20+ захватывающих кадров из мира природы

Наш мир и его природа удивительно разнообразны. Благодаря фотографам со всего мира, которые делают снимки самых разных явлений, животных и пейзажей, мы видим разные стороны нашего мира. Взгляните на финалистов конкурса World Nature Photography Awards, который собирает лучшие кадры мира природы со всех уголков планеты. Красота!

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Фотограф Jan Czeczotka, Германия 0 Источник:

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Фотограф Neelutpaul Barua, Индия 0 Источник:

Фотограф Massimo Giorgetta, Италия 0 Источник:

Фотограф Vince Burton, Великобритания 0 Источник:

Фотограф Amit Eshel, Израиль 0 Источник:

Фотограф Sabrina Inderbitzi, Швейцария 0 Источник:

Фотограф Mohammad Murad, Кувейт 0 Источник:

Фотограф Thomas Vijayan, Канада 0 Источник:

Фотограф Amos Nachoum, США 0 Источник:

Фотограф Buddhilini De Soyza, Австралия 0 Источник:

Фотограф Christian Tuckwell Smith, Великобритания 0 Источник:

Фотограф Chin Leong Teo, Сингапур 0 Источник:

Фотограф Alain Schroeder, Бельгия 0 Источник:

Фотограф Celia Kujala, США 0 Источник:

Фотограф Federico Testi, Италия 0 Источник:

Фотограф Robert J. Ross, США 0 Источник:

Фотограф Monika Schneider, Германия 0 Источник:

Фотограф Matthijs Noome, США 0 Источник:

Фотограф Tom Vierus, Фиджи 0 Источник:

Фотограф Avanka Fernando, Шри-Ланка 0 Источник:

Фотограф William Fortescue, Великобритания 0 Источник:

Фотограф Shayne Kaye, Канада 0 Источник:

Фотограф Robert Maynard, Великобритания 0 Источник:

Фотограф Gabriel Barathieu, Майотта 0 Источник:

Фотограф Sam Wilson, Австралия 0 Источник:

Фотограф Mike Eyett, Швейцария 0 Источник:

Фотограф Alex Pansier, Нидерланды 0 Источник:

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