Австрийца укусил притаившийся в унитазе питон

Мужчина тут же вызвал полицию. Полицейские прибыли вместе с местным экспертом по рептилиям, который сумел вытащить змею из укрытия. Тем временем пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали легкую укушенную травму и оказали необходимую помощь. К счастью, питоны не ядовиты, но, по словам медиков, у пострадавшего был риск получить в результате укуса бактериальное заражение. Как рассказал эксперт Вернер Штангл, питон также не пострадал и после помывки был возвращен своему 24-летнему владельцу - соседу жертвы.

Полиция сообщила, что молодой мужчина держит в своей квартире 11 неядовитых змей и геккона в специально приспособленных клетках и ящиках. Владелец рептилии не знал, что питон сбежал, пока полиция не вернула его. По его словам, он понятия не имеет, как змее удалось сбежать из террариума.

Как питон сумел попасть в канализацию и по ней добраться до квартиры пострадавшего, не понял даже эксперт. Штангл в интервью местной газете Salzburger Nachrichten заявил, что за 40 лет работы с рептилиями он не видел ничего похожего на этот инцидент.

Полиция сообщила, что владелец змеи был отправлен в прокуратуру, где был допрошен в связи с нанесением его соседу телесных повреждений по неосторожности. Неясно, будет ли ему предъявлено обвинение. Местные службы защиты животных также были предупреждены о наличии большого количества потенциально опасных змей по его адресу.