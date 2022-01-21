Истинные причины ухода из жизни российских императриц

Марта Катарина Скавронская после крещения стала Екатериной. Став супругой Петра I, женщина родила императору дочерей Анну и Елизавету. Своего супруга она пережила всего на пару лет, но успела войти в историю как первая императрица.

Недолгий период ее правления был ознаменован чередой бесконечных празднеств, балов и гуляний. Женщина ушла из жизни довольно рано даже по тем временам: ей было всего 43 года. Официальной причиной смерти значится туберкулез, но симптоматика напоминала отравление.

Так описал последние дни жизни императрицы лейб-медик И.Л. Блюментрост: «10 апреля 1727 г. почувствовала воспаление в груди. К ожидавшемуся к 7-му дню болезни критическому перелому умножался кашель и стеснение в груди, так что врачи без труда могли предвидеть возрождение нарыва на легком, что подтвердилось за 4 дня до смерти истинно гнойной мокротой, в большом количестве выходящей через харкание».

К своему здоровью императрица относилась крайне легкомысленно. Она ела без меры и ограничений, уходила спать под утро, практически не бывала на свежем воздухе. В результате такого образа жизни женщину стали мучить отеки, одышка, начали сильно болеть ноги. Медики лечили ее кровопусканием, делали охлаждающие процедуры, давали средства от кашля. Неверно подобранный курс лечения усугубил ситуацию: начались кровотечения, и в результате оба легких отказали, приведя к смерти.

Судя по симптомам, у Екатерины мог быть туберкулез, осложненный избыточным весом и злоупотреблением спиртным. Смогли бы вылечить императрицу современные врачи? Известно, что на начальной стадии туберкулез успешно лечится. Существует и вакцина на основе ослабленной бычьей туберкулезной палочки. Современные препараты определенно улучшили бы ее состояние. В особых случаях при туберкулезе удаляют пораженное легкое или его часть. Так что при условии соблюдения режима дня, ведения здорового образа жизни и укрепления естественной защиты организма в наши дни императрица определенно прожила бы дольше.