Почему в мультике, который обожали все дети СССР, показали не 16, а 11 серий

"Есть ли у вас план, мистер Фикс?" Достаточно лишь одной этой фразы, чтобы понять, о каком мультфильме идет речь. Между тем, в полной версии этой анимационной ленты на пять серий больше, чем показывали по ТВ. Знаете, почему?
Когда на экранах советского телевидения начиналась очередная серия «80 дней вокруг света», дворы вымирали. И дети, и взрослые с удовольствием следили за приключениями Филеаса Фога, Паспарту и вредного мистера Фикса. Этот мультсериал был снят в Австралии в начале 1970-х, а в январе 1981 года состоаялась его премьера в Советском Союзе.
Представляю, как расстроились бы мы тогда, узнав, что на самом деле нам не показали целых пять серий любимого мультфильма! Ведь для советских детишек этот мультфильм помимо своей анимационной ценности был неким занятным уроком страноведения, из которого узнавалось много интересного о самых разных уголках мира.
И причина такой цензуры была проста. События в этих пяти сериях происходили странах Ближнего Востока, в Китае, и на горе Афон в Греции. Ну, про Китай все понятно: цензура просто решила не подливать масла в огонь и в без того непростые отношения между нашими странами. После событий в 1969 году (сначала 2 и 15 марта вооруженные столкновения в районе острова Даманского на реке Уссури, а 13 августа - у озера Жаланашколь, когда китайцы попытались снова подвинуть границу СССР) Советскому Союзу и Китаю еле-еле удавалось удерживаться на тонкой ниточке мира. Любая неосторожность могла привести к возобновлению конфликта и его перехода в активную фазу.
В Показав серию про Грецию пришлось бы объяснять значение горы Афон и также ее статус "автономного монашеского государства". В СССР, где религии был объявлен бой, этот пассаж вряд ли бы был понят советскими гражданами.
Ну, а в сериях с Персией и Египтом пришлось бы показывать восточные обычаи похищения невесты и уплаты калыма. В СССР этого, как считалось, не было, хотя, конечно, в азиатских республиках эти традиции сохранялись и при советской власти.
Полную версию мультсериала показали лишь в 1999 году, но в то время страна была занята совсем другими проблемами, и на появившиеся серии практически не обратили внимания.
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В 2005 году договор был исполнен острова передали Китаю (327 км2). Мнением граждан России по этому поводу ни президент, ни правительство РФ не интересовались. В 2017 году Россия отдала Китаю еще 4,7 км2 около реки Хубуту недалеко от Уссурийска. Кроме того, в последние десятилетия Россия пускает множество китайских компаний и граждан для работы на российской территории. Многие обустраивают в России свою жизнь, не принимая русской культуры и сохраняя лояльность именно китайскому правительству. Такие мигранты в возможных будущих территориальных конфликтов могут сыграть свою роль в пользу Китая
Остров Даманский площадью менее одного километра стал поводом кровопролитного советско-китайского конфликта в марте 1969 года самого крупного территориального спора СССР и Китая за все время существования СССР. Всего погибло 58 советских пограничников и более 800 китайцев. Китайские подразделения вошли на остров под предлогом защиты китайских граждан, притесняемых советскими пограничниками. По пограничникам СССР был открыт огонь