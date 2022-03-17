FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 349 постов • 29 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Секретные послания и символы, зашифрованные в известных полотнах

Секретные послания и символы, зашифрованные в известных полотнах (10 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2022 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Автор   живопись   загадка   полотно   секрет   смысл   тайна   художник   
2522
10
2

Над разгадкой секретов и тайных посланий, которые такие гении как да Винчи, Караваджо, Микеланджело и другие мастера кисти спрятали в своих картинах, продолжают биться лучшие умы современности. И не зря, ведь на некоторые ушли целые столетия.

Над созданием этого полотна Иероним Босх работал 12 лет, с 1503 по 1515 год. Тема картины – грех сладострастия. На ягодицах одного из персонажей нанесены ноты. Причём, не в хаотичном порядке: на нотном стане через трафарет действительно нанесены ноты в определённой последовательности. И лишь 500 лет спустя кому-то из светлых голов пришла идея озвучить написанную адскую мелодию.


Исследователи полагают, что это старинная форма записи григорианских песнопений.


Помимо загадочной улыбки Моны Лизы исследователи творчества великого Леонардо изучают и другие секреты картины. Так, 10 лет назад итальянец Сильвано Винчети в правом глазу женщины обнаружил букву L, а в левом S. И выдвинул версию, что вторая буква подтверждает принадлежность модели к роду Сфорца. А, значит, рушится версия, в соответствии с которой на картине изображена Лиза Герардини.


На картине «Послы» Ганса Гольбейна младшего, написанной в 1554 году, прямо по центру есть пятно. Очень странное. И если прислонить голову к стене справа от картины, то оно трансформируется в череп.


Предположительно так автор хотел заставить людей, спускающихся по лестнице и видящих истинную форму пятна, задуматься о скоротечности жизни и бренности мира.



Над загадкой картины «Вид на пески Схевенингена» Хендрика ван Антониссена исследователи из разных стран долгое время ломали головы. Куда направлен взгляд этих людей? Поиск ответа оказался делом долгим и занял 140 лет. Дело в том, что под слоем лака скрывался кит. Он был изображен на полотне с момента его создания, с 1614 года. Но в 1873 году исчез. Современные технологии помогли отыскать млекопитающее и воссоздать его изображение.


«Весна» Сандро Боттичелли удивительна тем, что художник запечатлел на картине 200 видов различных растений. Современные ботаники исследовали изображение и подтвердили, что все представители флоры реальные.


На картине Питера Брейгеля Старшего в изображениях спрятаны пословицы. Известные и не очень в общем количестве 112 штук. Они голландские, но у каждой имеется русский аналог.


Исследователи творчества Дали считают, что его работа «Постоянство памяти» связана с эйнштейновской теорией относительности. Хотя по заявлению самого художника, в действительности все проще, и идею растекшихся часов ему подсказал сыр камамбер. В итоге и вышел такой параноидально-критический камамбер времени и пространства.

А какими картинами с двойным дном, тайным смыслом и скрытыми посланиями вы бы дополнили этот список?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Автор   живопись   загадка   полотно   секрет   смысл   тайна   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
pilgrimnl 2 часа назад
откройте тайну ажиотажа вокруг черного квадрата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Станислав 19 минут назад
не мог понять, что меня смущает в Моне Лизе..... Потом сравнил =)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vlamir Полчаса назад
Как!
На 1 заднице умудрились прочитать больше минуты песнопений!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
wild cat Полчаса назад
исследователи много чего могут придумать. а, может всё проще?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
xannar Час назад
Не знала про картину с черепом, это очень круто!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR Час назад
Забавную версию выдвинул ученый Герберт Илларионович Пупок по поводу загадочной улыбки Моны Лизы. Не исключено, считает исследователь, что она была просто дурой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Krapiv Час назад
фрагмент с нотами неполный, да и задница эта на другой части триптиха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 Час назад
Я думал вначале, что по центру под столом над "балалайкой" череп лежит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil Час назад
Да, да. Ну прям вижу: хреначит Микеланджело картину и думает: что же такое, *лядь, зашифровать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты Красавицы в живописи Красавицы в живописи Почему у Джоконды нет бровей? Почему у Джоконды нет бровей? Таинственные безликие на миниатюрах эпохи Средневековья Таинственные безликие на миниатюрах эпохи Средневековья 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся
1
48
20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся
Жириновский приходит в норму и ругается
0
115
Жириновский приходит в норму и ругается
Набирающие популярность в сообществах
Народное образование в Петербурге начала хх века
1
1
Народное образование в Петербурге начала хх века
Демарш от Артема Дзюбы : Не хочу играть за сборную России
0
34
Демарш от Артема Дзюбы : Не хочу играть за сборную России
Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций
Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кошачья рапсодия
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#факты#Россия#аварии#в мире#кино#Ynews#знаменитости
#Юмор#интересное#люди#автомобили#картинки#дтп#Украина#Приколы#шоу бизнес#путешествия
#прикол#интересно#ватермарк#автомир#подборка#позитив#забавно#авто аварии#авария дня#США

На что жалуетесь?

Вернуться