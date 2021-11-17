"Пивной барон" Голландец Шульц и его легендарный сейф с сокровищами

Голландец Шульц (кстати, он никакой не голландец, а потомок немецких евреев) - классический пример того, как кто-то оказался в нужном месте в нужное время. Когда в 1920-1933 годах в США действовал сухой закон, Шульц очень хорошо на этом заработал. Он даже получил прозвище "пивной барон".



Он работал в связке с Джоуи Нои, который управлял подпольным рестораном. Они создали партнерство, которое бросило вызов существующей власти преступного мира. Их противниками были "Пять семей" итальянской мафии и ирландская мафия. В такой ситуации одно неверное движение - и ваш запрещенный коктейль становится последним.



После отмены сухого закона Шульц продолжил незаконную деятельность. Новым источником дохода для него стала Гарлемская афера с числами - лотерея, связанная со ставками на ипподроме. Также он занимался рэкетом ресторанов и множеством других темных делишек.



Прокурор Томас Дьюи пытался "прищучить" Голландца Шульца за неуплату налогов. И никак не оставлял его в покое. Гангстер решил убить прокурора, но в итоге сам расстался с жизнью - узнав о его намерении, другие гангстеры вынесли свое решение и отправили к нему киллеров.