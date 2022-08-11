«Карта Ада»: что зашифровал на полотне великий Боттичелли?

Поскольку бумага была в то время дорогим удовольствием, мастер сначала выдавливал контуры иглой из серебра. И только будучи полностью удовлетворенным результатом, обводил чернилами контуры. На каждом листе есть пояснительный текст из Данте.

«Божественная комедия» была своего рода отражением жизненных исканий Данте. Потерпев поражение в политической борьбе и будучи изгнанным из своего родного города, он полностью посвятил себя самообразованию, просвещению.

Темный лес, в котором заблудился герой, это путь грехов, метаний, терзаний и поисков Данте. Вергилий (разум) спасает его от жутких зверей (смертные грехи) и проводит через Ад в Чистилище, после чего на пороге рая уступает место Беатриче (божественная благодать).