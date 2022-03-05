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Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан

Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан (4 фото)

Автор:
05 марта 2022 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   бэтмен   кино   обхитрил санкции   перелет   премьера   ташкент   узбекистан   
1682
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Житель Екатеринбурга давно ждал выход нового фильма про супергероя и очень, расстроился, когда узнал, что в РФ отменили показы "Бэмена". Чтобы все-таки посмотреть премьеру, он взял билет на самолет в другую страну.

27-летний екатеринбуржец рассказывает, что решение лететь в Узбекистан было спонтанным.

"Я очень ждал этот фильм, очень многие его ждали. Я обожаю кино и ходить именно в кинотеатры, в этом особый шарм и романтика. Но ситуация вмешалась в мои планы, оборвав их за день до премьеры, а я не люблю, когда что-то рушит мои планы, поэтому стараюсь смотреть на такие ситуации шире и под другим углом. Я точно знаю, что лазейки везде есть. И тут вдруг в голову пришла эта абсолютно ироничная идея поехать в Узбекистан ради фильма. Да, это вышло недешево, но никакие деньги не сравнятся с чувством победы над обстоятельствами и реализацией спонтанной идеи", - рассказывает Дмитрий.


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При этом, чтобы добраться до кинотеатра в Ташкенте, пришлось приложить усилия. Прямого рейса до столицы Узбекистана не было, и Дмитрий взял билет до Бухары. А уже оттуда отправился в Ташкент на скоростном поезде. В Бухаре, как рассказывает любитель историй про супергероев, "нет и намека на кинотеатры". С поезда путешественник поехал прямиком в кинотеатр.


И хотя у него были опасения, что фильм могут показать на узбекском языке, все обошлось. "Бэтмен" шел на русском, и Дмитрий получил большое удовольствие от просмотра.



Сам он считает, главное даже не то, что он увидел кинокартину, которую давно ждал, а эмоции от своей поездки. "Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия. В таком деле важна «крошечность» — причины и цели поездки. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее", - размышляет он.


Билет стоит 350 рублей в пересчете на российскую валюту, а сама поездка обошлась киноману в 30 тысяч рублей. Но он ни о чем не жалеет.

Источник:

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Метки: Ynews   бэтмен   кино   обхитрил санкции   перелет   премьера   ташкент   узбекистан   

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41  комментарий
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5k
Денис Колосов 6 часов назад
ну скоро мы часто будем ездить в соседние страны, за отсутствующими у нас товарами и услугами
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6k
Алексей 2 часа назад
Ну и нахуа?)
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929
Трям 2 часа назад
Расскажите этому далбайобу про торренты!
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2k
Димон 2 часа назад
ой дураааак, выше пост про Русю красавчика, так он там такого бэтмена показал, казахским разбойникам, что голливуд отдыхает))).
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1k
c3nsor3d 3 часа назад
Ну, незнаю... По мне так, товарищ, .. [мат] кусок.-))))
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8k
KAUSTIC 3 часа назад
Зачем ехать к узбекам ? Похоже на фейк во всей его красе ... Торрент для чего ?..
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7k
Николай 5 часов назад
Я не смотря, не хочу его смотреть... а тут фанатики какие то...
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1k
poбт 5 часов назад
лошарик конченный, истинный фанат бэтмена должен ехать в юэсэй и смотреть в оригинале на инглиш лэнгвич
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7k
Trenzel2003 5 часов назад
Ну и дурак! Есть же ТОРЕНТЫ. Они нам санкции, а мы бесплатно качаем их фильмы и проги.
А что? Не хотели что бы все было по нормальному, получите своего рода санкции.
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2k
Lovels Travel 5 часов назад
Кино в Узбекистане на русском языке? Да ладно!?
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222
Николай Lovels Travel 4 часа назад
половина Ташкента говорит по-русски
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 5 часов назад
сомнительное удовольствие смотреть бэтмана на узбексом языке,он просто упорот
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27k
Батончик с маком 6 часов назад
Походу это наркокурьер. Прикрытие придумал себе оригинальное
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12k
Типа граф 6 часов назад
Если есть деньги , то почему бы и нет ! Заодно и попутишествовал , страну посмотрел .
У меня друзья по пьянке в три ночи из Моск. обл. Фрязино в Минск полетели в казино играть , вот захотелось им ! Два дня там гудели !
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