Мэр предложил устроить безработных блогеров уборщиками и косарями

От такого щедрого предложения трудно отказаться. Но блогеры пока молчат.
В России заблокировали Фейсбук и Инстаграм. Ютуб на подходе. А значит куча блогеров останется без работы. Но их не оставят в беде! Например, им на выручку придёт Николай Панин - мэр города Тимашевск в Краснодарском крае.
Вот его обращение к «блохерам»:
«Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждем!»
Вакансии отличные, и, судя по всему, весьма денежные. Так что будущее у «блохеров» обеспечено. Особенно колоритно будут смотреться бьюти-блогерши - в роли уборщицы или труженицы на сенокосе. Это вам не ноготочки раскрашивать.
Техноблогеры и обзорщики тоже не пропадут - найдут себя в роли моториста или даже агронома. Будут заведовать посевной и сбором урожая - чем плохо?
А свои «приключения» будут выкладывать Вконтакте - может ещё популярнее станут.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А на уборку улицы конечно гроши и работают там как правило представители потустороннего мира.
Впрочем,блогерам пойдет.
"Косарями" , это мэр имеет ввиду косцов на триммере. Не знаю как в ихнем городе,а в столице на сезон окоса травы платят очень даже неплохо и попробуй всунься.
А на уборку улицы конечно гроши и работают там как правило представители потустороннего мира.
Впрочем,блогерам пойдет.
Вчера в 14:00
Сфера деятельности: Без опыта, студенты
График работы: Вахтовый метод
Где предстоит работать: С проживанием
Опыт работы: Не имеет значения
Краснодарский край, Тимашевский муниципальный р-н, Тимашевск, Интернациональная ул.
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https://www.avito.ru/timashevsk/vakansii/nabiraem_raznorabochih_predostavlyaem_zhile_v_gosti_2206644190https://www.avito.ru/timashevsk/vakansii/nabiraem_raznorabochih_predostavlyaem_zhile_v_gosti_2206644190
У нас, к примеру, водителями на мусоровоз или слесаря х"й найти местного. Кого могли - уже на"бали. Плюс еще и "мёртвые души" у начальства имеются, за которые оно получает бабки. Зачем иметь двух водителей, когда можно приказать одному делать два маршрута? Ну и что, что этот водила приедет ночью, зато начальник одну зарплату кинет на карман. Так же и со слесарями и сварщиками.)))
https://trudvsem.ru/vacancy/search?_regionIds=2300000000000&_districts=2303400100000https://trudvsem.ru/vacancy/search?_regionIds=2300000000000&_districts=2303400100000
Десять годов поработал, вот тебе и миллион. Плохо что-ли?