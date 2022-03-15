Как выглядят фрукты, овощи и специи до того, как обретают привычный для нас вид

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Фрукты, овощи и специи не всегда выглядят так, как мы привыкли. Например, специи чаще всего растут в виде цветов, их собирают, сушат, и только потом из них получается горчица или ваниль. Давайте еще посмотрим на еду, которая способна удивить!
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А вас когда-нибудь удивлял вид незрелых фруктов, овощей или специй?
Источник:
АНТИФИШКИ
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