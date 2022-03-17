Конголезец женился на тройняшках, которые не хотели разлучаться

Недавно один житель Конго прославился на весь мир, связав себя узами брака с сестрами-тройняшками, которые согласились делить одного мужчину на троих, лишь бы никогда не расставаться.
Недавно 32-летний конголезец по имени Лувизо сыграл пышную свадьбу, которая попала в заголовки международных газет благодаря не одной, не двум, а сразу трем невестам — Наташе Натали и Надеге. СМИ сообщают, что сперва Лувизо познакомился в социальных сетях с одной только Натали и влюбился в нее. Однако две сестры Натали провели его, заставив думать, что он встречается только со своей девушкой. Он якобы не мог отличить идентичных тройняшек друг от друга, и в конце концов все три сестры влюбились в него. Когда наконец выяснилось, что их трое и все хотят выйти за него замуж, он просто не смог отказаться.
«Сначала, когда мы сказали ему, что он должен жениться на всех нас, он был в шоке. Но поскольку он уже полюбил всех нас, ничто не могло помешать нашим планам, ведь мы тоже были влюблены в него, — рассказала Натали «АфриМакс». — Хотя люди считают, что три женщины не могут делить одного мужа, мы привыкли всем делиться с детства».
Тройняшки всегда думали, что их может разлучить только брак, но влюбившись в Лувизо, они поняли, что могут делиться им друг с другом, как и всем остальным. И несмотря на то, что сначала Лувизо был шокирован, он не отказался от идеи.
«Я чуть не потерял сознание, — сказал Лувизо. — Я спросил их: «Кто из вас Натали?». Они сказали мне, что я познакомился с ними со всеми в разные дни, когда приходил к ним. Я был сбит с толку, так как планировал жениться на Натали, но меня смутило то, что я не мог жениться на одной из девушек и оставить двух других».
Источник:
Решение Лувизо стать многоженцем не очень понравилось его семье. Его родители якобы «презирают» его за это и даже не пришли на церемонии бракосочетания, а сестрам потребовалось некоторое время, чтобы смириться с этим, но они в итоге поддержали его решение.
«Сначала, когда я услышала, что он женится на тройняшках, я не понимала его решение, но позже поняла, что это возможно, — сказала сестра Лувизо. — Несмотря на то, что наши родители презирают его, я всегда буду его поддерживать».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей
- В Сан-Франциско таинственно вырос рождественский пряничный монолит
- Австрийца укусил притаившийся в унитазе питон
- Тайка нашла на пляже китовую отрыжку на $200 000
- Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов
Понравилось17
А то Максима зае.буть!