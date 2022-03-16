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Посылки на пароме и беглые кубинцы: как живет современный Робинзон

Посылки на пароме и беглые кубинцы: как живет современный Робинзон (12 фото)

Автор:
16 марта 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Пиджен-Ки   интересные люди   одиночество   остров   приключения   путешествия   робинзон   робинзонада   
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Остров Пиджен-Ки - часть тропического архипелага Флорида-Кис. Келли Маккиннон прожил здесь больше года в компании кошки и спасенной им утки - и ничуть не жалеет. «Когда разразилась пандемия, это было лучшее место в мире», — говорит он.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Пиджен-Ки   интересные люди   одиночество   остров   приключения   путешествия   робинзон   робинзонада   
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