FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4785 постов • 1199 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Австрийца укусил притаившийся в унитазе питон

Австрийца укусил притаившийся в унитазе питон (3 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: ynews   Грац   незваный гость   новости   пенсионер   питон   удивительное рядом   укус змеи   
170
3
Житель Австрии получил укус змеи - к счастью, неядовитой, - когда сидел на унитазе в собственной квартире. Самое удивительное, что здесь нет ошибки: да, дело было в Австрии, а не в Австралии. Пострадивший пенсионер -житель города Грац, административного центра федеральной земли Штирия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: ynews   Грац   незваный гость   новости   пенсионер   питон   удивительное рядом   укус змеи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Bill 43 минуты назад
А вот не надо было душить змею на глазах у питона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк Полчаса назад
это не питон, это очковая змея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
winergy2012 56 минут назад
-легкую укушенную травму?
-Грац был укушен около 6 утра
-увидел 2-метрового питона-альбиноса, который смотрел прямо на него.
##############
Как будто фельетон прочитал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Azesh Час назад
для Австралии это не новость, никто бы печатать не стал. Австралия, это место с огромным количеством всякой ядовитой срани, ползающей, бегающей, летающей и просто растущей на одном месте. Видимо, так создатель уравновесил прекрасную природу и климат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается! Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается! Торнадо налетел на Чехию Торнадо налетел на Чехию
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

338759



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
7
275
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу
0
89
Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Появление и значение слова «дождь»
0
15
Появление и значение слова «дождь»
На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром
0
2
На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#дтп#люди#шоу бизнес#Россия#подборка#истории#авария дня
#Юмор#история#автомир#аварии#СССР#ynews#картинки#Реакция#позитив#дети
#интересно#интересное#прикол#животные#фотографии#познавательно#авто аварии#природа#сша#кино

На что жалуетесь?

Вернуться