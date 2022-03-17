Секретные послания и символы, зашифрованные в известных полотнах

Исследователи творчества Дали считают, что его работа «Постоянство памяти» связана с эйнштейновской теорией относительности. Хотя по заявлению самого художника, в действительности все проще, и идею растекшихся часов ему подсказал сыр камамбер. В итоге и вышел такой параноидально-критический камамбер времени и пространства.

А какими картинами с двойным дном, тайным смыслом и скрытыми посланиями вы бы дополнили этот список?