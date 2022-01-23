Уоллес и Громит возвращаются

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В 2024 году мы увидим новый фильм об Уоллесе и Громите. Его создаст Aardman Animations - мультипликационная студия, подарившая нам всю серию фильмов Ника Парка об Уоллесе и Громите, мультфильм "Побег из курятника", детский сериал "Барашек Шон" и многое другое.
Последний специальный выпуск "Невероятных приключений Уоллеса и Громита" - "Дело о хлебе и смерти" - вышел более десяти лет назад. И вот наконец-то эта парочка снова вернется на экраны.
В предстоящем фильме расскажут о том, что Уоллес стал слишком зависимым от своих изобретений, а верный Громит серьезно этим обеспокоен. Его опасения подтверждаются, когда Уоллес изобретает "умного гнома", который развивает собственный разум.
В предстоящем фильме расскажут о том, что Уоллес стал слишком зависимым от своих изобретений, а верный Громит серьезно этим обеспокоен. Его опасения подтверждаются, когда Уоллес изобретает "умного гнома", который развивает собственный разум.
По мере того, как события выходят из-под контроля, Громиту приходится отбросить свои сомнения и сразиться со зловещими силами — иначе Уоллес, возможно, больше никогда не сможет изобретать.
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Сериал состоит из четырех короткометражных и одного полнометражного фильма, а также многочисленных спин-оффов и телеадаптаций.
Художественный фильм "Проклятие кролика-оборотня" стал вторым самым кассовым покадровым анимационным фильмом всех времен, собрав 192,6 миллиона долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews анимационный фильм культовые фильмы мультфильм ник парк новости кино персонажи мультфильмов уоллес и громит
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