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"Пивной барон" Голландец Шульц и его легендарный сейф с сокровищами

"Пивной барон" Голландец Шульц и его легендарный сейф с сокровищами (7 фото)

Автор:
17 ноября 2021 17:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: 30-е годы   гангстер   гангстеры   голландец шульц   клад   легенда   сейф   сухой закон.   
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Артур Флегенхаймер по кличке Голландец Шульц был безжалостным криминальным авторитетом, который заработал свои миллионы в дни американского сухого закона. В 1935 году его застрелили, и он скончался от перитонита в больнице, унеся свои секреты в могилу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30-е годы   гангстер   гангстеры   голландец шульц   клад   легенда   сейф   сухой закон.   
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K7OO Полчаса назад
В к/ф "Клуб Коттон" его убийство хорошо осветили.
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winergy2012 Час назад
Ска,куда ни плюньжиды.И ладно бы жили спокойно.Но нет.ННасрать,намутить,украсть,на.е.бать.
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