняшних реалиях локдаун это особый режим, когда государственные или региональные власти ограничивают передвижение людей и работу общественных заведений. Конечно, локдаун оказывает сильное влияние на экономику, но не только на нее – тогда равным образом можно говорить о спортивном, театральном или школьном локдауне и т.п.
Интересно, что «экономический локдаун» можно дословно перевести как «экономическая изоляция» – но здесь возникает совершенно иной смысл, никак не связанный с COVID.
Экономическая изоляция или блокада – это политика ряда государств, заключающаяся в ограничении экономических и торговых связей с государством под санкциями с целью ослабления его экономического состояния. Россиянам в последние годы это вполне знакомо.
Так или иначе, слово «локдаун» в русском языке новое и его значение еще не регламентировано. Люди на практике говорят «экономический локдаун», подразумевая негативные экономические последствия в связи с вирусом, а не с чем-то еще. Возможно, этот смысл так и закрепится в русском языке, став грамматически верной формой.
Локдаун в современном практическом применении заключается в следующих действиях:
вводится комендантский час, пропускной режим;
предписано ношение масок в общественных местах;
здания, где это затруднено, закрываются (бассейны, спортзалы и т.д.);
почти прекращено воздушное сообщение со многими странами;
у ряда предприятий сокращается рабочее время;
по возможности компании обязаны переводить сотрудников на удаленную работу.
Естественно, все эти меры негативно сказываются на экономическом состоянии страны. Без части сотрудников и при сокращенном графике компании зарабатывают заметно меньше. Это приводит к массовым сокращениям и росту безработицы – в ответ население максимально сокращает расходы. Следовательно, товары пользуются меньшим спросом. Компании терпят новые убытки, разоряются и закрываются, из-за чего снижается ВВП государства. Возникает экономический кризис.
Экономическая изоляция или блокада – это политика ряда государств, заключающаяся в ограничении экономических и торговых связей с государством под санкциями с целью ослабления его экономического состояния. Россиянам в последние годы это вполне знакомо.
Так или иначе, слово «локдаун» в русском языке новое и его значение еще не регламентировано. Люди на практике говорят «экономический локдаун», подразумевая негативные экономические последствия в связи с вирусом, а не с чем-то еще. Возможно, этот смысл так и закрепится в русском языке, став грамматически верной формой.
Локдаун в современном практическом применении заключается в следующих действиях:
вводится комендантский час, пропускной режим;
предписано ношение масок в общественных местах;
здания, где это затруднено, закрываются (бассейны, спортзалы и т.д.);
почти прекращено воздушное сообщение со многими странами;
у ряда предприятий сокращается рабочее время;
по возможности компании обязаны переводить сотрудников на удаленную работу.
Естественно, все эти меры негативно сказываются на экономическом состоянии страны. Без части сотрудников и при сокращенном графике компании зарабатывают заметно меньше. Это приводит к массовым сокращениям и росту безработицы – в ответ население максимально сокращает расходы. Следовательно, товары пользуются меньшим спросом. Компании терпят новые убытки, разоряются и закрываются, из-за чего снижается ВВП государства. Возникает экономический кризис.
Однако власти различных государств готовы пойти на такие жесткие действия и принять их негативные последствия, так как локдауны являются вынужденной мерой. Если бы изоляционных ограничений, замедляющих распространение инфекции, не было, государство не успело бы подготовить медицинскую инфраструктуру к вспышке заболеваемости, и смертность от COVID-19 была бы намного выше. Жизни людей ценятся намного выше потенциальных экономических проблем, хотя не обошлось без неожиданностей: так, Швеция долгое время не вводила ограничений, считая их покушением на права граждан.
Чтобы хоть как-то снизить негативное воздействие локдауна на население и бизнес, правительства многих государств прибегают к экстренным мерам стимулирования экономики:
налоговые льготы и отсрочки;
крайне низкие и даже отрицательные процентные ставки;
выдача дополнительных субсидий различным слоям населения и бизнесу;
выкуп активов на фондовых рынках (государственных и корпоративных облигаций).
На обеспечение этих мер государство выделяет огромное количество денег, а для покрытия дефицита бюджета приходится увеличивать их эмиссию. Поначалу стимулирующие меры поддерживают экономику, но у подобных экстренных мер также есть свои негативные последствия в виде значительного ускорения темпов инфляции даже в странах с твердыми валютами. Кстати, мировые фондовые рынки, упавшие в марте, в последующие месяцы восстановились и даже порой выходили на новые максимумы — несмотря на высокий уровень безработицы, сокращение персонала компаний, зарплат и т.п.
налоговые льготы и отсрочки;
крайне низкие и даже отрицательные процентные ставки;
выдача дополнительных субсидий различным слоям населения и бизнесу;
выкуп активов на фондовых рынках (государственных и корпоративных облигаций).
