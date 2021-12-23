Самые необычные объекты во Вселенной. Часть 2

Вселенная – бесконечна. И она продолжает расширяться. То тут, то там ученые находят необычные и даже невозможные космические объекты. Продолжаем рассказывать о странностях из космоса.
В прошлый раз мы говорили о самом большом водном резервуаре и странном красном прямоугольнике. А в этот раз поговорим о чем-то менее масштабном, но все еще очень интересном.
Космический пельмень
Спутник Сатурна Пан может привлечь внимание любителей пельменей. Не так давно ученые полагали, что одна из многочисленных лун планеты с кольцами на самом деле сферической формы, но все оказалось куда интереснее.
Войд Волопаса
Войд Волопаса – пустота в космосе шириной примерно в 300 млн световых лет. И находится она (приготовьтесь) в созвездии Волопаса. Неожиданно, правда? Но на самом деле, она находится на внушительном удалении от Земли.
Пустоту нашли в 1981 году. И хотя мы писали о том, что это пустота, в ней все же есть единичные галактики. И хотя известно уже о более чем 60 скоплениях звезд в Войде, для такого обширного расстояния их все еще подозрительно мало. При этом большинство их них находятся на краю пустоты.
Объект приковывает своей загадочностью многих ученых со всей Земли. И пока неизвестно, что точно является причиной, по которой в этом куске Вселенной практически отсутствуют звезды и планеты.
Космический картофель
Еще один спутник Сатурна, Прометей, как оказалось, тоже очень уж похож на еду. Он сильно изрезан кратерами и имеет продолговатую форму, что делает его похожим на космический картофель. Притом он еще и красновато-коричневый. Какой это вид?
Пенопластовая планета
Эта планета называется Kepler-7b, и интересна она своей аномально низкой плотностью. То есть если вы захотите по ней прогуляться, то вы просто провалитесь в недра: плотность поверхности в 30 раз ниже, чем у земной воды.
Кубический метр вещества с этой планеты будет весить всего 30 килограмм. Примерно столько же весит пенопласт.
Мыльный пузырь
Не удивляйтесь, так называется газовая туманность, расположенная в созвездии Лебедя. По форме и внешнему виду она действительно напоминает мыльный пузырь. А еще она примечательна своей правильной формой, что весьма необычно для туманностей.
Космическая щепка
Первый межзвездный объект в Солнечной системе, который пришел извне, сильно напоминает то ли останки какого-то межзвездного корабля, то ли щепку. Астероид Оаумуамуа получил свое название из гавайского языка – первый посланник издалека.
Сначала его считали кометой, но его нестандартное для звездного тела поведение стало причиной возникновения целого ряда гипотез. Но сейчас ученые склоняются к тому, что это осколок некоей планеты, к которой слишком близко приблизилась ее звезда. Правда, есть и другие версии касательно космической щепки: некоторые ученые предполагают, что Оаумуамуа на самом деле представляет из себя блин. Ну или питу, как удобнее.
Самый огромный алмаз
Да, такое тоже есть. Планета 55 Cancri e вращается вокруг своей звезды всего за 18 часов, а температура у ее поверхности равна 1648 градусам Цельсия. Она два раза больше Земли, и на треть состоит из алмаза.
Находится она в созвездии Рака.
Пузыри Ферми
Чаще всего мы представляем нашу галактику в плоском изображении, и она кажется огромной. А если смотреть как бы сбоку (подключаем воображение), то оказывается, что она становится тонкой.
С этой стороны в реальном мире мы пока не смогли рассмотреть нашу галактику, но это возможно благодаря гамма-излучению и рентгеновским лучам. И выяснилось, что из нашей галактики буквально выпирают загадочные Пузыри Ферми. Их длина – порядка 50 тысяч световых лет. То есть почти радиус всего Млечного Пути.
Сейчас ученые склоняются к тому, что, скорее всего, это остаточное излучение от сверхмассивных черных дыр в центре галактики.
