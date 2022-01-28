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Астрономы наткнулись на небесную загадку

Астрономы наткнулись на небесную загадку (5 фото)

Автор:
28 января 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   астрономы   космическая тайна   космос   наблюдение   небесные объекты   неожиданно   удивительно   
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Астронномы обнаружили таинственный объект, расположенный в 4000 световых лет от Земли. Он испускает гигантские выбросы энергии три раза в час — и не похож ни на один небесный объект, который ученые видели ранее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   астрономы   космическая тайна   космос   наблюдение   небесные объекты   неожиданно   удивительно   
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