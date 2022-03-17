Как во времена Сухого Закона гангстеры меняли отпечатки пальцев

Печально известная «суперзвезда» преступного мира. В 1930-х он гремел на всю Америку: убивал полицейских, дважды бежал из тюрьмы, ограбил двадцать банков. С таким «резюме» он был обречён. К 1934 году его физиономию десятки раз печатали в газетах, так что скрыться ему было негде. Тогда Диллинджер сделал «ход конём» - отправился к пластическому хирургу. Он заплатил 5000$ за две операции - лица и пальцев.

Видимо, хирург оказался паршивым: лицо он практически не изменил, а с пальцев срезал верхний слой кожи и обработал их соляной кислотой. Ничего не вышло - в целом, восстановился прежний рисунок кожи. И никакая операция Диллинджеру не помогла - 22 июля 1934 года агенты ФБР вычислили дом, где укрылся уголовник и расстреляли его на месте.

Доктор Джозеф Моран