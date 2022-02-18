10 громких предсказаний будущего, сделанных мультфильмами за последние 20 лет

Но кто бы мог подумать, что столетия спустя создатели мультипликационных сериалов «Симпсоны», «Футурама», «Инспектор Гаджет», «Джони Браво» перевернут мир предсказаний и будут иллюстрировать грядущие события в своих шоу с поразительной точностью.
Человечество пыталось предсказывать будущее с давних времён. Магические обряды, гадания, осознанные сновидения – всё это использовалось ради возможности хотя бы немного приотворить дверь, ведущую в неизвестность, и заглянуть в завтрашний день. К счастью или сожалению, точностью эти методы никогда не отличались.
Президентство Дональда Трампа
Сериал «Симпсоны» предсказал победу Дональда Трампа на выборах за 16 лет до события. Одна из героинь – Лиза Симпсон говорит об этом в эпизоде «Барт в будущем».
Виртуальная реальность
Персонажи «Футурама» использовали технологии виртуальной реальности для развлечений ещё задолго до их масштабного распространения по всему миру. Гаджет на изображении почти не отличается от устройств, которые сегодня предлагает современный рынок компьютерных разработок.
Постройка «Осколка»
Возведение известного лондонского «Осколка» было предсказано за 14 лет до начала работы над проектом. Любопытно, как создатели «Симпсонов» с поразительной точностью смогли предугадать не только форму здания, но и его расположение.
Нюхоскоп
Это безумное изобретение встречается во вселенной Футурамы. Его предназначение – нюхать планеты и другие объекты, находящиеся на дальнем расстоянии. Казалось бы, выдумка есть выдумка. Но американские учёные, видимо, вдохновившись проектами вымышленного профессора Фансфорта, пораскинули мозгами и решили создать настоящий нюхоскоп.
Устройство получило название Nasal Ranger и используется для определения степени загрязнённости воздуха.
Открытие «частицы Бога»
В 1998 году в одном из эпизодов «Симпсонов» Гомер написал формулу, которая впоследствии предсказала одно из самых величайших научных открытий. Четырнадцать лет спустя учёные смогли обнаружить хигговский бозон – частицу, которая создала всю массу вселенной. И – о чудо, значение, представленное в формуле Гомера, почти полностью идентично массе найденного элемента.
Первый ноутбук и цифровая камера
Популярный мультсериал конца 80-х «Инспектор Гаджет» удивлял своих зрителей необычными изобретениями, которые герои использовали для борьбы с преступниками и злыми силами. Особое внимание привлекли гаджеты племянницы Пенни – компьютерная книга – почти прототип первого ПК Toshiba T1100 и смарт-часы.
Коронавирус
Да-да, «Симпсоны» превзошли сами себя и случайно (а может и нет) предсказали появление всем хорошо известного вируса. Согласно истории, которая показана в эпизоде «Мардж в цепях», болезнь пришла из Японии и распространилась по всему вымышленному городу Спрингфилду. Серия стала одной из самых обсуждаемых за последние годы. Её выпуск датируется 1993 годом.
11 сентября
Мультфильм «Джони Браво» предсказал крушение башен-близнецов за 4 месяца до трагедии. В серии «Цепная банда Джонни» на заднем плане мы можем видеть изображение пылающего здания, над которым возвышается надпись: «Скоро». Жутко, не правда ли?
Самоуправляемый автомобиль
Ещё несколько лет назад и представить было невозможно, чтобы машины не только самостоятельно передвигались по автостраде, но и парковались. Инспектор Гаджет знал толк в инновациях, поэтому его гаджетмобиль является почти точной копией беспилотных автомобилей Tesla (по функционалу уж точно). Совпадение?
Финал в «Игре престолов»
В эпизоде «Симпсонов» под названием «Крепостные» предсказано несколько сюжетных ходов, которые были реализованы в заключительной части сериала. Создатели предугадали сожжение деревни, появление трёхглазого орла и короля Ночи.
Иногда предсказания сбываются с поразительной точностью. Это не может не впечатлять. Однако создатели мультипликационных проектов уверены, что узнать будущее не так уж сложно. Достаточно внимательно наблюдать за миром и анализировать происходящее.
Источник:
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1. Трамп в 1999 году в первый раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, ведет активную кампанию, но в феврале 2000 под давлением партии сам снял свою кандидатуру, когда серию Симсонов с ним уже нарисовали и завершали озвучку. Серия Симсонов с Трампом-президентом вышла в марте 2000.
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Симпсоны в 1993 предсказали коронавирус - ничего не предсказывали, идею кашляющего в коробку больного сценаристы подчерпнули из эпидемии Гонконгского гриппа 1968 года.
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Персонажи «Футурама» использовали технологии виртуальной реальности (2003)....
Первый шлем виртуальной реальности, изобрел в 1967 году Айвен Сазерленд изображение на который генерировалось при помощи компьютера. Шлем Сазерленда позволял изменять изображения соответственно движениям головы (зрительная обратная связь).
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Офигенно ПРЕДСКАЗВАТЬ то, что уже изобретено почти 40 лет назад.
Если покопаться, то остальные предсказания тоже не будет ничего удивительного.
но с современными СМИ и не адекватными политиками, это не такая уж и фантастика.