Кунштюки: мини-шедевры с секретом

Популярность эти фигурки приобрели в середине XIX века. Именно за счёт своей необычности, поскольку статуэтка в действительности оказывалась не совсем тем, чем казалась на первый взгляд.

Это сейчас искушённых потребителей не удивить сувениром – женской фигуркой, которая при нажатии на скрытую кнопку оказывается в костюме Евы. А в позапрошлом веке нечто подобное было сродни чуду.