Конголезец женился на тройняшках, которые не хотели разлучаться

«Сначала, когда мы сказали ему, что он должен жениться на всех нас, он был в шоке. Но поскольку он уже полюбил всех нас, ничто не могло помешать нашим планам, ведь мы тоже были влюблены в него, — рассказала Натали «АфриМакс». — Хотя люди считают, что три женщины не могут делить одного мужа, мы привыкли всем делиться с детства».

Тройняшки всегда думали, что их может разлучить только брак, но влюбившись в Лувизо, они поняли, что могут делиться им друг с другом, как и всем остальным. И несмотря на то, что сначала Лувизо был шокирован, он не отказался от идеи.

«Я чуть не потерял сознание, — сказал Лувизо. — Я спросил их: «Кто из вас Натали?». Они сказали мне, что я познакомился с ними со всеми в разные дни, когда приходил к ним. Я был сбит с толку, так как планировал жениться на Натали, но меня смутило то, что я не мог жениться на одной из девушек и оставить двух других».