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«Карта Ада»: что зашифровал на полотне великий Боттичелли?

«Карта Ада»: что зашифровал на полотне великий Боттичелли?

Автор:
11 августа 2022 15:31
Сообщество : RealFishki
Метки: dante   Боттичелли   Карта ада   божественная комедия   живописец   идея   мастер   полотно   смысл   шифр   
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На этой, казалось бы, не особенно примечательной инфографике преисподней можно в деталях рассмотреть муки, на которые, по мнению Данте, обречены грешники.

Аду художник придал воронкообразную форму. В лимбе, то есть вместилище, не относящемся ни к раю, ни к аду, находятся души нерожденных младенцев и благочестивых нехристиан, пребывающие в состоянии тихой скорби. Следующий круг предназначен для похотливых сластолюбцев, которых наказывают ураганом. Далее расположены чревоугодники, гниющие под ливнем.


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В четвертом круге место скупцов и транжир, вынужденных переносить с места на место и обратно тяжести. Пятый выделен для ленивых и подверженных гневу: они обречены на вечную схватку и борьбу друг с другом. Шестой круг – раскаленная могила для еретиков и лжепророков. В седьмом мучаются насильники разных сортов, на которых изливается огненный дождь и кипящая кровь. Восьмой предназначен для обманщиков, которым не поверили, а девятый для тех, кто смог обмануть. Они наполнены смолой, калом и всевозможными гадами. В конце можно видеть Люцифера, вмерзшего в лед и терзающего тремя пастями трех главных предателей рода человеческого – Иуду, Марка Юния Брута и Кассия, предавших Христа и Цезаря.


Карта Ада – элемент крупного заказа – иллюстраций к «Божественной комедии» Данте. Точное время выполнения неизвестно, но исследователи сходятся во мнении, что Боттичелли работал над ними с середины 1480-х до момента ухода из жизни заказчика – Лоренцо Великолепного Медичи.

До наших дней дошли 92 страницы, из которых 4 – полностью раскрашенные иллюстрации, а остальные – эскизы. Некоторые страницы, как минимум восемь, утеряны.


Поскольку бумага была в то время дорогим  удовольствием, мастер сначала выдавливал контуры иглой из серебра. И только будучи полностью удовлетворенным результатом, обводил чернилами контуры. На каждом листе есть пояснительный текст из Данте.

«Божественная комедия» была своего рода отражением жизненных исканий Данте. Потерпев поражение в политической борьбе и будучи изгнанным из своего родного города, он полностью посвятил себя самообразованию, просвещению.

Темный лес, в котором  заблудился герой, это путь грехов, метаний, терзаний и поисков Данте. Вергилий (разум) спасает его от жутких зверей (смертные грехи) и проводит через Ад в Чистилище, после чего на пороге рая уступает место Беатриче (божественная благодать).


Что касается живописца, то в свое время он не воспринимался как гений. Крепкий основательный мастер, которому можно доверить создание иллюстраций или роспись фресок, да. Но никак не гений, поскольку XV век стал временем, когда состоялись многие  действительно великие мастера.

Покровителями Боттичелли были Медичи, известные своим трепетным отношением к искусству. При этом после знакомства с монахом Джироламо Савонаролой художник стал аскетом, отринув все удовольствия и роскошь жизни. Когда монаха обвинили в ереси, то Боттичелли и вовсе отстранился от мира и закрылся в мастерской.


Хотя есть мнение, что мастер был не таким  бедным, каким себя показывал, дома и семьи у него действительно не было. А саму идею брачного союза он не принимал, поскольку она его очень пугала. Скончался художник в 65 лет, а прах его нашел последнее пристанище на кладбище церкви Всех Святых во Флоренции.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: dante   Боттичелли   Карта ада   божественная комедия   живописец   идея   мастер   полотно   смысл   шифр   
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
"Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу..." (с)
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24k
Юрий Час назад
Как душа может испытывать физические страдания (холод, жар, переносить тяжести)?
Ведь душа все таки нематериальная сущность. Какие то моральные страдания - может быть, но речь идет о чисто физических наказаниях.
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.
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