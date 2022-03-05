Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан

Житель Екатеринбурга давно ждал выход нового фильма про супергероя и очень, расстроился, когда узнал, что в РФ отменили показы "Бэмена". Чтобы все-таки посмотреть премьеру, он взял билет на самолет в другую страну.
27-летний екатеринбуржец рассказывает, что решение лететь в Узбекистан было спонтанным.
"Я очень ждал этот фильм, очень многие его ждали. Я обожаю кино и ходить именно в кинотеатры, в этом особый шарм и романтика. Но ситуация вмешалась в мои планы, оборвав их за день до премьеры, а я не люблю, когда что-то рушит мои планы, поэтому стараюсь смотреть на такие ситуации шире и под другим углом. Я точно знаю, что лазейки везде есть. И тут вдруг в голову пришла эта абсолютно ироничная идея поехать в Узбекистан ради фильма. Да, это вышло недешево, но никакие деньги не сравнятся с чувством победы над обстоятельствами и реализацией спонтанной идеи", - рассказывает Дмитрий.
При этом, чтобы добраться до кинотеатра в Ташкенте, пришлось приложить усилия. Прямого рейса до столицы Узбекистана не было, и Дмитрий взял билет до Бухары. А уже оттуда отправился в Ташкент на скоростном поезде. В Бухаре, как рассказывает любитель историй про супергероев, "нет и намека на кинотеатры". С поезда путешественник поехал прямиком в кинотеатр.
И хотя у него были опасения, что фильм могут показать на узбекском языке, все обошлось. "Бэтмен" шел на русском, и Дмитрий получил большое удовольствие от просмотра.
Сам он считает, главное даже не то, что он увидел кинокартину, которую давно ждал, а эмоции от своей поездки. "Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия. В таком деле важна «крошечность» — причины и цели поездки. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее", - размышляет он.
Билет стоит 350 рублей в пересчете на российскую валюту, а сама поездка обошлась киноману в 30 тысяч рублей. Но он ни о чем не жалеет.
Источник:
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А что? Не хотели что бы все было по нормальному, получите своего рода санкции.
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