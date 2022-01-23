Уоллес и Громит возвращаются

Последний специальный выпуск "Невероятных приключений Уоллеса и Громита" - "Дело о хлебе и смерти" - вышел более десяти лет назад. И вот наконец-то эта парочка снова вернется на экраны.



В предстоящем фильме расскажут о том, что Уоллес стал слишком зависимым от своих изобретений, а верный Громит серьезно этим обеспокоен. Его опасения подтверждаются, когда Уоллес изобретает "умного гнома", который развивает собственный разум.