10 лучших полнометражных зарубежных мультфильмов

Несмотря на высокий художественный уровень произведений советской мультипликации, формат полнометражного мультфильма не был распространен в СССР. И потребность зрителей в нем во многом закрывалась за счет проката работ зарубежных мультипликаторов.
При этом предпочтение далеко не всегда отдавалось продукции дружественных социалистических стран, существенный вес в репертуаре советских кинотеатров имели японские и западноевропейские мультфильмы. В данной подборке мы собрали десятку самых запоминающихся иностранных мультфильмов, выходивших в советский прокат в 1970-80-х годах.
10. Принцесса подводного царства / Anderusen dôwa ningyo-hime (1975)
В отличие от диснеевской сказки конца восьмидесятых, японская экранизация от студии Toei гораздо ближе к оригинальному сюжету Андерсена с его мрачной концовкой. И хотя качество анимации здесь не столь высоко, как у привычной всем американской версии, советским школьникам, увидевшим картину в 1977 году, оно казалось совершенным. При этом морская ведьма у японских аниматоров получилась, пожалуй, более страшной.
9. Лисёнок Вук / Vuk (1981)
Полнометражный мультфильм, поставленный по одноименной сказке венгерского писателя Фекете, очень понравился всем советским зрителям. Немалая заслуга в этом принадлежит качественному дубляжу. История приключений и взросления маленького лисёнка, сумевшего вырасти в настоящую грозу охотников и отомстить им за гибель своих родных, вышла на экраны Советского Союза в середине 1980-х годов.
8. Кот в сапогах / Nagagutsu o haita neko (1969)
Разумеется, от классической сказки Шарля Перро здесь не осталось и следа, однако замечательная анимация – к ней приложил руку сам Хаяо Миядзаки – и потрясающий дубляж сделали этот мультфильм настоящим хитом в СССР. По духу сюжет больше напоминает «Трех мушкетеров», а продолжение ленты под названием «Кругосветное путешествие Кота в сапогах», вышедшее в 1976 году, и вовсе было поставлено по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Однако даже сегодня смотрятся они на одном дыхании, а кот в сапогах стал талисманом студии Toei.
7. Бегемот Гуго / Hugó, a víziló (1973)
Не совсем обычный венгерский мультфильм на стыке детской сказки, экологической драмы и легкой психоделии. Судите сами – на сказочный остров завезли бегемотов, чтобы они уничтожили акул (!), приносивших неисчислимые бедствия. А когда привезенные животные стали не нужны, их уничтожили, и в живых остался только Гуго. После того как оголодавший бегемотик опустошил фруктовый сад, на него открыли охоту, а его главными защитниками стали дети и мудрый султан. В общем, получилось весело и забористо.
6. Саффи / Szaffi (1984)
Волшебный венгерский мультфильм о приключениях цыганских мальчика и девочки, спасшейся при бегстве из Венгрии в доме доброй колдуньи. Через много лет разлуки они вновь встретились, при этом к тому времени Саффи сама стала настоящей волшебницей. Добрая и очень смешная история, вышедшая на советские экраны в 1987 году.
5. Король и птица / Le Roi Et L’Oiseau (1980)
Оригинальный и необычный мультфильм Поля Гримо и Жака Превера вышел в советский прокат в 1985 году, однако понравился больше взрослым, чем детям. Сатирический сюжет про глупого тирана Карла V+III=VIII+VIII=XVI, правду которому в лицо осмеливается говорить только птица-пересмешник, основан одновременно на множестве сказок Андерсена, сплетенных воедино. И приправленных гигантскими роботами!
4. Босоногий Гэн / Hadashi no Gen (1983)
Мультфильм, обязательный к просмотру всем. Поставленный по одноименной манге Кейдзи Накадзавы, пережившего бомбардировку Хиросимы, этот фильм действовал на советских детей особенно сильно. Ведь изначально простая детская история постепенно разворачивается в настоящую человеческую трагедию, пусть и рассказанную несложным анимационным языком.
3. Чудесный лес / Cudesna Suma (1986)
Симпатичный и веселый югославский мультфильм про художника, задремавшего в лесу под заколдованным деревом. Проснувшись, он осознает, что стал понимать язык зверей, а кисть его стала волшебной. Теперь он должен помочь обитателям Чудесного леса победить злого царя кактуса, задумавшего уничтожить их волшебный мир.
2. Корабль-призрак / Sora tobu yûreisen (1969)
Один из первых фантастических мультфильмов студии Toei, заложивший основу жанра. В его создании поучаствовал сам Хаяо Миядзаки. Гигантские роботы и чудовища, невероятный корабль-призрак со страшным и таинственным капитаном, заговор производителей газировки совместно с пришельцами… Даже сегодня фильм способен увлечь, а что уж говорить о советских школьниках – после просмотра их ещё долго мучили сны о подземных заводах и летающем парусном фрегате, стреляющем ракетами.
1. Властелины времени / Les maîtres du temps (1982)
Самый значительный фильм в карьере знаменитого французского аниматора Рене Лалу стал настоящим событием советского проката. И хотя хитросплетения сюжета о бросках во времени и социальный подтекст некоторых сцен порой ускользали от понимания маленьких советских зрителей, визуальная часть била наотмашь. История про маленького мальчика, ищущего своих родителей в огромном инопланетном лесу, населенном жуткими тварями, а также таинственных властелинов времени, по праву считается одним из шедевров мировой анимации.
Источник:
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Несколько ночей не мог уснуть.
Ну и еще "Джек в стране чудес" тоже нифига не веселый, с великанами-людоедами и ведьмами