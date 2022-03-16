Астроном-любитель делает потрясающие фотографии далёких туманностей

28-летний Брайан Шоу часами наблюдал за ночным небом, чтобы получить изображения туманностей и звёздных скоплений, удалённых от нас на тысячи световых лет. Брайан учится на факультете телерадиовещания и увлекается астрономией. Он установил специализированный телескоп в саду своего дома в Нью-Камноке, городе в Восточном Эйршире, чтобы снимать ночное небо.