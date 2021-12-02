Мужчина набросился на врача, который приехал его лечить

В один "прекрасный" момент пациент сказал, что пошёл за ружьём и вышел в соседнюю комнату. Доктор из последних сил выбежал из дома и обратился в больницу. У него обнаружены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра.



Полиция уже выехала к дому буйного больного, но тот забаррикадировался в своём частном доме и не открывает дверь.