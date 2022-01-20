10 лучших полнометражных зарубежных мультфильмов

Разумеется, от классической сказки Шарля Перро здесь не осталось и следа, однако замечательная анимация – к ней приложил руку сам Хаяо Миядзаки – и потрясающий дубляж сделали этот мультфильм настоящим хитом в СССР. По духу сюжет больше напоминает «Трех мушкетеров», а продолжение ленты под названием «Кругосветное путешествие Кота в сапогах», вышедшее в 1976 году, и вовсе было поставлено по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Однако даже сегодня смотрятся они на одном дыхании, а кот в сапогах стал талисманом студии Toei.





7. Бегемот Гуго / Hugó, a víziló (1973)