Разгадка кода Диккенса

Стенография представляет собой не просто быстрое фиксирование текста под диктовку, но и метод организации такой связи, при которой скрывается сам факт наличия такой связи.
Настоящей загадкой, над которой ломали голову полтора века лучшие умы, стал код Диккенса. Английский романист оставил потомкам особое наследие – письма, которые долгие годы никто не мог прочесть. Справиться с решением относительно недавно помогли компьютерщики, узнавшие о литературной загадке в Сети.
Цель ускорения записи – использование сокращений, которые заменяют не просто буквы, а целые сочетания и часто встречающиеся части слов. Поэтому стенография довольно близка к шифрованию с той лишь разницей, что её задача не сокрытие текста, а ускорение его фиксации.
К услугам стенографистов прибегали ученые, писатели, исследователи. К примеру, наши великие Достоевский и Толстой по стенограммам готовили уже полноценные развёрнутые ответы на письма.
К слову, некоторые мастера слова начинали свою карьеру как стенографисты. В их число входил и Чарльз Диккенс, успевший в молодости поработать репортёром, для которого очень важен навык быстро делать заметки. Ведь на их основе затем и готовится полноценная статья.
Принято считать, что это искусство юноша освоил уже в 16-летнем возрасте, используя в качестве руководства старинную книгу «Брахиграфия, или Быстрое письмо, упрощённое для самых скромных способностей» Томаса Герни.
Это важный нюанс, поскольку именно на методику Герни, который был стенографистом, исследователи опирались, пытаясь расшифровать письма Диккенса.
Никто не надеялся найти в письме ответы на какие-то философские вопросы или отыскать тайное знание. Просто исследователи хотели закрыть для себя этот вопрос. Но более чем за век дело не сдвинулось с мёртвой точки.
Само письмо хранится в нью-йоркской библиотеке Моргана. Но в прессе была опубликована копия и конкурсное задание с символическим денежным призом в 300 фунтов победителю, который сумеет расшифровать текст.
Возможность объединения усилий благодаря видеосвязи повысила продуктивность работы, поскольку много умов в любом случае лучше, чем один.
Знатоки работ Диккенса пришли к выводу, что используемые в тексте символы могли использоваться не только для сокращений отдельных букв и слов, но и целых словосочетаний. К примеру, H.W. – Household Words – название журнала, в котором писатель занимал должность редактора.
Значок, похожий на @, изначально посчитали предлогом at. Но потом выяснилось, что за этим сокращением скрывается название другого журнала – All the Year Round, который издавал писатель.
Заслуженную победу одержал специалист по компьютерной поддержке Шейн Бэггс, который сумел расшифровать максимальное количество знаков. Что парадоксально, ни о творчестве писателя, ни о таинственных письмах он ничего не знал.
О чём же таким способом писал Чарльз? Письмо было черновиком ответа редактору одного из лондонских изданий, отказавшегося пускать в печать анонс выхода нового романа писателя. Поэтому текст хлёсткий, жёсткий, но с соблюдением этических норм того времени.
В свете успеха планируется расшифровать и остальные письма автора, опубликовав их результаты. Для поклонников творчества это особенно интересная задача с учётом того, что в полуавтобиографическом романе «Дэвид Копперфилд» Диккенс назвал собственную методику «дикой стенографической тайной».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще то это уже СТЕГАНОГРАФИЯ, когда небольшой объем прячется в большом, например, файл с текстом в картинке.
Раньше TrueCrypt был, универсальная вещь, все умела делать...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отрицаемое_шифрованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Отрицаемое_шифрование