Мини-отель на уединенном острове - шанс спрятаться от человечества

Несмотря на то, что до этого дома можно добраться только пешком, недалеко от него есть гараж на 2 машины. После того, как вы припарковались, вам просто нужно пройти по подвесному мосту, у которого есть ворота с обеих сторон, чтобы обеспечить отдыхающим уединение.