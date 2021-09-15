Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей

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Шнобелевская премия-2021, отмечающая самые дурацкие научные исследования, объявила лауреатов этого года. Победившие в этом году исследователи выяснили, безопасно ли перевозить носорога в перевернутом виде, и насколько именно отвратительна выброшенная жвачка, прилипшая к туфле.
Бороды - это не просто круто и модно! Они также могут быть эволюционным приспособлением, помогающим защитить нежные лицевые кости мужчины от ударов по лицу. К такому выводу пришли трио ученых из Университета штата Юта, которые входят в число лауреатов Шнобелевской премии этого года, которая отмечает самые странные научные открытия.
В исследовании бороды, опубликованном в научном журнале Integrative Organismal Biology, не пострадало ни одного лица. Вместо этого ученые Университета штата Юта Итан Бесерис, Стивен Нэлуэй и Дэвид Кэрриер использовали волокнистый эпоксидный композит, чтобы имитировать человеческую кость, и овчину - с шерстью и стриженую, которая играла роль человеческой кожи.. Шерстяной образец, как оказалось, поглощает больше энергии, чем бритый. «Если то же самое верно и в отношении волос на лице человека, то наличие бороды может помочь защитить уязвимые области лицевого скелета от разрушительных ударов, например, в челюсть, - заявили ученые. - Мы считаем, что бороды также уменьшают число мелких травм, порезов и ушибов кожи и мышц лица».
В исследовании бороды, опубликованном в научном журнале Integrative Organismal Biology, не пострадало ни одного лица. Вместо этого ученые Университета штата Юта Итан Бесерис, Стивен Нэлуэй и Дэвид Кэрриер использовали волокнистый эпоксидный композит, чтобы имитировать человеческую кость, и овчину - с шерстью и стриженую, которая играла роль человеческой кожи.. Шерстяной образец, как оказалось, поглощает больше энергии, чем бритый. «Если то же самое верно и в отношении волос на лице человека, то наличие бороды может помочь защитить уязвимые области лицевого скелета от разрушительных ударов, например, в челюсть, - заявили ученые. - Мы считаем, что бороды также уменьшают число мелких травм, порезов и ушибов кожи и мышц лица».
Безусловно, комочки выброшенной жевательной резинки, которые лежат на тротуарах по всему миру, отвратительны. Но насколько отвратительны? Исследователи из испанского университета определили, что уже пережеванная жевательная резинка, которая была приклеена к тротуару в течение трех месяцев, не только отвратительно выглядит и пачкает обувь, но и кишит вредными бактериями. Ученые очень гордятся своим исследованием. «Наши результаты имеют значение для широкого круга дисциплин, включая судебно-медицинскую экспертизу, борьбу с инфекционными заболеваниями или биоремедиацию растраченных остатков жевательной резинки», - написали Лейла Сатари, Альба Гильен, Анжела Видаль-Верду и Мануэль Поркар из Университета Валенсии в статье, опубликованной на сайте Nature.com.
В число лауреатов 31-го ежегодной Шнобелевской премии также вошли исследователи, которые выяснили, как лучше контролировать тараканов на подводных лодках ВМС США, и зоотехники, изучавшие, безопаснее ли перевозить носорога в перевернутом виде. В частности, команда исследователей ВМС США выиграла за разработку более дешевого и эффективного способа борьбы с тараканами на подводных лодках. Исследование, опубликованное в «Журнале экономической энтомологии», показало, что такие методы, как фумигация карбоксидами и использование пестицида малатиона, были недостаточно эффективными, а использование пестицида дихлофос было менее затратным и более эффективным.
По словам Марка Абрамса, редактора журнала "Анналы невероятных исследований", главного спонсора мероприятия, второй год подряд церемония проходит онлайн на протяжении примерно 90 минут из-за всемирной пандемии коронавируса. Цель организаторов - провести церемонию в следующем году в традиционном месте - Театре Сандерса Гарвардского университета, однако, признается Абрамс, многое зависит от того, удастся ли ученым взять под контроль пандемию коронавируса
По словам Марка Абрамса, редактора журнала "Анналы невероятных исследований", главного спонсора мероприятия, второй год подряд церемония проходит онлайн на протяжении примерно 90 минут из-за всемирной пандемии коронавируса. Цель организаторов - провести церемонию в следующем году в традиционном месте - Театре Сандерса Гарвардского университета, однако, признается Абрамс, многое зависит от того, удастся ли ученым взять под контроль пандемию коронавируса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Игнобелевская премия дурацкие исследования новости ну вы даете! странная наука странные люди удивительное рядом
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