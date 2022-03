Разгадка кода Диккенса

Само письмо хранится в нью-йоркской библиотеке Моргана. Но в прессе была опубликована копия и конкурсное задание с символическим денежным призом в 300 фунтов победителю, который сумеет расшифровать текст.

Возможность объединения усилий благодаря видеосвязи повысила продуктивность работы, поскольку много умов в любом случае лучше, чем один.

Знатоки работ Диккенса пришли к выводу, что используемые в тексте символы могли использоваться не только для сокращений отдельных букв и слов, но и целых словосочетаний. К примеру, H.W. – Household Words – название журнала, в котором писатель занимал должность редактора.

Значок, похожий на @, изначально посчитали предлогом at. Но потом выяснилось, что за этим сокращением скрывается название другого журнала – All the Year Round, который издавал писатель.