Поезд с человеческим лицом: Томас, ночной кошмар детей

Безобидный мультфильм, который стал хоррором.
«Томас и его друзья» - мультипликационный сериал, который вышел в Великобритании в 1984 году. Он создан по мотивам детской книги «Железнодорожные истории» под авторством писателя Уилберта Одри и его сына.
По этой франшизе также выходили полнометражные фильмы.
По сюжету поезда попадают в различные ситуации, связанные с работой на железной дороге. Они наделены человеческими качествами, что является отличительной чертой этого сериала.
Паровозы очень боятся людей, поскольку являются живыми и чувствуют боль. Человечество к ним относится как к вещам, может нанести им вред или вообще отправить на переплавку, что звучит из-за человечности поездов вполне себе жутко.
Также в интернатах бытует мнение, что создатели сериала частенько перегибали палку в некоторых сценах, и многие из них сразу или со временем были вырезаны.
Одна из таких серий рассказывала о поезде-призраке. В ней локомотив с людьми съехал с рельсов и рухнул с моста, разбившись вдребезги. После чего его можно было наблюдать на разных частях железной дороги в виде призрачной сущности.
Мультфильмы получили хорошие отзывы и популярность, а со временем собрали вокруг себя большую фанбазу.
Однако некоторые дети и взрослые посчитали паровозы с человеческими лицами в совокупности с вырезанными кусками истории жуткими. Со временем интернет начал пополняться страшными рассказами, что на самом деле паровоз Томас – это жуткая машина-убийца, а лицо – всего лишь небольшая часть дьявольской сущности, которая живет в корпусе локомотива.
А дальше понеслось. Доподлинно неизвестно, кто первый начал изображать Томаса как персонажа фильмов ужасов, но самый яркий производитель контента по теме - дизайнер компьютерной графики Tom Coben, который с 2019 года сделал несколько интересных роликов с демоническим Томасом в главной роли.
Впрочем, попытки скрестить персонажа мультфильма с пауком были и раньше, владелец youtube-канала под ником PeterSripol (да-да, на русском это лучше не произносить) соединил игрушку робота-паука с Томасом и приделал ему огнеметы. Само видео он подписал так: "Да, это действительно настолько жутко, насколько я себе это представлял".
В данный момент сообщество вокруг демонического Томаса воистину огромно, и на Youtube можно найти множество роликов по мотивам разного содержания. Например, в одном из них мужчина снимает с помощью квадрокоптера железнодорожную станцию и рассказывает, что недавно тут заметили странный локомотив с лицом, в который садятся люди, путая его с электричкой, и после этого навсегда исчезают.
Фанаты добавляют Томаса в различные компьютерные игры как персонажа-убийцу, клепают видеоконтент, делают игрушки. Явно не такой популярности для своих персонажей ждал автор оригинальной книги.
Источник:
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