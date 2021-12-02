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Мужчина набросился на врача, который приехал его лечить

Мужчина набросился на врача, который приехал его лечить (4 фото)

Автор:
02 декабря 2021 19:29
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   доктор   избиение   оружие   пациент   травмы   
777
4
Профессия врача с каждым годом становится всё опаснее. На днях пьяные люди напали на машину скорой помощи, разбив её, а в этот раз больной москвич избил доктора из поликлиники.
28-летний врач, приехавший к больному, с порога услышал требование показать паспорт. 35-летний пациент, хотя и ждал медика, но опасался прихода мошенника. Но у специалиста с собой было только фото паспорта на телефоне, что не устроило воинственного москвича, набросившегося с кулаками.
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В один "прекрасный" момент пациент сказал, что пошёл за ружьём и вышел в соседнюю комнату. Доктор из последних сил выбежал из дома и обратился в больницу. У него обнаружены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра.

Полиция уже выехала к дому буйного больного, но тот забаррикадировался в своём частном доме и не открывает дверь.
Подождём развития событий.

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Метки: Москва   доктор   избиение   оружие   пациент   травмы   
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25  комментариев
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415
Mixan Час назад
Профессия врача ,особенно скорой помощи ,становится все опасней ..
Помнится инфа проскальзывала ,что форму врачей приравнять к МВД и покушение на жизнь честь и достоинство ВРАЧЕЙ наказывать самым жестким образом ..Они ведь тоже клятву принимают и рискуют еще больше чем те же опера или спецназ ..А з\п не очень этому риску соответствует ..
Всякие наркоманы и неадекваты вызывают "Скорую" ,а там девчушка ,после института ..Понимаете о чем я мужики ?
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Снежный Барс 51 минуту назад
Недавно врач из Австрии перепутал ногу при ампутации. Его наказали штрафом в 2700 евро. Интересно, что делать с такими врачами?
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sedoisever Час назад
Новость про конкретного неадеквата, но хомячкам нужно обосрать росгвардию.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Авто где-то что-то услышал,разбавил своим больным воображением и решил забабахать пост,от которого попахиваем говнецом
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NiThR0 2 часа назад
Мужчина набросился на врача, который приехал его лечитьПосмотреть
Мужчина набросился на врача, который приехал его лечить
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