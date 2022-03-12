Как Диснейленд отмечает 30-летие

Сейчас празднование в туристической достопримечательности Европы номер один уже в самом разгаре. Число 30 красуется повсюду, от главного входа до воздушных шаров в форме Микки, которые продаются на главной улице. Все пути по-прежнему ведут к культовому розовому замку Спящей красавицы, но даже он был приукрашен по этому случаю: на ремонт ушло 1800 литров краски и 41 200 листов сусального золота, нанесенных вручную. Парящий на высоте в 72 метра на фоне блаженно-голубого парижского неба золотой замок - зрелище впечатляющее!