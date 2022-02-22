Поезд с человеческим лицом: Томас, ночной кошмар детей

По этой франшизе также выходили полнометражные фильмы.

По сюжету поезда попадают в различные ситуации, связанные с работой на железной дороге. Они наделены человеческими качествами, что является отличительной чертой этого сериала.

Паровозы очень боятся людей, поскольку являются живыми и чувствуют боль. Человечество к ним относится как к вещам, может нанести им вред или вообще отправить на переплавку, что звучит из-за человечности поездов вполне себе жутко.

Также в интернатах бытует мнение, что создатели сериала частенько перегибали палку в некоторых сценах, и многие из них сразу или со временем были вырезаны.

Одна из таких серий рассказывала о поезде-призраке. В ней локомотив с людьми съехал с рельсов и рухнул с моста, разбившись вдребезги. После чего его можно было наблюдать на разных частях железной дороги в виде призрачной сущности.

Мультфильмы получили хорошие отзывы и популярность, а со временем собрали вокруг себя большую фанбазу.

Однако некоторые дети и взрослые посчитали паровозы с человеческими лицами в совокупности с вырезанными кусками истории жуткими. Со временем интернет начал пополняться страшными рассказами, что на самом деле паровоз Томас – это жуткая машина-убийца, а лицо – всего лишь небольшая часть дьявольской сущности, которая живет в корпусе локомотива.