Как Диснейленд отмечает 30-летие

170
11
1
Парижский Диснейленд с шиком отмечает свое 30-летие. В честь этого события в парке появилась необычное шоу с мерцающими дронами, замок Спящей красавицы оделся золотой листвой, а в ресторанах парка появились новые блюда.
В парижском Диснейленде каждый день - праздник. Нов этом году праздника там куда больше, чем обычно.
После периодических закрытий во время пандемии французский парк приключений полностью открылся - и как раз вовремя, чтобы отметить свое 30-летие. А раз уж это Дисней, вы вправе ожидать чего-то более экстравагантного, чем праздничный торт, на праздновании этого события.
Сейчас празднование в туристической достопримечательности Европы номер один уже в самом разгаре. Число 30 красуется повсюду, от главного входа до воздушных шаров в форме Микки, которые продаются на главной улице. Все пути по-прежнему ведут к культовому розовому замку Спящей красавицы, но даже он был приукрашен по этому случаю: на ремонт ушло 1800 литров краски и 41 200 листов сусального золота, нанесенных вручную. Парящий на высоте в 72 метра на фоне блаженно-голубого парижского неба золотой замок - зрелище впечатляющее!
Другие детали праздника более неожиданны. Перед замком расположилась тематическая кинетическая художественная инсталляция, где 30 скульптур Диснея и Пиксара, включая скульптуры из «Большого героя 6» и «Мулан», внезапно оживают, когда посетители проходят мимо.
Модельер Стелла Маккартни разработала первый в истории брючный костюм Минни Маус, а также новую линейку товаров к юбилею, включая специально созданный праздничный коктейль из острого джина, ликера из бузины, ежевики, зеленого яблока, винограда и лимона — им вероятно, лучше всего наслаждаться после того, как вы закончили кататься на американских горках.
Меню в 59 ресторанах парижского Диснейленда также претерпели изменения, приуроченные к 30-летию.
Меню в 59 ресторанах парижского Диснейленда также претерпели изменения, приуроченные к 30-летию.
Среди праздничных ресторанных блюд - веганские панини и пицца в форме Микки Мауса, новый ассортимент отчетливо французских десертов, в том числе макарони радужного цвета, украшенные обязательной цифрой «30», Микки-Маус. фигурное печенье на палочках и легкий торт из белого шоколада и клубники.
Сегодня среди самых популярных аттракционов парижского Диснейленда - мир Рататуя в 4D, где младшие посетители смогут побывать в хозяйстве, управляемом знаменитой крысой-поваром.
В парижском Диснейленде наиболее популярными среди детей сегодня являются персонажи серии "Мстители" и герои мультфильма "В поисках Немо".
В конце этого года в Диснейленде откроется специальный новый кампус "Мстителей" с аттракционами, основанными на блокбастерах, таких как "Человек-паук" и "Железный человек".
Еще больше персонажей Диснея, включая Рапунцель, принцессу Тиану и Джинна Аладдина, теперь появляются в воодушевляющем новом шоу «Мечтай… и сияй ярче», которое ежедневно проводится на Центральной площади.
Настоящее волшебство начинается после наступления темноты. Ночное шоу фейерверков было обновлено в драматическом стиле Диснея: с танцующими фонтанами, лазерами и искусными проекциями персонажей из таких фильмов, как «Холодное сердце», «Звездные войны» и «Король Лев» в замке Спящей красавицы. Наконец, более 200 дронов с подсветкой образуют мерцающую цифру «30» высоко в небе на ослепительном ультрасовременном дисплее, который заставляет толпу открывать рты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Фотографии, которые доказывают, что Корея - это особый мир
- Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба
- Как выглядят японские заброшки
- Эти люди на себе узнали, что такое культурный шок
- Рассчитан маршрут самого длительного железнодорожного путешествия
12
Понравилось12
Новости партнёров