Бизнес на трупах: как и зачем в викторианской Англии похищали мертвые тела?

Вышерассмотренный закон предоставлял медикам право использовать невостребованные тела для вскрытия. То есть несчастных без семьи и друзей, неопознанных, бродяг и т.д. Можно было и договориться с родными, получив их согласие. С одной стороны, нормативно-правой акт стал регулировать эту область, сделав ее легальной. А с другой она сосредотачивалась в руках ограниченного круга лиц, своего рода «кладбищенских дилеров», которые рыскали в городских трущобах, чувствуя себя как акула в океане. И не мудрено, ведь на дне жизни болезни и смерть были постоянными верными спутниками людей.

Самым очевидным местом добычи материала выступали работные дома – благотворительные либо пенитенциарные учреждения, целью которых было принуждение к труду нищих, бездомных и мелких преступников. Условия содержания в них порой были настолько ужасающими, что люди были готовы спать на улице и выполнять какую угодно грязную работу, только бы не попасть в работный дом. Но и эти заведения в основном были переполнены, поскольку с 30-х годов позапрошлого века они стали практически единственным пристанищем для нищих, где можно было получить хоть какие-то крохи поддержки и еды (до этого делами бедноты ведала церковь).