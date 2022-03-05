Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан

Сам он считает, главное даже не то, что он увидел кинокартину, которую давно ждал, а эмоции от своей поездки. "Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия. В таком деле важна «крошечность» — причины и цели поездки. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее", - размышляет он.

Билет стоит 350 рублей в пересчете на российскую валюту, а сама поездка обошлась киноману в 30 тысяч рублей. Но он ни о чем не жалеет.