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Конголезец женился на тройняшках, которые не хотели разлучаться

Конголезец женился на тройняшках, которые не хотели разлучаться (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 19:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   многоженец   новости   свадьба   тройняшки   удивительное рядом   
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Недавно один житель Конго прославился на весь мир, связав себя узами брака с сестрами-тройняшками, которые согласились делить одного мужчину на троих, лишь бы никогда не расставаться.

Недавно 32-летний конголезец по имени Лувизо сыграл пышную свадьбу, которая попала в заголовки международных газет благодаря не одной, не двум, а сразу трем невестам — Наташе Натали и Надеге. СМИ сообщают, что сперва Лувизо познакомился в социальных сетях с одной только Натали и влюбился в нее. Однако две сестры Натали провели его, заставив думать, что он встречается только со своей девушкой. Он якобы не мог отличить идентичных тройняшек друг от друга, и в конце концов все три сестры влюбились в него. Когда наконец выяснилось, что их трое и все хотят выйти за него замуж, он просто не смог отказаться.

«Сначала, когда мы сказали ему, что он должен жениться на всех нас, он был в шоке. Но поскольку он уже полюбил всех нас, ничто не могло помешать нашим планам, ведь мы тоже были влюблены в него, — рассказала Натали «АфриМакс». — Хотя люди считают, что три женщины не могут делить одного мужа, мы привыкли всем делиться с детства».

Тройняшки всегда думали, что их может разлучить только брак, но влюбившись в Лувизо, они поняли, что могут делиться им друг с другом, как и всем остальным. И несмотря на то, что сначала Лувизо был шокирован, он не отказался от идеи.

«Я чуть не потерял сознание, — сказал Лувизо.  — Я спросил их: «Кто из вас Натали?». Они сказали мне, что я познакомился с ними со всеми в разные дни, когда приходил к ним. Я был сбит с толку, так как планировал жениться на Натали, но меня смутило то, что я не мог жениться на одной из девушек и оставить двух других».

Решение Лувизо стать многоженцем не очень понравилось его семье. Его родители якобы «презирают» его за это и даже не пришли на церемонии бракосочетания, а сестрам потребовалось некоторое время, чтобы смириться с этим, но они в итоге поддержали его решение.

«Сначала, когда я услышала, что он женится на тройняшках, я не понимала его решение, но позже поняла, что это возможно, — сказала сестра Лувизо. — Несмотря на то, что наши родители презирают его, я всегда буду его поддерживать».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   многоженец   новости   свадьба   тройняшки   удивительное рядом   
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Сергей Час назад
И тройной красотой был бы окружён...
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163
Филипп Преображенский Сергей 49 минут назад
И теща всего одна
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alex 23 минуты назад
царьки местные бесятся
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13k
ss Полчаса назад
Бедняга...
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Морли Дотс ss 2 минуты назад
Не говори... я понимаю, если бы все три разные были... но эти рубероиды итак все на одно лицо... как в прочем и европеоиды. Я как азиат заявляю это с особым авторитетом... но да бог с ним... три одинаковые жены... как под ксероксом, у которого недавно заправили картридж черным черным тонером... В чем прикол?
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Вася Полчаса назад
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40k
Андрей 43 минуты назад
Оттащите кто-нибудь,
А то Максима зае.буть!
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Сергей 44 минуты назад
Быстро сгорит головёшка на работе!
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Davy Jones 49 минут назад
На его месте должен был быть я!
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Lola 52 минуты назад
Весёлый квартет
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