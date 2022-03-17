Секретные послания и символы, зашифрованные в известных полотнах

Над разгадкой секретов и тайных посланий, которые такие гении как да Винчи, Караваджо, Микеланджело и другие мастера кисти спрятали в своих картинах, продолжают биться лучшие умы современности. И не зря, ведь на некоторые ушли целые столетия.
Над созданием этого полотна Иероним Босх работал 12 лет, с 1503 по 1515 год. Тема картины – грех сладострастия. На ягодицах одного из персонажей нанесены ноты. Причём, не в хаотичном порядке: на нотном стане через трафарет действительно нанесены ноты в определённой последовательности. И лишь 500 лет спустя кому-то из светлых голов пришла идея озвучить написанную адскую мелодию.
Исследователи полагают, что это старинная форма записи григорианских песнопений.
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Помимо загадочной улыбки Моны Лизы исследователи творчества великого Леонардо изучают и другие секреты картины. Так, 10 лет назад итальянец Сильвано Винчети в правом глазу женщины обнаружил букву L, а в левом S. И выдвинул версию, что вторая буква подтверждает принадлежность модели к роду Сфорца. А, значит, рушится версия, в соответствии с которой на картине изображена Лиза Герардини.
На картине «Послы» Ганса Гольбейна младшего, написанной в 1554 году, прямо по центру есть пятно. Очень странное. И если прислонить голову к стене справа от картины, то оно трансформируется в череп.
Предположительно так автор хотел заставить людей, спускающихся по лестнице и видящих истинную форму пятна, задуматься о скоротечности жизни и бренности мира.
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Над загадкой картины «Вид на пески Схевенингена» Хендрика ван Антониссена исследователи из разных стран долгое время ломали головы. Куда направлен взгляд этих людей? Поиск ответа оказался делом долгим и занял 140 лет. Дело в том, что под слоем лака скрывался кит. Он был изображен на полотне с момента его создания, с 1614 года. Но в 1873 году исчез. Современные технологии помогли отыскать млекопитающее и воссоздать его изображение.
«Весна» Сандро Боттичелли удивительна тем, что художник запечатлел на картине 200 видов различных растений. Современные ботаники исследовали изображение и подтвердили, что все представители флоры реальные.
На картине Питера Брейгеля Старшего в изображениях спрятаны пословицы. Известные и не очень в общем количестве 112 штук. Они голландские, но у каждой имеется русский аналог.
Исследователи творчества Дали считают, что его работа «Постоянство памяти» связана с эйнштейновской теорией относительности. Хотя по заявлению самого художника, в действительности все проще, и идею растекшихся часов ему подсказал сыр камамбер. В итоге и вышел такой параноидально-критический камамбер времени и пространства.
А какими картинами с двойным дном, тайным смыслом и скрытыми посланиями вы бы дополнили этот список?
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АНТИФИШКИ
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На 1 заднице умудрились прочитать больше минуты песнопений!
Если увеличить яркость, это просто продолжение занавесок, меньше - вообще темно.
У меня как раз высвечивается череп
Можете сами убедиться, или в каком нить просмотровщике "поиграть" яркостью или непосредственно кнопками монитора.
( Автор) - Дебилы!!! Я просто описал комнату!!!! Просто решил что шторы будут бордо!