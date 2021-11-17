"Пивной барон" Голландец Шульц и его легендарный сейф с сокровищами

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Артур Флегенхаймер по кличке Голландец Шульц был безжалостным криминальным авторитетом, который заработал свои миллионы в дни американского сухого закона. В 1935 году его застрелили, и он скончался от перитонита в больнице, унеся свои секреты в могилу.
Одним из секретов был водонепроницаемый стальной сейф весом в 3 тонны, который гангстер приобрел незадолго до смерти. Говорят, он хранил в нем свои сбережения - купюры, ценные бумаги, золотые слитки и бриллианты на 7 миллионов долларов (сегодня это около 150 миллионов долларов).
1932 г.
Голландец Шульц хотел спрятать свои деньги там, где их никто никогда не сможет отыскать. И, судя по всему, это ему удалось.
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Артур "Голландец Шульц" Флегенхаймер, примерно 1935 г.
Сейф вроде бы закопали где-то на окраине Нью-Йорка. Местоположение знали только сам гангстер и его правая рука, телохранитель "Лулу" (он же Бернард Розенкранц).
Где именно находится знаменитый сейф Голландца Шульца?
Возможно, где-то в районе реки Стони-Клов-Крик в деревне Финикия, штат Нью-Йорк.
Эта гипотеза рассматривается в документальном фильме PBS 2020 года Secrets Of The Dead: Gangster’s Gold ("Загадки смерти: золото гангстера"). Экранные искатели сокровищ Стив Зазулик и Райан Фазекас использовали личные связи для того, что определить местонахождение клада. Они общались с местным частным детективом Брюсом Альтерманом и дедушкой режиссера-документалиста Элизабет Троян, который когда-то работал на Шульца как тяжеловес.
По мнению создателей фильма, сохранившаяся в документах Голландца Шульца фотография реки Стони-Клов-Крик имеет большое значение. Почему? Потому что, как объясняет Фазекас, в тридцатые годы фотопленка была дорогой и на случайные снимки сельской местности ее старались не разменивать. Да, снимок мог быть и случайностью, это возможно - но маловероятно, по его мнению.
Эта гипотеза рассматривается в документальном фильме PBS 2020 года Secrets Of The Dead: Gangster’s Gold ("Загадки смерти: золото гангстера"). Экранные искатели сокровищ Стив Зазулик и Райан Фазекас использовали личные связи для того, что определить местонахождение клада. Они общались с местным частным детективом Брюсом Альтерманом и дедушкой режиссера-документалиста Элизабет Троян, который когда-то работал на Шульца как тяжеловес.
По мнению создателей фильма, сохранившаяся в документах Голландца Шульца фотография реки Стони-Клов-Крик имеет большое значение. Почему? Потому что, как объясняет Фазекас, в тридцатые годы фотопленка была дорогой и на случайные снимки сельской местности ее старались не разменивать. Да, снимок мог быть и случайностью, это возможно - но маловероятно, по его мнению.
Голландец Шульц (справа) и его адвокат Дж. Ричард Дикси Дэвис в суде
Что касается непосредственных свидетелей, то был телохранитель Шульца, а также его адвокат, который утверждал, что видел набитый деньгами и драгоценностями сейф. Еще одним "свидетельством" считают предсмертный бред самого Шульца. Он был бессвязным, но в нем содержалось обращение к Лулу и просьба вернуться в Финикию, чтобы обналичить "облигации свободы".
Голландец Шульц перед Федеральным судом штата Нью-Йорк, 1935 г.
Голландец Шульц (кстати, он никакой не голландец, а потомок немецких евреев) - классический пример того, как кто-то оказался в нужном месте в нужное время. Когда в 1920-1933 годах в США действовал сухой закон, Шульц очень хорошо на этом заработал. Он даже получил прозвище "пивной барон".
Он работал в связке с Джоуи Нои, который управлял подпольным рестораном. Они создали партнерство, которое бросило вызов существующей власти преступного мира. Их противниками были "Пять семей" итальянской мафии и ирландская мафия. В такой ситуации одно неверное движение - и ваш запрещенный коктейль становится последним.
После отмены сухого закона Шульц продолжил незаконную деятельность. Новым источником дохода для него стала Гарлемская афера с числами - лотерея, связанная со ставками на ипподроме. Также он занимался рэкетом ресторанов и множеством других темных делишек.
Прокурор Томас Дьюи пытался "прищучить" Голландца Шульца за неуплату налогов. И никак не оставлял его в покое. Гангстер решил убить прокурора, но в итоге сам расстался с жизнью - узнав о его намерении, другие гангстеры вынесли свое решение и отправили к нему киллеров.
Он работал в связке с Джоуи Нои, который управлял подпольным рестораном. Они создали партнерство, которое бросило вызов существующей власти преступного мира. Их противниками были "Пять семей" итальянской мафии и ирландская мафия. В такой ситуации одно неверное движение - и ваш запрещенный коктейль становится последним.
После отмены сухого закона Шульц продолжил незаконную деятельность. Новым источником дохода для него стала Гарлемская афера с числами - лотерея, связанная со ставками на ипподроме. Также он занимался рэкетом ресторанов и множеством других темных делишек.
Прокурор Томас Дьюи пытался "прищучить" Голландца Шульца за неуплату налогов. И никак не оставлял его в покое. Гангстер решил убить прокурора, но в итоге сам расстался с жизнью - узнав о его намерении, другие гангстеры вынесли свое решение и отправили к нему киллеров.
На этом снимке - место убийства Голландца Шульца. Произошло это в ресторане Ньюарка, штат Нью-Джерси. Два киллера застрелили его и трех его телохранителей, Отто Бермана, Лео Франка и Бернарда Розенкранца. Все скончались или на месте, или позже в больнице.
Итак, судьба "пивного барона" была решена пулей. Но судьба его легендарного сейфа не решена по сей день. Его до сих пор никто не отыскал, хотя охота за сокровищами Голландца Шульца не прекращалась все эти годы.
Итак, судьба "пивного барона" была решена пулей. Но судьба его легендарного сейфа не решена по сей день. Его до сих пор никто не отыскал, хотя охота за сокровищами Голландца Шульца не прекращалась все эти годы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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