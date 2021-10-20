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18 любопытных деталей в популярных фильмах, которые вы могли упустить

18 любопытных деталей в популярных фильмах, которые вы могли упустить (19 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:03
Сообщество : Кино
Метки: детали   интересное   кино   кинодетали   кинофакты   фильмы   
901
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Иногда режиссеры вставляют в свои фильмы так много «пасхалок», отсылок и просто забавных деталей, что просто невозможно заметить их все при первом просмотре – а то и при повторном. К счастью, на этот случай существуют сыщики-киноманы, которые охотно делятся своими находками в сети.

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4. Изначально Акселя в «Полицейском из Беверли-Хиллз» (1984) должен был играть Сильвестр Сталлоне, но актер полностью переписал сценарий, чтобы получился суровый боевик, что не понравилось создателям. Он также заменил фамилию Акселя на «Кобретти» и дал ему прозвище «Кобра». Этот сценарий лег в основу фильма «Кобра» (1986). Во второй части «Полицейского из Беверли-Хиллз» (1987) мы видим, что Билли – фанат «Кобры».

5. В «Криминальном чтиве» персонаж Тарантино носит футболку с улыбающимся глобусом в честь журнала The Orbit. Это был первый журнал, который взял у него интервью, так что режиссер надел футболку в знак благодарности.

7. «Душа» (2020). В окне строительного магазина висит плакат с надписью «9-дюймовые гвозди». Это отсылка к Тренту Резнору и Аттикусу Россу, композиторам фильма и участникам группы Nine Inch Nails.

8. В фильме «Маленькая Италия» (2018) Эмма Робертс носит точно такую же футболку, как и персонаж ее тети, Джулии Робертс, в фильме «Мистическая пицца» (1988). Оба фильма снял режиссер Дональд Питри.

10. «Академия Рашмор» (1998). Кадр ниже – отсылка к снимку известного французского фотографа Жака-Анри Лартига. Этот же снимок вместе с другими фотографиями Латрига висит на стене за спиной Макса в другой сцене.

15. В «Кэндимене» (2021) Берк читает книгу «Сотканный мир» Клайва Баркера. Баркер также написал рассказ «Запретное», который лег в основу первого фильма «Кэндимэн».

17. В «Главном герое» (2021) можно заметить бутылку джина с надписью «Ненавязчивый продакт-плейсмент». Это Aviation Gin – бренд, которым владеет Райан Рейнольдс.

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Метки: детали   интересное   кино   кинодетали   кинофакты   фильмы   
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Карагандинская Полиграфия Час назад
"2. «Назад в будущее» (1985). В 1955 году Марти видит рекламный щит, на котором изображена точная копия"(с) внешнего вида !всех! домов этого квартала - типовая застройка называется.
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Хью́берт 22 минуты назад
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