Космическая ведьма
Туманность IC 2118 расположена в южном созвездии Эридана на расстоянии тысячи световых лет от солнца. Но поразительно в ней не это, а ее форма: очень уж она напоминает профиль головы ведьмы.
Галактика Сомбреро
Помните те самые смешные шляпы мексиканцев? Так вот, в 28 миллионах световых лет от нас есть целая галактика, которая носит название этих смешных шляп. На самом деле, это две галактики. В общем центре находится сверхмассивная черная дыра, масса которых равна примерно одному миллиарду массе наших Солнц.
Мечта живущих на Карибах
Облако, находящееся в Стрельце В2 нашли относительно недавно, и многие СМИ начали твердить, что у него должен быть вкус малинового рома.
Ученые заявляют, что молекулы в этом облаке и правда по строению похожи на молекулы, содержащиеся в роме. Правда, попробовать на вкус облако все же выйдет.
Огромная кошачья лапа
Эта милейшая туманность NGC 6334 находится в созвездии Скорпиона. На самом деле это комплекс, содержащий регионы образования массивных звёзд на разных этапах звёздной эволюции.
Это идеальная цель для исследования различных фаз образования массивных звёзд, и поэтому является хорошо изученным астрономическим объектом.
Колечко размером в 500 млрд световых лет
Кольцо GRB нашли благодаря изучению гамма-излучения после смерти массивных звезд. Астрономы отметили серию из девяти всплесков, каждый из которых находился на одинаковом расстоянии от Земли.
И вот эти всплески образовали на небе кольцо, которое в 70 раз больше видимого диаметра Луны.
Ученые сходятся на том, что гамма-кольцо может быть проекцией сферы, вокруг которой все всплески гамма-лучей произошли за относительно короткое время – всего 250 млн лет.
О том, что могло создать такой шар, ученые спорят до сих пор. Некоторые из них считают, что галактики скапливаются вокруг областей с высокой концентрацией темного вещества. Но точная причина, конечно, неизвестна.
Туманность Тарантул
Туманность, по форме напоминающая
адское черное создание с лапками крупного паука находится в созвездии Золотая рыба. Ее открыли впервые в 1751 году, а сама она имеет диаметр в более чем тысячу световых лет.
Даже если вы не видите сходства с пауком, поверьте, оно есть. Светлые удлиненные структуры напоминают лапки паука. Необычного тут еще и то, что звезды в нем расположены хаотично. Правда, только на первый взгляд: галактика постоянно обновляется, гасит старые звезды и порождает новые.
Огромный пылающий шар
Самая большая из известных звезд в нашей Вселенной называется VY Бoльшoгo Пca. По диаметру она больше Солнца в 1 500 раз. И если даже по сравнению с Солнцем наша планета очень маленькая, то что сказать о размерах нашей планеты по сравнению с этой звездой?
Горячий лед
Планета «Глизе 436 b» находится на расстоянии 33 световых лет от нас. Она состоит из горячих веществ.
И ученые считают, что в ее составе есть молекулы воды. Но из-за больших размеров (она в 4,5 раза крупнее Земли) жидкость на ней находится в кристаллизованном виде даже при 300 градусах. То есть планета полна горячего льда.
Ад во Вселенной
Есть в бескрайнем космосе планета, которая очень напоминает Землю - HD 189733 b. Она синяя, и она находится в космосе. Но на этом сходства заканчиваются.
Ветер здесь достигает 8700 км/ч, а еще тут постоянно идет дождь (и это не Питер). Но он не из воды, а из расплавленного стекла.
Палец Бога
Туманность Киля, которую в свое время засняло НАСА, принимает различные причудливые формы. Кое-кто видит в ней руку с вытянутым пальцем, прямо как на известной фреске.
А о каких необычных объектах во Вселенной знаете вы?
Источник:
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Дальше понятно. Красивые картинки и рассуждения в стиле "учёные выдвинули теорию..." Автор, на пальцах, объясните простолюдину, что такое бесконечность?
Поржал, даже минус не поставил.... идиот...