«Союзмультфильм» анонсировал премьеру мультипликационного фильма «Суворов: Великое Путешествие»

Студия выпустит первую за последние 20 лет полнометражную ленту. Премьера запланирована на 1 мая 2022 года и приурочена к 290-летию со дня рождения генералиссимуса.
В основе патриотичного мультипликационного фильма – Швейцарский поход Суворова, который полководец предпринял в ходе войны Второй коалиции с целью разгрома и изгнания французских революционных войск под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.
Повествование ведётся от имени 16-летнего юноши Григория, попавшего на службу к Александру Васильевичу. Сюжет строится на приключениях Гриши, который ради любви – своей девушки Сони готов пройти любые испытания.
В озвучивании приключенческого мультфильма приняли участие такие известные актеры как Константин Хабенский, Виктор Сухоруков, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Алексей Демидов, Юлия Рутберг. Главного героя Гришу озвучил Антон Макарский.
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АНТИФИШКИ
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Просто мысль вслух.
«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
«Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
«Хоббит: Битва пяти воинств» (2014).
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Дальше что у союзмульфильма?
Суворов - пустошь Альп
Суворов - битва пяти европейских воинств.
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Да как всё списано.
Совсем туго со сценаристами?
Видимо возродить старую школу мультипликации будет посложнее авиапрома. Если вообще возможно.
Очередная компьютерная анимация.
Где настоящее советское мультипликационное КАЧКЕСТВО, с ручной работой ?
Да и картинка какая-то не очень. Забыли как рисовали раньше.
Хотя поход тоже увенчался солидно, начать с потерь где на 700 наших пришлось 5000 неприятеля, а Ла Куре так и вовсе был приглашен в гости.
Но Измаил любимая страница истории полководца (для меня лично).