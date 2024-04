Призрачный классик Пейшенс Уорт

Словом, женщина была лишь своего рода инструментом и жила обычной жизнью – выходила замуж, рожала детей, занималась домом.

Пока наблюдатели пытались найти объяснение этим текстам, никто не ставил под сомнение качество самой литературы. Газета New York Times назвала роман Пейшенс «Сожалеющая сказка» замечательной, прекрасной и благородной книгой. Журнал The Review of Reviews объявил, что роман обладает красотой и необычайной силой.

При этом все произведения печатались под именем Пейшенс Уорт, ставшей чем-то вроде призрачного классика. Перл даже гонораров не получала, поскольку и не пыталась доказать, что является автором сочинений. Только какой-то символический мизер.

Время шло, а поток сочинений Пейшенс не ослабевал.

Один из самых странных инцидентов и в без того странной истории произошёл, когда Пейшенс посоветовала своей живой подруге удочерить девочку. Хотя юридически это был ребенок Карран и её мужа, Пейшенс заявила, что будет считать малышку своим собственным ребёнком. Девочку назвали Пейшенс Уорт Карран.