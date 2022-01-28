Астрономы наткнулись на небесную загадку

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Астронномы обнаружили таинственный объект, расположенный в 4000 световых лет от Земли. Он испускает гигантские выбросы энергии три раза в час — и не похож ни на один небесный объект, который ученые видели ранее.
Астрономы обнаружили в космосе таинственный объект, который находится на расстоянии 4000 световых лет от Земли и не похож ни на что, когда-либо виденное в космосе. Эксперты думают, что это может быть нейтронная звезда или белый карлик — схлопнувшиеся ядра звезд — со сверхмощным магнитным полем, известным как магнетар. Вращаясь в космосе, объект испускает излучения, и в течение одной минуты становится одним из самых ярких объектов в ночном небе. Наблюдения показывают, что он выпускает гигантский выброс энергии три раза в час.
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Астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований Университета Кертина в Австралии возглавляетгруппу, которая сделала это открытие. Ее команда картографировала радиоволны во Вселенной, когда наткнулась на потенциальный магнетар. «Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений, - говорит доктор Херли-Уокер. - Это было совершенно неожиданно и немного жутко для астронома, потому что раньше мы не наблюдали в небе ничего подобного. При этом объект, по космическим меркам, находится очень близко к нам — примерно в 4000 световых лет от нас, можно сказать, на нашем галактическом заднем дворе».
Доктор Херли-Уокер добавила, что наблюдения соответствуют астрофизическому объекту, называемому магнетаром со сверхдлинным периодом. «Это тип медленно вращающейся нейтронной звезды, существование которого было предсказано теоретически, — говорит ученый, - но никто не ожидал, что он будет обнаружен так близко и будет таким ярким. Каким-то образом он преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем все, что мы видели раньше».
Студент Университета Кертина Тайрон О'Доэрти обнаружил объект с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA), проводя наблюдения в малонаселенной местности Западной Австралии. «Удивительно, что источник, который я определил в прошлом году, оказался таким своеобразным объектом, - говорит он. - Широкое поле зрения и исключительная чувствительность MWA идеально подходят для обзора всего неба и обнаружения неожиданных объектов».
Доктор Херли-Уокер добавила, что наблюдения соответствуют астрофизическому объекту, называемому магнетаром со сверхдлинным периодом. «Это тип медленно вращающейся нейтронной звезды, существование которого было предсказано теоретически, — говорит ученый, - но никто не ожидал, что он будет обнаружен так близко и будет таким ярким. Каким-то образом он преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем все, что мы видели раньше».
Студент Университета Кертина Тайрон О'Доэрти обнаружил объект с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA), проводя наблюдения в малонаселенной местности Западной Австралии. «Удивительно, что источник, который я определил в прошлом году, оказался таким своеобразным объектом, - говорит он. - Широкое поле зрения и исключительная чувствительность MWA идеально подходят для обзора всего неба и обнаружения неожиданных объектов».
Объекты, которые светят лишь периодами, во Вселенной не новы, и астрономы называют их переходными, или транзиентами: некоторые появляются в течение нескольких дней и исчезают через несколько месяцев, а другие вспыхивают и исчезают в течение миллисекунд или секунд. Однако астрофизик и соавтор исследования доктор Джемма Андерсон сказала, что обнаружение объекта, который включается всего на минуту, делает новое открытие необычным.
Она объяснила, что загадочный объект был невероятно ярким, и хотя он был заметно меньше, чем Солнце, он излучал радиоволны, которые позволяли предположить, что у него чрезвычайно сильное магнитное поле. Доктор Андерсон добавила, что «изучая транзиенты, вы наблюдаете смерть массивной звезды или активность остатков, которые она оставляет после себя».
В настоящее время исследователи наблюдают за объектом, чтобы увидеть, не включится ли он снова, и планируют искать руду этих необычных объектов в обширных архивах MWA. «Если это случится, и он включится вновь, в Южном полушарии и даже на орбите есть телескопы, которые могут смотреть прямо на него, — сказала доктор Херли-Уокер. - Другие упоминания объекта подскажут астрономам, было ли это редким разовым событием или огромным новым явлением, которое мы никогда раньше не замечали».
В настоящее время исследователи наблюдают за объектом, чтобы увидеть, не включится ли он снова, и планируют искать руду этих необычных объектов в обширных архивах MWA. «Если это случится, и он включится вновь, в Южном полушарии и даже на орбите есть телескопы, которые могут смотреть прямо на него, — сказала доктор Херли-Уокер. - Другие упоминания объекта подскажут астрономам, было ли это редким разовым событием или огромным новым явлением, которое мы никогда раньше не замечали».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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