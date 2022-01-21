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Истинные причины ухода из жизни российских императриц

Истинные причины ухода из жизни российских императриц (4 фото)

Автор:
21 января 2022 14:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Время   болезнь   доктор   императрица   медицина   причина   смерть   эпоха   
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Если примитивное лечение зубов в древности считалось чуть ли не чудом, то в наши дни стали реальностью бионические протезы. Да и вообще медицина шагнула настолько далеко, что болезни, которые выкашивали города и страны несколько веков назад, сегодня вполне успешно лечатся.

Интересно, а смогли бы ее достижения спасти от преждевременной гибели наших правительниц периода XVII-XVIII веков?


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Марта Катарина Скавронская после крещения стала Екатериной. Став супругой Петра I, женщина родила императору дочерей Анну и Елизавету. Своего супруга она пережила всего на пару лет, но успела войти в историю как первая императрица.

Недолгий период ее правления был ознаменован чередой бесконечных празднеств, балов и гуляний. Женщина ушла из жизни довольно рано даже по тем временам: ей было всего 43 года. Официальной причиной смерти значится туберкулез, но симптоматика напоминала отравление.

Так описал последние дни жизни императрицы лейб-медик И.Л. Блюментрост: «10 апреля 1727 г. почувствовала воспаление в груди. К ожидавшемуся к 7-му дню болезни критическому перелому умножался кашель и стеснение в груди, так что врачи без труда могли предвидеть возрождение нарыва на легком, что подтвердилось за 4 дня до смерти истинно гнойной мокротой, в большом количестве выходящей через харкание».

К своему здоровью императрица относилась крайне легкомысленно. Она ела без меры и ограничений, уходила спать под утро, практически не бывала на свежем воздухе. В результате такого образа жизни женщину стали мучить отеки, одышка, начали сильно болеть ноги. Медики лечили ее кровопусканием, делали охлаждающие процедуры, давали средства от кашля. Неверно подобранный курс лечения усугубил ситуацию: начались кровотечения, и в результате оба легких отказали, приведя к смерти.

Судя по симптомам, у Екатерины мог быть туберкулез, осложненный избыточным весом и злоупотреблением спиртным. Смогли бы вылечить императрицу современные врачи? Известно, что на начальной стадии туберкулез успешно лечится. Существует и вакцина на основе ослабленной бычьей туберкулезной палочки. Современные препараты определенно улучшили бы ее состояние. В особых случаях при туберкулезе удаляют пораженное легкое или его часть. Так что при условии соблюдения режима дня, ведения здорового образа жизни и укрепления естественной защиты организма в наши дни императрица определенно прожила бы дольше.


Подданные любили дочь Петра, вступившую на престол в конце 1741 года, за ее добродушие и веселый нрав. За время правления Елизаветы в государстве не было ни одной казни. Она правила, объединяя и строгость, и доброту.

Императрица во многом напоминала своего отца. Расхлябанность и горячность в ней уживались с незлобивостью и врожденной способностью располагать в себе других. От Петра дочери достались и предрасположенность к астме и эпилепсии. Первые припадки дали о себе знать через три года после начала правления. Женщина не помнила, как они протекали: о припадке свидетельствовали только носовые кровотечения. О предписаниях медиков она быстро забывала, лекарства то принимала, то нет. Строгое соблюдение режима чередовалось с долгими застольями, сопровождаемыми большим количеством алкоголя.

Логично, что такой образ жизни привел к ожидаемым результатам: припадки стали чаще, после них имели место затрудненная речь и кровотечения из пищевода. В последние годы жизни женщина сильно набрала вес, но так и не смогла отказаться от привычки баловать себя внеурочной ночной трапезой. Из-за избыточного веса у Елизаветы стали сильно отекать ноги. Вены на них очень расширились и постоянно кровоточили. В начале 1762 году у Елизаветы случился сильный припадок, после которого она уже не встала. Она успела попрощаться с близкими, после чего началась безостановочная кровавая рвота. И 5 января императрица ушла из жизни в возрасте 52 лет.

Современные медики назвали бы причиной смерти сердечно-сосудистую недостаточность, осложненную варикозным расширением вен и циррозом. Маловероятно, что при таком букете императрицу смогли бы спасти и в наши дни. Следование рекомендациям врачей и здоровый образ жизни позволили бы Елизавете прожить если не до глубокой старости, то хотя бы на 10-15 лет дольше.


София Фредерика Ангальт-Цербстская была женщиной сильной, здоровой, волевой и целеустремленной. Ведь при отсутствии таких качеств ей вряд ли удалось бы захватить власть, устранив собственного мужа Петра III. На момент прихода к власти – в 1762 году ей было 33 года.

Из жизни Екатерина II ушла в довольно солидном даже по современным меркам возрасте – в 67 лет. Причиной стал инсульт, что немудрено, ведь императрица пребывала в состоянии постоянного стресса, что осложнялось букетом хронических заболеваний, накапливающихся с возрастом. По рассказам очевидцев, она словно предчувствовала свою смерть: часто выходила на публику, будто прощаясь.

Однажды утром она потеряла сознание в собственном туалете. Ее обнаружил камердинер. Все усилия медиков привести императрицу в сознание оказались тщетными: она хрипела, но не открывала глаза. С большим трудом Екатерину удалось перенести на кровать, поскольку к старости она сильно располнела.

Смогли бы спасти императрицу сейчас? В медицине есть такой термин – золотой час после инсульта. Если в течение этого времени успеть оказать помощь, то человек останется жить. Тогда таких методик еще не знали. Да и кровопускание ей сделали несколько позднее. Умирала Екатерина долго и мучительно, скончавшись только через два дня после припадка.

Таким образом, Екатерина I и Елизавета сами приложили усилия к потере здоровья. Ведя более здоровый образ жизни, контролируя вес и игнорируя спиртное, они прожили бы значительно дольше. Екатерина II ушла из жизни в результате инсульта, обусловленного состоянием постоянного стресса и излишней впечатлительностью. Нельзя сбрасывать со счетов и возраст. Однако в наши дни медики определенно смогли бы ее спасти и подарить возможность прожить значительно дольше.

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Метки: Время   болезнь   доктор   императрица   медицина   причина   смерть   эпоха   
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
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3k
Александр 50 минут назад
Медтцина шагнула в перёд,это хорошо.Вот только позволить это самое в перёд,может далеко не каждый.И про еду.Сомневаюсь что при дворе,животину химозой кормили и фрукты/овощи прыскали.
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−130
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
сдохли и сдохли... какая разница от чего
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402
Flexx U Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Я смотрю долбаный бот ты в каждой теме срешь чвалииуже отседова!
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