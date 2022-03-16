Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин

Позже специалисты констатировали, что мужчины - 42-летний Бобби Мэтен (на фото ниже) и 67-летний Томми Ганн, - мертвы. Предположительно верблюд загнал их в тупик, и затоптал. Пока нескольких других пострадавших от верблюда людей перемещали в машину скорой помощи, он попытался напасть и на них, а затем - на полицейскую машину. В итоге специалистам пришлось усыпить агрессивное животное "ради безопасности присутствующих на месте происшествия".