Самые необычные объекты во Вселенной. Часть 2

Пустоту нашли в 1981 году. И хотя мы писали о том, что это пустота, в ней все же есть единичные галактики. И хотя известно уже о более чем 60 скоплениях звезд в Войде, для такого обширного расстояния их все еще подозрительно мало. При этом большинство их них находятся на краю пустоты.

Объект приковывает своей загадочностью многих ученых со всей Земли. И пока неизвестно, что точно является причиной, по которой в этом куске Вселенной практически отсутствуют звезды и планеты.

Космический картофель