В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых

Скелет женщины обнаружили на польском кладбище 17-го века. Очевидно, те, кто похоронили «вампиршу», оставили поперек ее горла серп, чтобы она не смогла восстать из мертвых.
Археологические раскопки, которые привели к обнаружению останков, возглавил профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника. На черепе была шелковая шапочка, а один из передних зубов выпирал вперед, сообщает издание Daily Mail.
«Серп не лежал плашмя, а был помещен на шею таким образом, что, если бы покойная попыталась встать… ей бы отрезало или повредило голову», — объяснил Полиньски изданию.
Согласно журналу Smithsonian, в XI веке жители Восточной Европы сообщали о страхе перед вампирами и начали «лечить» умерших с помощью антивампирских ритуалов, полагая, что «некоторые умершие люди вырвутся из могилы как кровососущие монстры, терроризирующие живых».
ScienceAlert сообщает, что к 17 веку такая практика захоронения «стала обычным явлением в Польше в ответ на вспышку вампиризма».
«Другие способы защиты от возвращения мертвых включают в себя отсечение головы или ног, помещение умершего лицом вниз, чтобы он вгрызся в землю, сжигание и забрасывание камнями», — сказал Полиньски в интервью New York Post.
Еще одним распространенным способом похоронить вампира было вбить в скелет металлический стержень. Однако польскую «вампиршу» обнаружили с серпом на шее и замком на пальце ноги, которые должны были сдержать ее.
Полиньский объяснил Daily Mail, что замок на большом пальце левой ноге скелета, вероятно, символизирует «завершение этапа и невозможность вернуться».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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