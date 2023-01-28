Кунштюки: мини-шедевры с секретом

Пожалуй, самый символичный объект искусства – это матрёшка – кукла со множеством вложений. Но в истории искусства были и другие не менее интересные предметы с секретом. Яркий пример – кунштюки.
Популярность эти фигурки приобрели в середине XIX века. Именно за счёт своей необычности, поскольку статуэтка в действительности оказывалась не совсем тем, чем казалась на первый взгляд.
Это сейчас искушённых потребителей не удивить сувениром – женской фигуркой, которая при нажатии на скрытую кнопку оказывается в костюме Евы. А в позапрошлом веке нечто подобное было сродни чуду.
Как, к примеру, эта сова – работа австрийского скульптора Франца Бергмана. Сова – символ мудрости. Дополнительная отсылка – стопка книг, на которых угнездилась птица.
Но стоит нажать на скрытую кнопку, как перед взором изумлённой публики предстанет богиня мудрости Афина.
А это не менее известный кунштюк «Саркофаг». При открытии статуэтки внутри обнаруживается обнажённая красавица в соблазнительной позе.
Франц Бергман – профессиональный чеканщик, основавший всемирно известную литейную фабрику. Дело продолжил его сын Франц Ксавье Бергман (1861-1936). Профессиональным скульптором он не был, но обладал хорошим художественным вкусом и превосходно чувствовал желания потребителей. Данные не подтверждены, но ходили слухи, что он был автором некоторых работ, но не признавал этот факт, решив остаться исключительно администратором.
Основными тематиками фабрики были восточные, эротические и животные фигуры, а также юмористические объекты искусства.
Кунштюки с эротической составляющей были особенно популярны среди мужчин. И во многих коллекциях или просто рабочих кабинетах встречались обычные на первый взгляд безделушки, которые лёгким движением руки превращались в иную – уже эротическую версию исходника.
Табакерка с двойной крышкой могла таить внутри непристойные изображения. А фарфоровая пепельница или чернильница, украшенная скромной красавицей, за секунду превращалась в обнажённую Венеру.
Источник:
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