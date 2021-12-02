Мужчина набросился на врача, который приехал его лечить

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Профессия врача с каждым годом становится всё опаснее. На днях пьяные люди напали на машину скорой помощи, разбив её, а в этот раз больной москвич избил доктора из поликлиники.
28-летний врач, приехавший к больному, с порога услышал требование показать паспорт. 35-летний пациент, хотя и ждал медика, но опасался прихода мошенника. Но у специалиста с собой было только фото паспорта на телефоне, что не устроило воинственного москвича, набросившегося с кулаками.
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В один "прекрасный" момент пациент сказал, что пошёл за ружьём и вышел в соседнюю комнату. Доктор из последних сил выбежал из дома и обратился в больницу. У него обнаружены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра.
Полиция уже выехала к дому буйного больного, но тот забаррикадировался в своём частном доме и не открывает дверь.
Полиция уже выехала к дому буйного больного, но тот забаррикадировался в своём частном доме и не открывает дверь.
Подождём развития событий.
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Помнится инфа проскальзывала ,что форму врачей приравнять к МВД и покушение на жизнь честь и достоинство ВРАЧЕЙ наказывать самым жестким образом ..Они ведь тоже клятву принимают и рискуют еще больше чем те же опера или спецназ ..А з\п не очень этому риску соответствует ..
Всякие наркоманы и неадекваты вызывают "Скорую" ,а там девчушка ,после института ..Понимаете о чем я мужики ?
Вообще, если серьезно, слышал коментрарии врача по этому поводу - это крайне маловероятно, т.к. пациент заранее знает, какую ногу будут ампутировать и пациент находится в сознании, когда ногу подгатавливают к ампутации. Как врач сказал - ошибки в бумагах случаются, но пациент всегда знает и если вдруг кто-то начнет что-то делать со здоровой ногой, то он сразу на это укажет.
Возможно в данном случае пациент был не в состоянии что-либо сказать или не понимал что происходит...
Разговорите любого пожилого доктора, и он вам такое расскажет...
Росгаардия подожжёт дом нарушителя? Они всегда так делают?