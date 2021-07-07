Австрийца укусил притаившийся в унитазе питон

170
3
Житель Австрии получил укус змеи - к счастью, неядовитой, - когда сидел на унитазе в собственной квартире. Самое удивительное, что здесь нет ошибки: да, дело было в Австрии, а не в Австралии. Пострадивший пенсионер -житель города Грац, административного центра федеральной земли Штирия.
65-летний житель Австрии был укушен в область гениталий домашним питоном своего соседа. Змея каким-то образом выбралась из террариума, сбежала через канализацию и оказалась в соседском туалете.
Пенсионер из города Грац был укушен около 6 утра, сидя в туалете собственной квартиры. Как объяснил полицейским пострадавший, он едва успел устроиться на унитазе, когда почувствовал, как что-то "ущипнуло" его за гениталии. Он вскочил на ноги - и, заглянув в унитаз, увидел 2-метрового питона-альбиноса, который смотрел прямо на него.
Пенсионер из города Грац был укушен около 6 утра, сидя в туалете собственной квартиры. Как объяснил полицейским пострадавший, он едва успел устроиться на унитазе, когда почувствовал, как что-то "ущипнуло" его за гениталии. Он вскочил на ноги - и, заглянув в унитаз, увидел 2-метрового питона-альбиноса, который смотрел прямо на него.
Мужчина тут же вызвал полицию. Полицейские прибыли вместе с местным экспертом по рептилиям, который сумел вытащить змею из укрытия. Тем временем пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали легкую укушенную травму и оказали необходимую помощь. К счастью, питоны не ядовиты, но, по словам медиков, у пострадавшего был риск получить в результате укуса бактериальное заражение. Как рассказал эксперт Вернер Штангл, питон также не пострадал и после помывки был возвращен своему 24-летнему владельцу - соседу жертвы.
Полиция сообщила, что молодой мужчина держит в своей квартире 11 неядовитых змей и геккона в специально приспособленных клетках и ящиках. Владелец рептилии не знал, что питон сбежал, пока полиция не вернула его. По его словам, он понятия не имеет, как змее удалось сбежать из террариума.
Как питон сумел попасть в канализацию и по ней добраться до квартиры пострадавшего, не понял даже эксперт. Штангл в интервью местной газете Salzburger Nachrichten заявил, что за 40 лет работы с рептилиями он не видел ничего похожего на этот инцидент.
Полиция сообщила, что владелец змеи был отправлен в прокуратуру, где был допрошен в связи с нанесением его соседу телесных повреждений по неосторожности. Неясно, будет ли ему предъявлено обвинение. Местные службы защиты животных также были предупреждены о наличии большого количества потенциально опасных змей по его адресу.
Полиция сообщила, что молодой мужчина держит в своей квартире 11 неядовитых змей и геккона в специально приспособленных клетках и ящиках. Владелец рептилии не знал, что питон сбежал, пока полиция не вернула его. По его словам, он понятия не имеет, как змее удалось сбежать из террариума.
Как питон сумел попасть в канализацию и по ней добраться до квартиры пострадавшего, не понял даже эксперт. Штангл в интервью местной газете Salzburger Nachrichten заявил, что за 40 лет работы с рептилиями он не видел ничего похожего на этот инцидент.
Полиция сообщила, что владелец змеи был отправлен в прокуратуру, где был допрошен в связи с нанесением его соседу телесных повреждений по неосторожности. Неясно, будет ли ему предъявлено обвинение. Местные службы защиты животных также были предупреждены о наличии большого количества потенциально опасных змей по его адресу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Торнадо налетел на Чехию
- Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги
- Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов
- Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
- Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной
9
Понравилось9
Новости партнёров
-Грац был укушен около 6 утра
-увидел 2-метрового питона-альбиноса, который смотрел прямо на него.
##############
Как будто фельетон прочитал.