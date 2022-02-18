10 громких предсказаний будущего, сделанных мультфильмами за последние 20 лет

В эпизоде «Симпсонов» под названием «Крепостные» предсказано несколько сюжетных ходов, которые были реализованы в заключительной части сериала. Создатели предугадали сожжение деревни, появление трёхглазого орла и короля Ночи.

Иногда предсказания сбываются с поразительной точностью. Это не может не впечатлять. Однако создатели мультипликационных проектов уверены, что узнать будущее не так уж сложно. Достаточно внимательно наблюдать за миром и анализировать происходящее.