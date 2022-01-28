Астрономы наткнулись на небесную загадку

Астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований Университета Кертина в Австралии возглавляетгруппу, которая сделала это открытие. Ее команда картографировала радиоволны во Вселенной, когда наткнулась на потенциальный магнетар. «Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений, - говорит доктор Херли-Уокер. - Это было совершенно неожиданно и немного жутко для астронома, потому что раньше мы не наблюдали в небе ничего подобного. При этом объект, по космическим меркам, находится очень близко к нам — примерно в 4000 световых лет от нас, можно сказать, на нашем галактическом заднем дворе».

Доктор Херли-Уокер добавила, что наблюдения соответствуют астрофизическому объекту, называемому магнетаром со сверхдлинным периодом. «Это тип медленно вращающейся нейтронной звезды, существование которого было предсказано теоретически, — говорит ученый, - но никто не ожидал, что он будет обнаружен так близко и будет таким ярким. Каким-то образом он преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем все, что мы видели раньше».

Студент Университета Кертина Тайрон О'Доэрти обнаружил объект с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA), проводя наблюдения в малонаселенной местности Западной Австралии. «Удивительно, что источник, который я определил в прошлом году, оказался таким своеобразным объектом, - говорит он. - Широкое поле зрения и исключительная чувствительность MWA идеально подходят для обзора всего неба и обнаружения неожиданных объектов».