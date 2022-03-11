20+ захватывающих кадров из мира природы

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Наш мир и его природа удивительно разнообразны. Благодаря фотографам со всего мира, которые делают снимки самых разных явлений, животных и пейзажей, мы видим разные стороны нашего мира. Взгляните на финалистов конкурса World Nature Photography Awards, который собирает лучшие кадры мира природы со всех уголков планеты. Красота!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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