На обеспечение этих мер государство выделяет огромное количество денег, а для покрытия дефицита бюджета приходится увеличивать их эмиссию. Поначалу стимулирующие меры поддерживают экономику, но у подобных экстренных мер также есть свои негативные последствия в виде значительного ускорения темпов инфляции даже в странах с твердыми валютами. Кстати, мировые фондовые рынки, упавшие в марте, в последующие месяцы восстановились и даже порой выходили на новые максимумы — несмотря на высокий уровень безработицы, сокращение персонала компаний, зарплат и т.п.
Были ли локдауны до 2020 года?
До 2020 года и пандемии COVID-19 не было ни одного примера общенациональных локдаунов. Даже если не брать эпидемии чумы в средние века и более позднюю холеру, задержавшую Пушкина в Болдино, то почти ровно за 100 лет до коронавируса в мире свирепствовала испанка, унеся за три года (оценки разнятся) около 50 млн. жизней. Это больше, чем погибло во Второй Мировой войне. Эпидемия коснулась почти трети человечества, причем умирал в среднем каждый десятый заболевший. В России, кстати, при этой болезни нередко ставили диагноз «тиф», хотя это не синонимы.
Частичные меры были приняты. В некоторых странах в течение целого года были закрыты школы, церкви, суды, театры, кино. Люди носили маски — причем судя по фото, иначе можно было отправиться в тюрьму. Иногда запрещали рукопожатия. Однако действия правительств не были такими глобальными, как сегодня, несмотря на катастрофическую ситуацию.
Почему было так? Видимо, несколько причин. Во-первых, в 1918 году Европа была истощена 4-летней войной и денег на поддержку людей попросту не было. Во-вторых, авиация только зарождалась и скорость сообщения между странами была не очень высокой (что замедляло перенос вируса). Правда, поезда уже были, и это повлияло. Как и перемещение войск. В-третьих, сказалась общая цена человеческой жизни, дополнительно обесцененная войной. Вспомним, что и смертные приговоры 100 лет назад вовсе не были редким явлением…
Почему было так? Видимо, несколько причин. Во-первых, в 1918 году Европа была истощена 4-летней войной и денег на поддержку людей попросту не было. Во-вторых, авиация только зарождалась и скорость сообщения между странами была не очень высокой (что замедляло перенос вируса). Правда, поезда уже были, и это повлияло. Как и перемещение войск. В-третьих, сказалась общая цена человеческой жизни, дополнительно обесцененная войной. Вспомним, что и смертные приговоры 100 лет назад вовсе не были редким явлением…
Новейший век отметился ограничениями, связанными не с эпидемиями, а с терактами. В 2001 году в США действовал трехдневный локдаун гражданского авиасообщения после теракта 11 сентября. В апреле 2013 года в связи с розыском террористов Джохара и Тамерлана Царнаевых в Бостоне было заблокировано движение всего общественного транспорта, а населению было выдвинуто требование не покидать свое жилье без особой необходимости. А в 2015 году был заблокирован город Брюссель, никто не мог въехать в город или выехать из него — так как полиция разыскивала подозреваемых, причастных к терактам в Париже.
Но ни один из подобных прецедентов не оказывал столь существенное влияние на экономическое состояние региона и тем более всего государства. Почти никаких ответных мер не вызвал и вирус свиного гриппа, распространившийся в мире в 2009-2010 годах. По степени влияния на экономику локдаун 2020 года можно сравнить только с ограничениями, действующими в зонах военных действий.
Но ни один из подобных прецедентов не оказывал столь существенное влияние на экономическое состояние региона и тем более всего государства. Почти никаких ответных мер не вызвал и вирус свиного гриппа, распространившийся в мире в 2009-2010 годах. По степени влияния на экономику локдаун 2020 года можно сравнить только с ограничениями, действующими в зонах военных действий.
Локдаун в России
Общенациональный локдаун, связанный с коронавирусной инфекцией, не обошел стороной и Россию. 25 марта 2020 года президент страны Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам, объявив следующие 2 недели нерабочими. Далее начали вводить первые меры на ограничение передвижения по улицам: выходить можно было только в ближайшие магазины, аптеки и только в масках. Закрылись школы, коллежи и университеты, многие развлекательные учреждения, заведения общественного питания и некоторые предприятия. Власти ограничили выезд за границу, для передвижения на автомобиле ввели цифровые пропуска. Однако на тот момент общее число заболевших в России было менее 1000 человек.
Первым регионом, начавшим локдаун в России, стала Москва и Московская область, где «режимы повышенной готовности» вводились мэром Сергеем Собяниным. В регионах соответствующие режимы должны были объявлять главы субъектов РФ.
Летом ограничительные меры начали постепенно снижать. Люди уже не могли сидеть дома и по факту просто не соблюдали режим самоизоляции – а усиление наказаний за несоблюдение мер изоляции привело бы к еще большей социальной напряженности. Были и политические мотивы вроде желания непременно провести юбилейный Парад Победы в Москве, хотя ряд регионов его проводить отказался.
Не менее важная причина напрямую связана с экономическим положением. У государства (по его мнению) недостаточно средств, чтобы длительное время финансово поддерживать все предприятия и учреждения, закрытые из-за пандемии, так что без возобновления деятельности практически весь бизнес просто обанкротился бы. Тем не менее частичную поддержку гражданам Россия оказала: на выплаты семьям с детьми было направлено 617 млрд. рублей.
