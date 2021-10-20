18 любопытных деталей в популярных фильмах, которые вы могли упустить

Иногда режиссеры вставляют в свои фильмы так много «пасхалок», отсылок и просто забавных деталей, что просто невозможно заметить их все при первом просмотре – а то и при повторном. К счастью, на этот случай существуют сыщики-киноманы, которые охотно делятся своими находками в сети.