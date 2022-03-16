Посылки на пароме и беглые кубинцы: как живет современный Робинзон

Однако, хоть жизнь на острове и спокойна, он умеет подбрасывать неожиданности. Маккиннон вспоминает странный день в 2016 году, когда на остров прибыл человек, приплывший из Гаваны, находящейся на расстоянии более 150 километров. «Однажды мы увидели джентльмена, бегущего по куску старого моста, - рассказывает современный Робинзон. - Затем он прыгнул в воду и поплыл к острову. Он прибыл на маленьком пенопластовом плоту и утверждал, что стартовал в гавани Гаваны.

Мы поздоровались и принесли ему воды. Думаю, ему разрешили остаться. Это был интересный день».

Ненадежная сантехника также может нарушить график Маккиннона. Канализационная система – главная проблема острова Отрезанность от материка означает, что отходы нельзя откачивать, а когда что-то идет не так, с этим приходится иметь дело Маккиннону. «Ты так или иначе время от времени работаешь в дерьме, так что это не слишком гламурно», — говорит он.