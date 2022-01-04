Бизнес на трупах: как и зачем в викторианской Англии похищали мертвые тела?

Чтобы получить право заниматься медицинской практикой, доктору нужно было вскрыть хотя бы два тела. А как их добыть? Эта необходимость и породила странное, жуткое, но прибыльное направление в бизнесе: торговлю трупами.
В 1832 году был принят Анатомический акт – билль, позволяющий вскрывать трупы в медицинских целях. Этот законодательный акт положил конец процветающему бизнесу на трупах. Мертвецов крали из моргов и извлекали из гробов, раскапывая могилы после похорон.
Владельцы анатомических школ и медуниверситетов очень дорого ценили такой специфический товар. И не мудрено, ведь тело человека – это самое наглядное пособие, которое только можно представить. Но на законных основаниях заведения могли заполучить только трупы казненных преступников. А в начале XIX века их число резко снизилось. И пришлось искать альтернативные способы добычи тел.
Вышерассмотренный закон предоставлял медикам право использовать невостребованные тела для вскрытия. То есть несчастных без семьи и друзей, неопознанных, бродяг и т.д. Можно было и договориться с родными, получив их согласие. С одной стороны, нормативно-правой акт стал регулировать эту область, сделав ее легальной. А с другой она сосредотачивалась в руках ограниченного круга лиц, своего рода «кладбищенских дилеров», которые рыскали в городских трущобах, чувствуя себя как акула в океане. И не мудрено, ведь на дне жизни болезни и смерть были постоянными верными спутниками людей.
Самым очевидным местом добычи материала выступали работные дома – благотворительные либо пенитенциарные учреждения, целью которых было принуждение к труду нищих, бездомных и мелких преступников. Условия содержания в них порой были настолько ужасающими, что люди были готовы спать на улице и выполнять какую угодно грязную работу, только бы не попасть в работный дом. Но и эти заведения в основном были переполнены, поскольку с 30-х годов позапрошлого века они стали практически единственным пристанищем для нищих, где можно было получить хоть какие-то крохи поддержки и еды (до этого делами бедноты ведала церковь).
Специальность «доктор» набирала популярность, повышая спрос на трупы. Чтобы как можно быстрее отбить вложения, потраченные на учебу, вчерашние студенты-медики стремились как можно быстрее перейти к практике. А для этого им требовалось препарировать как минимум два тела, что делало студиозусов основными клиентами кладбищенских бизнесменов.
«Потрошители могил» спокойно перемещались по городу с плетеными корзинами для белья, к которым крепили колеса. Но на дело шли под покровом ночи, поскольку это богомерзкое занятие вызывало у граждан откровенную злобу. И могло даже закончиться потасовкой. Исполнители искали как дома, где в ближайшее время намечался покойник, так и оставшиеся невостребованными тела. Нищета процветала настолько, что доходило до откровенного ужаса: глава семьи, понимая, что не в состоянии кормить домочадцев, накладывал на себя руки, распорядившись продать свое тело для вскрытия. «Добычу» дилеры трупного бизнеса привозили к заказчикам – в медицинские учебные заведения либо непосредственно будущим докторам. У крупных школ, университетов и госпиталей работала сеть проверенных поставщиков, привозивших тела на постоянной основе.
Самым ценным товаром считались тела молодых людей – тех, кто скончался, не успев справить 30-летие. За них семья покойного могла получить сумму, эквивалентную месячному заработку рабочего. Если усопший был в возрасте, но мог «похвастаться» какими-то представляющими интерес с позиции медицины патологиями, то родственники могли рассчитывать примерно на ¼ от вышеуказанной суммы.
Особую ценность представляли беременные, дети и мертворожденные. За такие тела можно было получить баснословную по тем временам сумму – годовой заработок. Повышенный интерес был обусловлен решением очень актуальной для того времени задачи – выяснением причин смерти плода в утробе матери, над решением которой викторианские врачи работали, не покладая рук.
С учетом религиозности перспектива превратиться в анатомическое пособие вместо того, чтобы мирно покоиться на кладбище, как и предписывается доброму христианину, пугала людей сильнее самой смерти. Беднейшие слои (особенно те, кто не имел семьи) населения пытались защитить себя, направляя властям жалобы и прошения. Но те оставались без ответа.
Более выгодной с экономической точки зрения была продажа мертвецов по частям, а не целиком. В общем за столетие, прошедшее с момента принятия Анатомического акта и до полной отмены работных домов, медицинские учреждения получили через «черных дилеров» порядка 300 тыс. тел. Примерно половину из них – в расчлененном виде. Поправка 1844 года запретила владельцам работных домов брать плату за поставку тел бывших подопечных в медицинские школы и университеты. Те в качестве протеста просто стали хоронить покойников. Но бизнес продолжил существовать и в нелегальном виде, поскольку одна сторона нуждалась в материале для исследований, а вторая в деньгах. Он процветал еще и некоторое время после завершения Викторианской эпохи, но в XX веке начал угасать по причине прекращения существования уже работных домов и повышения уровня и продолжительности жизни даже беднейших слоев населения.
Источник:
- 17 человек, которые смогли побороть свою алкогольную зависимость
- Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров от моря?
- 30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло
- 30 фактов о нашем мире, которые заставляют взглянуть на него по-новому
- Летчица опровергает мифы о блондинках
Понравилось15