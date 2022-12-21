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Мини-отель на уединенном острове - шанс спрятаться от человечества

Мини-отель на уединенном острове - шанс спрятаться от человечества

Автор:
21 декабря 2022 11:27
Сообщество : Путешествия
Метки: ближе к природе   вне цивилизации   интересное место   мини отель   одиночество   остров   приключения   путешествия   
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В английском приморском городке под названием Ньюки, Корнуолл, есть удивительный маленький дом, который сдается в аренду людям, желающим отдохнуть от цивилизации. Чтобы попасть сюда, надо пешком пройти по подвесному мосту над океаном - и тогда больше ничто не будет связывать вас с человечеством!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ближе к природе   вне цивилизации   интересное место   мини отель   одиночество   остров   приключения   путешествия   
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1  комментарий
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Сергей Семенов 38 минут назад
Городок называется Newquay.
А вот и этот отельчик:
Island Cres, Newquay TR7 1EA, Великобритания https://theislandcornwall.uk/https://theislandcornwall.uk/
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