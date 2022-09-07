В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых

Археологические раскопки, которые привели к обнаружению останков, возглавил профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника. На черепе была шелковая шапочка, а один из передних зубов выпирал вперед, сообщает издание Daily Mail.

«Серп не лежал плашмя, а был помещен на шею таким образом, что, если бы покойная попыталась встать… ей бы отрезало или повредило голову», — объяснил Полиньски изданию.