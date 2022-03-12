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Как Диснейленд отмечает 30-летие

Как Диснейленд отмечает 30-летие (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Событие   годовщина   диснейленд   подарки гостям   праздник   приключения   путешествия   юбилей   
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Парижский Диснейленд с шиком отмечает свое 30-летие. В честь этого события в парке появилась необычное шоу с мерцающими дронами, замок Спящей красавицы оделся золотой листвой, а в ресторанах парка появились новые блюда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Событие   годовщина   диснейленд   подарки гостям   праздник   приключения   путешествия   юбилей   
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