Призрачный классик Пейшенс Уорт

Литература – занятие прибыльное лишь в том случае, когда автор если не гений, то хотя бы очень талантлив и может привлечь интерес и внимание читателей.
Вот было бы здорово ничего не делать, а только получать гонорар и купаться в лучах славы… А книги пусть литературный раб пишет. Желательно невидимый и безгласный, которому не нужны ни пища, ни сон, ни воздух.
Начало XX века ознаменовалось всплеском популярности спиритизма и всего того романтического флёра, что окружает это направление, и его атрибутов типа медиумов, экстрасенсов и гаданий.
Летом 1913 года в небольшом доме в Сент-Луисе две женщины стояли лицом друг к другу, держа на коленях спиритическую доску. Одна из женщин, Перл Карран, предложила прекратить занятия, поскольку вся информация, что они получали от доски, была полной ерундой и не имела смысла. Но вдруг указатель словно ожил и быстро написал нечто совершенно особенное:
Много лун назад я жила. Вновь прихожу. Терпение стоит моего имени. Подожди! Я хочу поговорить с тобой! Если ты будешь жить, то и я буду жить. Я зарабатываю свой хлеб у твоего очага. Добрые друзья, давайте веселиться. Время для работы пришло.
Это обращение стало началом долгой и странной истории. В течение почти четверти века некая Пейшенс Уорт, которая представилась павшей в возрасте 45 лет от рук индейцев женщиной-англичанкой, жившей в XVII веке, надиктовала Перл Карран более 3 000 000 слов в виде религиозной и светской поэзии, романов, бесед и пьес. Работы, судя по анализу, были написаны преимущественно на языке Англии XVII века – богатом, чистом, изящном, с лёгким вкраплением старофранцузского.
СМИ сообщали об этой странной истории, а скептики и верующие со всей страны сидели с Перл, когда Пейшенс писала. Никто не смог доказать мошенничество, потому что:
- Перл бросила школу в возрасте 14 лет и, соответственно, талантов в литературе не демонстрировала.
- Перл практически не разбиралась в технических аспектах языка, используемого призрачной Пейшенс, и его архаичной лексике.
- Перл никогда не проявляла склонности к письму или способностей к творчеству.
- У Перл был, мягко говоря, ограниченный опыт чтения Шекспира, Библии короля Якова или любой другой книги на английском языке XVII века.
Словом, женщина была лишь своего рода инструментом и жила обычной жизнью – выходила замуж, рожала детей, занималась домом.
Пока наблюдатели пытались найти объяснение этим текстам, никто не ставил под сомнение качество самой литературы. Газета New York Times назвала роман Пейшенс «Сожалеющая сказка» замечательной, прекрасной и благородной книгой. Журнал The Review of Reviews объявил, что роман обладает красотой и необычайной силой.
При этом все произведения печатались под именем Пейшенс Уорт, ставшей чем-то вроде призрачного классика. Перл даже гонораров не получала, поскольку и не пыталась доказать, что является автором сочинений. Только какой-то символический мизер.
Время шло, а поток сочинений Пейшенс не ослабевал.
Один из самых странных инцидентов и в без того странной истории произошёл, когда Пейшенс посоветовала своей живой подруге удочерить девочку. Хотя юридически это был ребенок Карран и её мужа, Пейшенс заявила, что будет считать малышку своим собственным ребёнком. Девочку назвали Пейшенс Уорт Карран.
Всё имеет своей конец. Пятнадцать минут славы Пейшенс Уорт тоже подошли к логическому завершению. К тому же интерес к спиритизму стал затухать. Последние романы и стихи остались неизданными, хотя Пейшенс не остановилась и продолжала надиктовывать произведения в прежнем темпе.
Перл продолжала проводить сеансы с Пейшенс Уорт вплоть до своей смерти (которую Пейшенс предсказала во время сеанса) в декабре 1937 года.
Этот случай так и остаётся неразгаданной загадкой и по сей день. Была ли Пейшенс призраком? Альтернативной личностью Перл Карран, страдавшей каким-то неизвестным психическим заболеванием? Памятью прошлой жизни? Или чем-то ещё? Словом, тайна Пейшенс Уорт – это тайна, которая привлекательна тем, что каждый может попытаться разгадать её самостоятельно.
Источник:
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