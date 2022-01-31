Действительно ли картина «Черный квадрат» некоторое время провисела в Третьяковской галерее в перевернутом виде?

Это была изначальная версия. Но затем касаемо авторства возникли сомнения, и несколько лет назад эксперты заявили, что надпись сделал какой-то неизвестный остряк-вандал.

Но зато местоположение надписи позволяет с уверенностью обозначить, что она расположена именно в нижней части полотна, какой она была задумана автором.

Ирина Вакар – научный сотрудник Третьяковки, написавшая книгу «Казимир Малевич. Чёрный квадрат», отметила, что это утверждение тоже спорно, если учесть, что надпись сделал не сам Малевич. А если предположить, что писали, скорее всего, на лежащей, а не висящей картине, то она вообще могла быть сделана где угодно.