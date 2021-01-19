Что означает локдаун?

Общенациональный локдаун, связанный с коронавирусной инфекцией, не обошел стороной и Россию. 25 марта 2020 года президент страны Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам, объявив следующие 2 недели нерабочими. Далее начали вводить первые меры на ограничение передвижения по улицам: выходить можно было только в ближайшие магазины, аптеки и только в масках. Закрылись школы, коллежи и университеты, многие развлекательные учреждения, заведения общественного питания и некоторые предприятия. Власти ограничили выезд за границу, для передвижения на автомобиле ввели цифровые пропуска. Однако на тот момент общее число заболевших в России было менее 1000 человек.



Первым регионом, начавшим локдаун в России, стала Москва и Московская область, где «режимы повышенной готовности» вводились мэром Сергеем Собяниным. В регионах соответствующие режимы должны были объявлять главы субъектов РФ.







Летом ограничительные меры начали постепенно снижать. Люди уже не могли сидеть дома и по факту просто не соблюдали режим самоизоляции – а усиление наказаний за несоблюдение мер изоляции привело бы к еще большей социальной напряженности. Были и политические мотивы вроде желания непременно провести юбилейный Парад Победы в Москве, хотя ряд регионов его проводить отказался.



Не менее важная причина напрямую связана с экономическим положением. У государства (по его мнению) недостаточно средств, чтобы длительное время финансово поддерживать все предприятия и учреждения, закрытые из-за пандемии, так что без возобновления деятельности практически весь бизнес просто обанкротился бы. Тем не менее частичную поддержку гражданам Россия оказала: на выплаты семьям с детьми было направлено 617 млрд. рублей.



Еще одной важной темой, касающейся локдауна в России, является законность подобных мер. Многих граждан возмущали огромные штрафы за выход на улицу: 15 000 – 40 000 р. по ст. 6.3 КоАП РФ, 1 000 – 30 000 р. по ст. 20.6.1 КоАП РФ или 4 000 р. (5 000 р. за повторное нарушение) по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. Эти статьи или их части, предусматривающие данные наказания, были введены лишь в апреле 2020 года.



Юристы, да и простые люди, считали наказания по этим статьям антиконституционными и незаконными. Конституция РФ позволяет ограничивать свободу передвижения граждан только во время режима чрезвычайных ситуаций (свобода передвижения гарантирована ст. 27, разрешение на ограничение прав и свобод во время ЧС устанавливается ст. 56), а за все время самоизоляции режим ЧС не был введен ни в одном регионе. Что, собственно, позволило не оказывать финансовой поддержки всем слоям населения, положенной при чрезвычайном режиме.