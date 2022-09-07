FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9421 пост • 1339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых

В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых

Автор:
07 сентября 2022 13:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологические находки   вампир   наука   новости   скелет   удивительное рядом   
1448
8

Скелет женщины обнаружили на польском кладбище 17-го века. Очевидно, те, кто похоронили «вампиршу», оставили поперек ее горла серп, чтобы она не смогла восстать из мертвых.

Археологические раскопки, которые привели к обнаружению останков, возглавил профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника. На черепе была шелковая шапочка, а один из передних зубов выпирал вперед, сообщает издание Daily Mail.

«Серп не лежал плашмя, а был помещен на шею таким образом, что, если бы покойная попыталась встать… ей бы отрезало или повредило голову», — объяснил Полиньски изданию.

×
×

Согласно журналу Smithsonian, в XI веке жители Восточной Европы сообщали о страхе перед вампирами и начали «лечить» умерших с помощью антивампирских ритуалов, полагая, что «некоторые умершие люди вырвутся из могилы как кровососущие монстры, терроризирующие живых».

ScienceAlert сообщает, что к 17 веку такая практика захоронения «стала обычным явлением в Польше в ответ на вспышку вампиризма».

«Другие способы защиты от возвращения мертвых включают в себя отсечение головы или ног, помещение умершего лицом вниз, чтобы он вгрызся в землю, сжигание и забрасывание камнями», — сказал Полиньски в интервью New York Post.

Еще одним распространенным способом похоронить вампира было вбить в скелет металлический стержень. Однако польскую «вампиршу» обнаружили с серпом на шее и замком на пальце ноги, которые должны были сдержать ее.

Полиньский объяснил Daily Mail, что замок на большом пальце левой ноге скелета, вероятно, символизирует «завершение этапа и невозможность вернуться».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   археологические находки   вампир   наука   новости   скелет   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А что, Качиньского уже надоело выкапывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
49k
Олег 2 минуты назад
Качинского выкапывали, теперь за ведьм взялись. Странная национальная традиция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KAUSTIC 9 минут назад
Какая разница или вампирша ... Это было так давно ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
andrey morozov 13 минут назад
Способ работает..проверено столетиями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Serg2001 39 минут назад
Из-за кривого зуба человека вампиром объявляли и пускали врасход. А всё у них Россия варварская и кровавая. Как были мракобесами так и остались... До сих пор на ведьм охотятся. Просвещенная Европа, блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi Час назад
В польше, чтобы найти вампира, не нужно могилы раскапывать. Там достаточно в сейм заглянуть или рядом пошарить - 90% окажутся теми еще вурдалаками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Егор Час назад
Думаю, из-за зуба все. Видок у нее был так себе при жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SHAGREEN Час назад
А серп то зассали убрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 2 часа назад
У них какая то страсть, к откапыванию трупов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Б.Касторский 2 часа назад
Женский род для вампира?) Это изначально слово польского происхождения и там женский род вампира совсем другое слово - strzyga (ага, не поленился глянуть в сети). Так что глупо получилось с вампиршей. Звучит как генеральша - жена генерала. А тут жена вампира?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
«Ледник судного дня» в Антарктиде держится на честном слове, выяснили ученые
«Ледник судного дня» в Антарктиде держится на честном слове, выяснили ученые
Кантри-легенда для меломанов от Вилли Нельсона
Кантри-легенда для меломанов от Вилли Нельсона
В какие игры мы рубились в 2000-ые
В какие игры мы рубились в 2000-ые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все женщины одинаковы

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#картинки#люди#автомир#сарказм#фильм#дтп#сатира
#фото#животные#подборка#позитив#кино#интересное#фотографии#красиво#неожиданно#удивительное рядом
#факты#история#автомобили#в мире#улыбнуло#забавно#Разное#новости#Приколы#Ynews
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена Инновационная футболка умеет следить за пульсом Инновационная футболка умеет следить за пульсом Пёс нашел крупнейший клад столетия Пёс нашел крупнейший клад столетия Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне

На что жалуетесь?

Вернуться