Еще одной важной темой, касающейся локдауна в России, является законность подобных мер. Многих граждан возмущали огромные штрафы за выход на улицу: 15 000 – 40 000 р. по ст. 6.3 КоАП РФ, 1 000 – 30 000 р. по ст. 20.6.1 КоАП РФ или 4 000 р. (5 000 р. за повторное нарушение) по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. Эти статьи или их части, предусматривающие данные наказания, были введены лишь в апреле 2020 года.
Юристы, да и простые люди, считали наказания по этим статьям антиконституционными и незаконными. Конституция РФ позволяет ограничивать свободу передвижения граждан только во время режима чрезвычайных ситуаций (свобода передвижения гарантирована ст. 27, разрешение на ограничение прав и свобод во время ЧС устанавливается ст. 56), а за все время самоизоляции режим ЧС не был введен ни в одном регионе. Что, собственно, позволило не оказывать финансовой поддержки всем слоям населения, положенной при чрезвычайном режиме.
Первым регионом, начавшим локдаун в России, стала Москва и Московская область, где «режимы повышенной готовности» вводились мэром Сергеем Собяниным. В регионах соответствующие режимы должны были объявлять главы субъектов РФ.
Летом ограничительные меры начали постепенно снижать. Люди уже не могли сидеть дома и по факту просто не соблюдали режим самоизоляции – а усиление наказаний за несоблюдение мер изоляции привело бы к еще большей социальной напряженности. Были и политические мотивы вроде желания непременно провести юбилейный Парад Победы в Москве, хотя ряд регионов его проводить отказался.
Не менее важная причина напрямую связана с экономическим положением. У государства (по его мнению) недостаточно средств, чтобы длительное время финансово поддерживать все предприятия и учреждения, закрытые из-за пандемии, так что без возобновления деятельности практически весь бизнес просто обанкротился бы. Тем не менее частичную поддержку гражданам Россия оказала: на выплаты семьям с детьми было направлено 617 млрд. рублей.
Еще одной важной темой, касающейся локдауна в России, является законность подобных мер. Многих граждан возмущали огромные штрафы за выход на улицу: 15 000 – 40 000 р. по ст. 6.3 КоАП РФ, 1 000 – 30 000 р. по ст. 20.6.1 КоАП РФ или 4 000 р. (5 000 р. за повторное нарушение) по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. Эти статьи или их части, предусматривающие данные наказания, были введены лишь в апреле 2020 года.
Юристы, да и простые люди, считали наказания по этим статьям антиконституционными и незаконными. Конституция РФ позволяет ограничивать свободу передвижения граждан только во время режима чрезвычайных ситуаций (свобода передвижения гарантирована ст. 27, разрешение на ограничение прав и свобод во время ЧС устанавливается ст. 56), а за все время самоизоляции режим ЧС не был введен ни в одном регионе. Что, собственно, позволило не оказывать финансовой поддержки всем слоям населения, положенной при чрезвычайном режиме.
Напоследок для будущего историка приведу выдержку из письма моего друга:
Еще раз привет. Пишу по ситуации в нашем городе. Короной болеют и болеют много. На днях был антирекорд, в день умерло 3 человека. Для нашего города это много. Заболевает тоже много, но жестких мер как весной не вводят. Все понимают, что мы не Европа, если на работу не ходить, умрем от голода. Поэтому всё открыто. Паники нет, рубль падает, цены растут. Народ чертыхается на царя и терпит. А куда деваться. Да и привыкли терпеть…
Про спорт. Массовые мероприятия прикрыли. Ждали, что в этом году пойдем смотреть волейбольную суперлигу на новый стадион, так туда не пускают вообще. Громадный комплекс, хоть бы через одного сажали, а нет. Придурки. У нас столько болельщиков, что если всех собрать, максимум один в ряду получился бы.
Бассейн закрыли, для всех тренирующихся детей дали автобус и сказали, будут возить в бассейн Кронштадта. Где смысл, где логика, не спрашивай. Наш волейбольный зал, в бывшем ПТУ, пока оставили открытым. Закрыли для тренировок залы школ и спортшкол, а этот в списки не попал, т.к. к таковым не относится. Мы тихонько ходим и радуемся. Надеемся, что про него не вспомнят…
Про спорт. Массовые мероприятия прикрыли. Ждали, что в этом году пойдем смотреть волейбольную суперлигу на новый стадион, так туда не пускают вообще. Громадный комплекс, хоть бы через одного сажали, а нет. Придурки. У нас столько болельщиков, что если всех собрать, максимум один в ряду получился бы.
Бассейн закрыли, для всех тренирующихся детей дали автобус и сказали, будут возить в бассейн Кронштадта. Где смысл, где логика, не спрашивай. Наш волейбольный зал, в бывшем ПТУ, пока оставили открытым. Закрыли для тренировок залы школ и спортшкол, а этот в списки не попал, т.к. к таковым не относится. Мы тихонько ходим и радуемся. Надеемся, что про него не вспомнят…
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