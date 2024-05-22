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Сколько верблюдов дали бы за вас в арабском мире?

Сколько верблюдов дали бы за вас в арабском мире?

Автор:
22 мая 2024 09:43
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   верблюд   забавно   калькулятор   факт   фото   цена   
992
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Собираясь на отдых в Египет, ОАЭ или в любую другую страну, где верблюды могут использоваться как валюта, непременно воспользуйтесь этим изумительным калькулятором, чтобы выяснить сколько верблюдов могут там дать за вашу вторую половинку - жену или мужа.

Ведь вы же не хотите, чтобы вас обвели вокруг пальца? Вдруг ваш партнёр или партнёрша понравится какому-нибудь местному олигарху, и вы решитесь обменять его/её на небольшое стадо кораблей пустыни - вы заранее должны знать сколько голов просить у нувориша!

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Правда, что вы потом будете делать с этим стадом дома, я понятия не имею. Да и в самолёт с этими зубастыми животинками наверняка не пустят - вдруг кому-нибудь голову откусят или в лицо плюнут.

Ну, можно их продать, в конце концов. Верблюды на Ближнем Востоке ценятся. А стоить они там могут от трёхсот до нескольких десятков тысяч долларов! Говорят, самую дорогую в мире верблюдицу наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум купил за 10 млн. дирхамов - это больше 2,7 млн долларов!

А вдруг и в вашем стаде обнаружится какой-нибудь чрезвычайно дорогой экземпляр? Представляете, как вы сможете сказочно разбогатеть на ровном месте?! Так что непременно воспользуйтесь этим крайне полезным калькулятором!

Вот мою жену, например, калькулятор оценил в 44 верблюда. А за меня дали бы 65 горбатых. Во как! Ей выгоднее меня на верблюдов обменять, чем мне её. Поэтому нельзя ей этот калькулятор перед поездкой в Дубай показывать!

Калькулятор отдельно и по разным показателям считает стоимость в верблюдах девочек и мальчиков.

У девочек учитываются возраст, рост, цвет волос, стрижка, цвет глаз, размер груди и фигура:

У мальчиков - возраст, рост, цвет волос, стрижка, цвет глаз, борода и телосложение:

Дороже всего естественно молодые блондинки с голубыми глазами, с грудью среднего размера и со спортивной фигурой. Мне удавалось найти такую комбинацию показателей, при которой калькулятор оценивал девушку в 93 верблюда.

Хотя, говорят, максимально возможное количество верблюдов в этом инструменте - 110. Может быть, у вас получится найти необходимое сочетание качеств? Не забудьте потом поделиться в комментариях!

Но самое смешное, что, например, 55-летняя толстуха, но при этом блондинка с длинными волосами и с голубыми глазами может стоить дороже, чем 30-летняя худышка, но кареглазая и коротковолосая брюнетка!

ССЫЛКА на калькулятор. Наслаждайтесь! (Не реклама! Делюсь ссылкой, исключительно для поднятия настроения!)

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Метки: Юмор   верблюд   забавно   калькулятор   факт   фото   цена   
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Самка Хорька Полчаса назад
Так. Размер груди у женщин почему-то учитывается, а размер чего-нибудь у мужчин - нет. Что за дискриминация?!..
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3586 постов (3417 в горячем)

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