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Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей

Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей (4 фото)

Автор:
15 сентября 2021 13:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Игнобелевская премия   дурацкие исследования   новости   ну вы даете!   странная наука   странные люди   удивительное рядом   
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Шнобелевская премия-2021, отмечающая самые дурацкие научные исследования, объявила лауреатов этого года. Победившие в этом году исследователи выяснили, безопасно ли перевозить носорога в перевернутом виде, и насколько именно отвратительна выброшенная жвачка, прилипшая к туфле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Игнобелевская премия   дурацкие исследования   новости   ну вы даете!   странная наука   странные люди   удивительное рядом   
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6  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Премия не настолько и дурацкая, как может показаться. Начать с того, что её получают реальные ученые, пусть и с сомнительными открытиями. Но вспомните Андрея Гейма, который получил не только Шнобелевскую, но и через десять лет Нобелевскую премию.
А так да, весело там.
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Izrin Maria Час назад
Про выплюнутую жевачку. Исследовали отличия флоры и фауны ротовой полости в разных странах, используя для этого выплюнутую жевачку.
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722
Сергей Сергеев 2 часа назад
Тараканы на корабле это действительно проблема. А на подлодке это может быть и чреватым.
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