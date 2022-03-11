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20+ захватывающих кадров из мира природы

20+ захватывающих кадров из мира природы (30 фото)

Автор:
11 марта 2022 14:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикие животные   животные   звери   мир   планета   природа   фото   фотографы   
372
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Наш мир и его природа удивительно разнообразны. Благодаря фотографам со всего мира, которые делают снимки самых разных явлений, животных и пейзажей, мы видим разные стороны нашего мира. Взгляните на финалистов конкурса World Nature Photography Awards, который собирает лучшие кадры мира природы со всех уголков планеты. Красота!
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Источник:

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Метки: дикие животные   животные   звери   мир   планета   природа   фото   фотографы   
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3  комментария
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22k
Ego sum qui sum 49 минут назад
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12k
Типа граф 13 минут назад
Комментарий к фото
Писда пингвину
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
отличные фоты!!!
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