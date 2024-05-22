Сколько верблюдов дали бы за вас в арабском мире?

Собираясь на отдых в Египет, ОАЭ или в любую другую страну, где верблюды могут использоваться как валюта, непременно воспользуйтесь этим изумительным калькулятором, чтобы выяснить сколько верблюдов могут там дать за вашу вторую половинку - жену или мужа.
Ведь вы же не хотите, чтобы вас обвели вокруг пальца? Вдруг ваш партнёр или партнёрша понравится какому-нибудь местному олигарху, и вы решитесь обменять его/её на небольшое стадо кораблей пустыни - вы заранее должны знать сколько голов просить у нувориша!
Правда, что вы потом будете делать с этим стадом дома, я понятия не имею. Да и в самолёт с этими зубастыми животинками наверняка не пустят - вдруг кому-нибудь голову откусят или в лицо плюнут.
Ну, можно их продать, в конце концов. Верблюды на Ближнем Востоке ценятся. А стоить они там могут от трёхсот до нескольких десятков тысяч долларов! Говорят, самую дорогую в мире верблюдицу наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум купил за 10 млн. дирхамов - это больше 2,7 млн долларов!
А вдруг и в вашем стаде обнаружится какой-нибудь чрезвычайно дорогой экземпляр? Представляете, как вы сможете сказочно разбогатеть на ровном месте?! Так что непременно воспользуйтесь этим крайне полезным калькулятором!
Вот мою жену, например, калькулятор оценил в 44 верблюда. А за меня дали бы 65 горбатых. Во как! Ей выгоднее меня на верблюдов обменять, чем мне её. Поэтому нельзя ей этот калькулятор перед поездкой в Дубай показывать!
Калькулятор отдельно и по разным показателям считает стоимость в верблюдах девочек и мальчиков.
У девочек учитываются возраст, рост, цвет волос, стрижка, цвет глаз, размер груди и фигура:
У мальчиков - возраст, рост, цвет волос, стрижка, цвет глаз, борода и телосложение:
Дороже всего естественно молодые блондинки с голубыми глазами, с грудью среднего размера и со спортивной фигурой. Мне удавалось найти такую комбинацию показателей, при которой калькулятор оценивал девушку в 93 верблюда.
Хотя, говорят, максимально возможное количество верблюдов в этом инструменте - 110. Может быть, у вас получится найти необходимое сочетание качеств? Не забудьте потом поделиться в комментариях!
Но самое смешное, что, например, 55-летняя толстуха, но при этом блондинка с длинными волосами и с голубыми глазами может стоить дороже, чем 30-летняя худышка, но кареглазая и коротковолосая брюнетка!
ССЫЛКА на калькулятор. Наслаждайтесь! (Не реклама! Делюсь ссылкой, исключительно для поднятия настроения!)
Источник:
- В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил
- Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин
- Удивительное рядом: Что у верблюдов в горбах?
- В Ярославле кто-то на целый день привязал верблюда к лавке
- Зачем верблюда кормят змеями