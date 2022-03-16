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Астроном-любитель делает потрясающие фотографии далёких туманностей

Астроном-любитель делает потрясающие фотографии далёких туманностей (14 фото)

Автор:
16 марта 2022 13:04
Сообщество : Космос
Метки: астроном   астрономия   звездные скопления   звездные туманности   ночное небо   телескоп   туманности   
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Шотландский астроном-любитель сделал множество снимков далёких туманностей и других астрономических чудес с помощью телескопа в своем саду в Восточном Эйршире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астроном   астрономия   звездные скопления   звездные туманности   ночное небо   телескоп   туманности   
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2  комментария
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4k
Шилов 2 часа назад
К сожалению или к счастью, в наше время процесс создания подобных астрофото упирается лишь в наличие чистого неба без городской засветки и денег. Данный процесс, даже любитель, может автоматизировать на столько, что телескоп будет находится, скажем, на даче, а сам он в городе удаленно управляя им. Творчество включается только при обработке снимков. Потому число любителей делающих подобные фото в любой стране исчисляется сотнями.
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11k
Kostick 2 часа назад
про луну, фото галактики водоворот - еще поверю. но с 200х оптикой, да ещё и туманности, которые находятся на расстоянии более тысячи световых лет, ну нельзя это сделать. в любой "чавошке" для начинающих стекляшкиных описано, что можно увидеть в любительских телескоп. а выдавать фотки с хаббла за любительские) разве что для продаж.
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