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«Союзмультфильм» анонсировал премьеру мультипликационного фильма «Суворов: Великое Путешествие»

«Союзмультфильм» анонсировал премьеру мультипликационного фильма «Суворов: Великое Путешествие» (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 13:53
Сообщество : Кино
Метки: Александр Васильевич Суворов   Суворов: Великое Путешествие   анонс   выход   мультфильм   премьера   
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Студия выпустит первую за последние 20 лет полнометражную ленту. Премьера запланирована на 1 мая 2022 года и приурочена к 290-летию со дня рождения генералиссимуса.

В основе патриотичного мультипликационного фильма – Швейцарский поход Суворова, который полководец предпринял в ходе войны Второй коалиции с целью разгрома и изгнания французских революционных войск под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.


Повествование ведётся от имени 16-летнего юноши Григория, попавшего на службу к Александру Васильевичу. Сюжет строится на приключениях Гриши, который ради любви – своей девушки Сони готов пройти любые испытания.


В озвучивании приключенческого мультфильма приняли участие такие известные актеры как Константин Хабенский, Виктор Сухоруков, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Алексей Демидов, Юлия Рутберг. Главного героя Гришу озвучил Антон Макарский.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Васильевич Суворов   Суворов: Великое Путешествие   анонс   выход   мультфильм   премьера   
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12  комментариев
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9k
Rus77 2 часа назад
А без киркорова никак нельзя было обойтись?!
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41k
consul1970 19 минут назад
«Суворов: Великое Путешествие»
Просто мысль вслух.
«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
«Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
«Хоббит: Битва пяти воинств» (2014).
--
Дальше что у союзмульфильма?
Суворов - пустошь Альп
Суворов - битва пяти европейских воинств.
---
Да как всё списано.
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2k
Игорь Полчаса назад
К сожалению - без диснеевских клише не обошлось ((
Совсем туго со сценаристами?
Видимо возродить старую школу мультипликации будет посложнее авиапрома. Если вообще возможно.
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61k
Опиум для народа Час назад
Пять тысяч человек (1/4 армии) безвозвратных потерь. Ох"енное путешествие... Величайший героизм солдат и бездарное командование и тупость (если не сказать предательство) высшего состава. Нах"й не нужная показушная кампания, не давшая НИКАКОГО результата.
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5k
TirAn 2 часа назад
Идея конечно хорошая, но исполнение ... Г-0.
Очередная компьютерная анимация.
Где настоящее советское мультипликационное КАЧКЕСТВО, с ручной работой ?
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6k
klop 2 часа назад
С патриотической точки зрения мультфильм правильный, только понравится ли он детям? У них сейчас интересы: монстры, трансформеры, супергерои.
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
интересно что они заложат туда, историю то все знают, а вот как эти бракоделы обсерятся ещё нет!
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215
WORLD Григорий Водениктов Час назад
Как что? Очередную пропаганду!
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6k
Максим 3 часа назад
Вот не знаю, а почему не Измаил? Потемкин осаждал- осаждал, пришел Суворов, предложил сдаться, ему отказали. Неделю копали рвы, тренировались и взяли неприступную крепость!
Хотя поход тоже увенчался солидно, начать с потерь где на 700 наших пришлось 5000 неприятеля, а Ла Куре так и вовсе был приглашен в гости.
Но Измаил любимая страница истории полководца (для меня лично).
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