Астроном-любитель делает потрясающие фотографии далёких туманностей

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Шотландский астроном-любитель сделал множество снимков далёких туманностей и других астрономических чудес с помощью телескопа в своем саду в Восточном Эйршире.
28-летний Брайан Шоу часами наблюдал за ночным небом, чтобы получить изображения туманностей и звёздных скоплений, удалённых от нас на тысячи световых лет. Брайан учится на факультете телерадиовещания и увлекается астрономией. Он установил специализированный телескоп в саду своего дома в Нью-Камноке, городе в Восточном Эйршире, чтобы снимать ночное небо.
Среди основных запечатлённых им объектов — туманность Ориона, расположенная примерно в 1344 световых годах от Земли, и туманность Розетка, рассеянное звёздное скопление с розовыми космическими облаками газа и пыли, расположенное на расстоянии более 5000 световых лет. А также множество красивых пейзажных снимков с северным сиянием, крупным планом Луны и видами галактик, включая Млечный Путь.
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Туманность Северная Америка — эмиссионная туманность в созвездии Лебедя, недалеко от Денеба. Форма туманности напоминает форму континента Северной Америки с хорошо заметным Мексиканским заливом.
Туманность Слоновий хобот представляет собой скопление межзвёздного газа и пыли в гораздо большей области ионизированного газа IC 1396, расположенной в созвездии Цефея на расстоянии около 2400 световых лет от Земли.
Поверхность Луны покрыта огромными темными пятнами, видимыми с Земли даже невооружённым глазом. Эти участки известны как лунное море.
Как и многие другие галактики, галактика Водоворот (на снимке) характерна тем, что в её центре находится сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцами пыли.
Туманность Конская Голова (справа) и туманность Пламя (слева) представляют собой группу туманностей, расположенных примерно в 1375 световых годах от нас, и все они находятся в созвездии Ориона.
Туманность Ориона — диффузная туманность, расположенная в Млечном Пути к югу от Пояса Ориона в созвездии Ориона. Это одна из самых ярких туманностей, которую можно увидеть невооружённым глазом на ночном небе.
Туманность Розетка, рассеянное звёздное скопление с розовыми космическими облаками газа и пыли.
Млечный Путь над шотландским пейзажем. Млечный Путь представляет собой диск диаметром около 120 000 световых лет с центральной выпуклостью диаметром около 12 000 световых лет.
Галактика Андромеды, также известная как Мессье 31, M31 или NGC 224 и первоначально туманность Андромеды, представляет собой спиральную галактику с перемычкой.
Галактика Андромеды находится примерно в 2,5 миллионах световых лет от Земли. Это ближайшая большая галактика по отношению к нашей галактике, Млечному Пути.
Полярное сияние над шотландским пейзажем. Существует два типа полярного сияния, северное и южное: Aurora Borealis, что означает «рассвет севера», и Aurora Australis, «рассвет юга».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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