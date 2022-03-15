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Как выглядят фрукты, овощи и специи до того, как обретают привычный для нас вид

Как выглядят фрукты, овощи и специи до того, как обретают привычный для нас вид (13 фото)

Автор:
15 марта 2022 12:27
Сообщество : Еда
Метки: а вы знали   интересно   как выглядит   факты   фото   
1955
13

Фрукты, овощи и специи не всегда выглядят так, как мы привыкли. Например, специи чаще всего растут в виде цветов, их собирают, сушат, и только потом из них получается горчица или ваниль. Давайте еще посмотрим на еду, которая способна удивить!

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А вас когда-нибудь удивлял вид незрелых фруктов, овощей или специй?

Источник:

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Метки: а вы знали   интересно   как выглядит   факты   фото   
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6  комментариев
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
от однообразных надписей заболела голова
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consul1970 6 минут назад
Ну с манго разобрались. А вот ещё картофель
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1k
Иван Иванов 58 минут назад
Нет
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11k
Kostick 2 часа назад
столько производных от "понятно и ясно", давно не видел в одном посте)
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6k
Максим 2 часа назад
С подключением к всемирной сети! Тут ещё много новой информации для Вас и баянов для окружающих.
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