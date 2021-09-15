Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей

Бороды - это не просто круто и модно! Они также могут быть эволюционным приспособлением, помогающим защитить нежные лицевые кости мужчины от ударов по лицу. К такому выводу пришли трио ученых из Университета штата Юта, которые входят в число лауреатов Шнобелевской премии этого года, которая отмечает самые странные научные открытия.

В исследовании бороды, опубликованном в научном журнале Integrative Organismal Biology, не пострадало ни одного лица. Вместо этого ученые Университета штата Юта Итан Бесерис, Стивен Нэлуэй и Дэвид Кэрриер использовали волокнистый эпоксидный композит, чтобы имитировать человеческую кость, и овчину - с шерстью и стриженую, которая играла роль человеческой кожи.. Шерстяной образец, как оказалось, поглощает больше энергии, чем бритый. «Если то же самое верно и в отношении волос на лице человека, то наличие бороды может помочь защитить уязвимые области лицевого скелета от разрушительных ударов, например, в челюсть, - заявили ученые. - Мы считаем, что бороды также уменьшают число мелких травм, порезов и ушибов кожи и мышц лица».