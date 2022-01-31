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Действительно ли картина «Черный квадрат» некоторое время провисела в Третьяковской галерее в перевернутом виде?

Действительно ли картина «Черный квадрат» некоторое время провисела в Третьяковской галерее в перевернутом виде? (7 фото)

Автор:
31 января 2022 14:51
Сообщество : RealFishki
Метки: вандал   картина   малевич   надпись   положение   полотно   художник   черный квадрат   
1421
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Несколько лет тому назад по Сети гуляла информация, в соответствии с которой одна из самых таинственных и непостижимых в своей простоте картин – «Черный квадрат» долгое время провисела в музее вверх ногами. Мало того, выяснилось это только после специальной экспертизы.

Казалось бы, это полотно какой стороной ни повесь: квадрат от этого не станет овалом, не побелеет и не превратится в пейзаж. По этому поводу написано множество статей и даже книг, поэтому нет смысла спорить с экспертами: должна картина висеть правильно. И точка.

К слову, «Квадрат» технически не квадрат, а прямоугольник или, точнее, трапеция, поскольку автор лишил его геометрически правильных прямых углов, чтобы обеспечить эффект реалистичности, жизни, рукотворности.


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В зависимости от положения картины в пространстве и восприятие ее зрителем может быть разным. В стандартном варианте нижняя сторона меньше, что создает иллюзию полета или зависания фигуры в воздухе. В перевернутом виде превалирует фундаментальность, приземленность, в связи с чем шедевр создает в подсознании эффект чего-то гнетущего, давящего. Возможно, что этому способствуют и остатки первоначальной картины, проглядывающей в кракелюрах.


А в результате исследований было выяснено, что под верхним слоем скрывается даже не один, а два сюжета: кубофутуристический и более яркий протосупрематический. А еще эксперты нашли на полотне отпечатки пальцев самого художника и коротенькую надпись. Всего из трех слов. И это не остаток подписи автора, как предполагалось вначале. Расшифровать получилось два из них: «битва» и «негров». Вероятнее всего, автор таким образом пошутил, обратившись к высказыванию французского журналиста Альфонса Алле – «Битва негров в глубокой пещере темной ночью» (1882 год).


Это была изначальная версия. Но затем касаемо авторства возникли сомнения, и несколько лет назад эксперты заявили, что надпись сделал какой-то неизвестный остряк-вандал.

Но зато местоположение надписи позволяет с уверенностью обозначить, что она расположена именно в нижней части полотна, какой она была задумана автором.

Ирина Вакар – научный сотрудник Третьяковки, написавшая книгу «Казимир Малевич. Чёрный квадрат», отметила, что это утверждение тоже спорно, если учесть, что надпись сделал не сам Малевич. А если предположить, что писали, скорее всего, на лежащей, а не висящей картине, то она вообще могла быть сделана где угодно.


Начиная с 1919 года, полотно висит в привычном для нас виде. Это подтверждает оборот со штампом, номером и размерами. Вакар подтвердила, что утверждение, в соответствии с которым «Черный квадрат» долгое время провисел перевернутым вверх ногами, полная глупость и ничего общего с реальностью не имеет. Помимо перечисленных выше факторов это подтверждает и крепление, сохранившееся до наших дней.


Можно предположить, что отправной точкой слухов про неправильное положение полотна стал анекдот: «Из-за преступной халатности работников Эрмитажа картина Казимира Малевича «Чёрный квадрат» два месяца провисела вверх ногами». Плюс к этому, аналогичный сюжет есть и в книге «Сорок лет с Гиляровским», в котором секретарь Николай Морозов упомянул, как однажды на выставке убежденный реалист Гиляровский взял стул, перевернул абстрактное полотно «Голубое в зеленом» или что-то типа того вверх ногами. Войдя некоторое время спустя в зал, он с удовлетворением отметил, что картина так и висит в прежнем перевернутом виде, поскольку изменений попросту никто не заметил.


Исторические анекдоты и реальные случаи с переворачиванием картин имели место с работами Джорджа Беллоуза, Эдвина Дикинсона, Пауля Клее, Анри Матисса и не только.

То есть вопрос правильности расположения полотна в связи с обнаруженной на нем надписью (а также ее авторства) будоражил научные круги и обывателей несколько лет с 2015 года. На настоящий момент эксперты музея склоняются к тому, что надпись сделал неизвестный шутник, а установить правильное положение до 1919 года, то есть до момента поступления в музейные фонды и установки креплений, не представляется возможным.

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Метки: вандал   картина   малевич   надпись   положение   полотно   художник   черный квадрат   
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11k
GMN 4 часа назад
А сторож восстанавливал украденную картину?...
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3k
твёрдый троечник 43 секунды назад
- Казимир, до ввставки 5 минут.
- Сейчас всё будет...
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11k
Inlex 49 минут назад
вообще то картина 50 лет висела на бок...
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254
zz 54 минуты назад
Черный квадрат-это диагноз и тест-позволяет судить сколько дебилов по всему миру.
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19k
Will2006 Час назад
Ссылка vk.com
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197
Странник Виртуальный Час назад
Мда. "Черный квадрат" оказывается висел некоторое время вверх ногами. Мой мир уже не будет прежним.
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−72
Sergey 2 часа назад
А если на белом холсте девственно чистом в левом нижнем углу поставить чёрную точку, и озаглавить картину "Всадник на горизонте, в снегах Антарктиды" можно ли рассчитывать на то, что данное произведение будет иметь оглушительный успех?
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5k
Афанасий 2 часа назад
а реставрировать этот "шедевр" случайно не требуется? я б тысяч за 20 взялся бы... Со своими материалами! (кисточкой и баночкой кузбасслака...)
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857
Лебовски 2 часа назад
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21k
Юрий 2 часа назад
"создает иллюзию полета или зависания фигуры в воздухе." - Видел я эту картину, никакой иллюзии не заметил.
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268
Leon Rom 2 часа назад
"шедевр создает в подсознании эффект" - ох уж эти эстеты....
им Малевич хоть точку нарисовал бы - бились бы в экстазе.
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−146
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
это дерьмо, а не картина.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Я не разбираюсь в живописи, а что там кроме черной грязи есть?
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1k
Александр 3 часа назад
Правильное название шедевра:
Чёрно-чёрной ночью негры воруют уголь!
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13k
Bill 3 часа назад
Видел я эту картину вблизи. Это не квадрат. Там один угол явно острее 90 градусов.
Только не помню уже какой.
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99
eutace 3 часа назад
"Обратная сторона картины"
-----------------
нет там никаких креплений, поэтому могли вещать как угодно
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99
eutace 3 часа назад
"Вероятнее всего, автор таким образом пошутил, обратившись к высказыванию французского журналиста Альфонса Алле – «Битва негров в глубокой пещере темной ночью»"
-------------------
теперь ему придется извиниться ))) ну или его живущим потомкам
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99
eutace 3 часа назад
"В зависимости от положения картины в пространстве и восприятие ее зрителем может быть разным"
-------------------------------------------------
особенно если курнуть или бухнуть )))
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99
eutace 3 часа назад
а на сколько градусов перевернутая - 90, 180, 270, 360 ? ))
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466
Азог-осквернитель 3 часа назад
Пять раз из музея был похищен "Черный квадрат" Малевича... и пять раз сторожу дяде Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета...
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1k
Росомаха 3 часа назад
Большего прикола чем "чёрный квадрат" в живописи ещё никто не придумал!
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95
Андрей Росомаха 3 часа назад
я тоже так думал пока Анатолия Вассермана не посмотрел. он как раз рассказывает чем этот шедевр знаменит
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