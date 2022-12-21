Мини-отель на уединенном острове - шанс спрятаться от человечества

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В английском приморском городке под названием Ньюки, Корнуолл, есть удивительный маленький дом, который сдается в аренду людям, желающим отдохнуть от цивилизации. Чтобы попасть сюда, надо пешком пройти по подвесному мосту над океаном - и тогда больше ничто не будет связывать вас с человечеством!
В этот дом можно попасть только с подвесного пешеходного моста, что обеспечивает отсутствие соседей или других туристов.
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Дом был недавно перестроен. Вы можете сидеть в небольшом дворике и смотреть, как солнце садится за горизонт.
В нижней части дома есть зона, которая представляет собой идеальный уголок для отдыха и чтения.
В доме есть внутренний дворик со всем необходимым для барбекю. Дом идеально подходит для посещения в одиночку, в паре или небольшой компанией.
В доме есть барная зона с 40-дюймовым телевизором, бильярдным столом и, собственно, баром с напитками. Поблизости, на "большой земле", также есть множество ресторанов, среди которых вы выберете подходящий - независимо от того, ищете ли вы рыбу с жареным картофелем или изысканные блюда.
Несмотря на то, что до этого дома можно добраться только пешком, недалеко от него есть гараж на 2 машины. После того, как вы припарковались, вам просто нужно пройти по подвесному мосту, у которого есть ворота с обеих сторон, чтобы обеспечить отдыхающим уединение.
В доме есть все необходимое для идеального отдыха - телевизоры, Wi-Fi, полностью оборудованная кухня, полный бар, стиральная машина, посудомоечная машина, кофеварка.
Внутри дома к хозяйской спальне ведет отдельная лестница, что еще более увеличивает гприватность отдыха.
На приватной площадке для барбекю вы можете обниматься с любимым человеком, готовить вкусную еду и любоваться окружающими пейзажами.
В этом доме могут разместиться до 6 гостей, семьи с детьми также будут встречены с радостью..
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Island Cres, Newquay TR7 1EA, Великобритания https://theislandcornwall.uk/https://theislandcornwall.uk/