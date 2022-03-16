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Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин

Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин (5 фото)

Автор:
16 марта 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: верблюд   дикие животные   животные   звери   инциденты   люди   природа   фото   
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Верблюд, сбежавший из детского зоопарка в городе Мемфис, США, убил двух мужчин. Об этом сообщили сотрудники зоопарка Shirley Farms.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: верблюд   дикие животные   животные   звери   инциденты   люди   природа   фото   
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4  комментария
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5k
pilgrimnl 12 минут назад
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Serg2001 46 секунд назад
В Подмосковье верблюд откусил руку своему хозяину. В больницу мужчина попал с ампутацией до локтя.
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7k
Trenzel2003 Минуту назад
Даже Бедуины, которые проводят с верблюдами всю жизнь стараются в период гона, а гон у верблюда с февраля по конец марта, стараются не подходить к своему питомцу.
Тестостерон когда зашкаливает, любой самец становится не предсказуемо опасен.
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5k
Mowgley 55 минут назад
Верблюд отплатил той же монетой людям, всю жизнь относившимся к нему по-скотски. Его попросту за.е.6.ало такое существование, вот он и решил расставить все точки над i и восстановить справедливость.
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