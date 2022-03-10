Разгадка кода Диккенса

Цель ускорения записи – использование сокращений, которые заменяют не просто буквы, а целые сочетания и часто встречающиеся части слов. Поэтому стенография довольно близка к шифрованию с той лишь разницей, что её задача не сокрытие текста, а ускорение его фиксации.

К услугам стенографистов прибегали ученые, писатели, исследователи. К примеру, наши великие Достоевский и Толстой по стенограммам готовили уже полноценные развёрнутые ответы на письма.

К слову, некоторые мастера слова начинали свою карьеру как стенографисты. В их число входил и Чарльз Диккенс, успевший в молодости поработать репортёром, для которого очень важен навык быстро делать заметки. Ведь на их основе затем и готовится полноценная статья.



