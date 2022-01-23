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Уоллес и Громит возвращаются

Уоллес и Громит возвращаются (5 фото)

Автор:
23 января 2022 15:57
Сообщество : Кино
Метки: Ynews   анимационный фильм   культовые фильмы   мультфильм   ник парк   новости кино   персонажи мультфильмов   уоллес и громит   
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В 2024 году мы увидим новый фильм об Уоллесе и Громите. Его создаст Aardman Animations - мультипликационная студия, подарившая нам всю серию фильмов Ника Парка об Уоллесе и Громите, мультфильм "Побег из курятника", детский сериал "Барашек Шон" и многое другое.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   анимационный фильм   культовые фильмы   мультфильм   ник парк   новости кино   персонажи мультфильмов   уоллес и громит   
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BenderRodriguez 8 минут назад
Побег из курятника просто шикарен!
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