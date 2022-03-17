Как во времена Сухого Закона гангстеры меняли отпечатки пальцев

В 1930-х годах до бандитов дошло - их жизнь никогда не будет прежней. Стала популярна дактилоскопия и уголовникам пришлось в срочном порядке менять узоры на пальцах. Кто-то обращался к хирургу, ну а кто-то делал это сам - причём довольно брутально.
Джон Диллинджер - враг общества №1
Печально известная «суперзвезда» преступного мира. В 1930-х он гремел на всю Америку: убивал полицейских, дважды бежал из тюрьмы, ограбил двадцать банков. С таким «резюме» он был обречён. К 1934 году его физиономию десятки раз печатали в газетах, так что скрыться ему было негде. Тогда Диллинджер сделал «ход конём» - отправился к пластическому хирургу. Он заплатил 5000$ за две операции - лица и пальцев.
Видимо, хирург оказался паршивым: лицо он практически не изменил, а с пальцев срезал верхний слой кожи и обработал их соляной кислотой. Ничего не вышло - в целом, восстановился прежний рисунок кожи. И никакая операция Диллинджеру не помогла - 22 июля 1934 года агенты ФБР вычислили дом, где укрылся уголовник и расстреляли его на месте.
Доктор Джозеф Моран
В 1930-х годах на страхе преступников перед дактилоскопией наживались многие хирурги. Один из них - Джозеф Моран. На приём к нему приходили целыми группами, к примеру, банда Баркера-Карписа заявилась в полном составе вместе со своими главарями, Фредом Баркером и Элвином «Жутким» Карписом. В тот раз операции по изменению отпечатков прошли весьма успешно. А Карпис, когда захотел въехать в родную Канаду, не смог этого сделать - отпечатков у него просто не было.
Моран работал наверняка - он не просто менял отпечаток, он его стирал. Но такая «превосходная» работа, а заодно и длинный язык, его и погубили. Он стал много разговаривать, шатался по барам и рассказывал, что все чикагские гангстеры ходят к нему на поклон.
Скоро его тело прибило к берегу Кристал-Бич в Онтарио. Вернее, то, что от него осталось: доктору отрубили руки и ноги.
Август Винклер
Его знали под кличкой «Гас». Грабитель, убийца, друг Аль Капоне. В 1933 году он тоже испугался криминалистов и поменял узор кожи на пальцах. Но сделал это самостоятельно. То ли Гас был мазохистом, то ли откровенным психом, в общем: он прижигал пальцы сигаретой, тёр наждачкой и напильником, сдирал кожу ножом.
Но не помогло. Оказалось, что он был штатным стукачом ФБР и когда об этом узнали его подельники, Гаса расстреляли в его собственном авто. Прямо как в гангстерских фильмах: мимо проехала машина, слегка притормозила и бандиты открыли ураганный огонь по неудачливому психопату.
А дактилоскопию успешно используют и сегодня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Всего лишь замена в базе (удаление приведет к вопросам и восстановлению с карточек) Админ Папилона уже, наверное, живет в Маями.