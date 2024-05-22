Сколько верблюдов дали бы за вас в арабском мире?

Правда, что вы потом будете делать с этим стадом дома, я понятия не имею. Да и в самолёт с этими зубастыми животинками наверняка не пустят - вдруг кому-нибудь голову откусят или в лицо плюнут.

Ну, можно их продать, в конце концов. Верблюды на Ближнем Востоке ценятся. А стоить они там могут от трёхсот до нескольких десятков тысяч долларов! Говорят, самую дорогую в мире верблюдицу наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум купил за 10 млн. дирхамов - это больше 2,7 млн долларов!