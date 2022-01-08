Почему в мультике, который обожали все дети СССР, показали не 16, а 11 серий

Представляю, как расстроились бы мы тогда, узнав, что на самом деле нам не показали целых пять серий любимого мультфильма! Ведь для советских детишек этот мультфильм помимо своей анимационной ценности был неким занятным уроком страноведения, из которого узнавалось много интересного о самых разных уголках мира.

И причина такой цензуры была проста. События в этих пяти сериях происходили странах Ближнего Востока, в Китае, и на горе Афон в Греции. Ну, про Китай все понятно: цензура просто решила не подливать масла в огонь и в без того непростые отношения между нашими странами. После событий в 1969 году (сначала 2 и 15 марта вооруженные столкновения в районе острова Даманского на реке Уссури, а 13 августа - у озера Жаланашколь, когда китайцы попытались снова подвинуть границу СССР) Советскому Союзу и Китаю еле-еле удавалось удерживаться на тонкой ниточке мира. Любая неосторожность могла привести к возобновлению конфликта и его перехода в активную фазу.