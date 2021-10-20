18 любопытных деталей в популярных фильмах, которые вы могли упустить

901
19
Иногда режиссеры вставляют в свои фильмы так много «пасхалок», отсылок и просто забавных деталей, что просто невозможно заметить их все при первом просмотре – а то и при повторном. К счастью, на этот случай существуют сыщики-киноманы, которые охотно делятся своими находками в сети.
×
2. «Назад в будущее» (1985). В 1955 году Марти видит рекламный щит, на котором изображена точная копия дома Макфлаев в будущем
3. «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998). Норму играет Джанет Ли, исполнившая роль Мэрион в «Психо» (1960). Эти персонажи даже водят одну и ту же машину
4. Изначально Акселя в «Полицейском из Беверли-Хиллз» (1984) должен был играть Сильвестр Сталлоне, но актер полностью переписал сценарий, чтобы получился суровый боевик, что не понравилось создателям. Он также заменил фамилию Акселя на «Кобретти» и дал ему прозвище «Кобра». Этот сценарий лег в основу фильма «Кобра» (1986). Во второй части «Полицейского из Беверли-Хиллз» (1987) мы видим, что Билли – фанат «Кобры».
5. В «Криминальном чтиве» персонаж Тарантино носит футболку с улыбающимся глобусом в честь журнала The Orbit. Это был первый журнал, который взял у него интервью, так что режиссер надел футболку в знак благодарности.
6. В «Истории игрушек 2» есть отсылка к мультфильму «Приключения Флика»: на стене за Элом висит постер с персонажами
7. «Душа» (2020). В окне строительного магазина висит плакат с надписью «9-дюймовые гвозди». Это отсылка к Тренту Резнору и Аттикусу Россу, композиторам фильма и участникам группы Nine Inch Nails.
8. В фильме «Маленькая Италия» (2018) Эмма Робертс носит точно такую же футболку, как и персонаж ее тети, Джулии Робертс, в фильме «Мистическая пицца» (1988). Оба фильма снял режиссер Дональд Питри.
10. «Академия Рашмор» (1998). Кадр ниже – отсылка к снимку известного французского фотографа Жака-Анри Лартига. Этот же снимок вместе с другими фотографиями Латрига висит на стене за спиной Макса в другой сцене.
11. Звонок (2002). Дерево с огненно-красными листьями – это японский клен. Плоды этого дерева называются «самара». Так зовут девочку из колодца – Самара Морган.
12. В начальной сцене фильма «Феррис Бьюллер берет выходной» можно заметить костюм, который Феррис потом надевает, чтобы забрать Слоэн из школы.
14. Режиссер «Гринча – похитителя Рождества» (2000) Рон Ховард тоже снялся в собственном фильме в эпизодической роли.
15. В «Кэндимене» (2021) Берк читает книгу «Сотканный мир» Клайва Баркера. Баркер также написал рассказ «Запретное», который лег в основу первого фильма «Кэндимэн».
16. «Бэтмен возвращается» (1992). Очки Селины отбрасывают тень, которая по форме напоминает маску Женщины-кошки.
17. В «Главном герое» (2021) можно заметить бутылку джина с надписью «Ненавязчивый продакт-плейсмент». Это Aviation Gin – бренд, которым владеет Райан Рейнольдс.
Источник:
Ссылки по теме:
- 29 звезд кино, которые упустили культовые роли
- 35 тонких деталей в мультфильме "Рататуй", которых вы наверняка не заметили
- 14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
- 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил
Метки: детали интересное кино кинодетали кинофакты фильмы
28
Понравилось28
Новости партнёров