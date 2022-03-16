Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин

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Верблюд, сбежавший из детского зоопарка в городе Мемфис, США, убил двух мужчин. Об этом сообщили сотрудники зоопарка Shirley Farms.
Одногорбый верблюд, сбежавший из детского зоопарка Shirley Farms в городе Мемфис, напал на двух мужчин и убил их. Через некоторое время после побега верблюда, местные жители связались с полицией, сообщив, что животное нападает на людей. Однако, когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили двух мужчин, лежащих без сознания недалеко от местной фермы.
Позже специалисты констатировали, что мужчины - 42-летний Бобби Мэтен (на фото ниже) и 67-летний Томми Ганн, - мертвы. Предположительно верблюд загнал их в тупик, и затоптал. Пока нескольких других пострадавших от верблюда людей перемещали в машину скорой помощи, он попытался напасть и на них, а затем - на полицейскую машину. В итоге специалистам пришлось усыпить агрессивное животное "ради безопасности присутствующих на месте происшествия".
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Во время проверки зоопарка полиция обнаружила, что в вольере верблюда были недостаточно высокие барьеры для защиты, а также очень мало питьевой воды. Годами ранее инспекции выявляли на территории зоопарка подобные некомфортные условия для животных. Единственным доступом к питьевой воде для верблюдов и зебр был очень маленький неглубокий грязный ручей, протекающий через их вольер.
По словам сотрудников известного зоопарка Сан-Диего, верблюды нечасто проявляют агрессивное поведение. Чаще всего это происходит в брачный сезон - разъярённые самцы могут кусать ноги своего конкурента и зажимать его голову челюстями, пытаясь повалить на землю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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