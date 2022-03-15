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Мэр предложил устроить безработных блогеров уборщиками и косарями

Мэр предложил устроить безработных блогеров уборщиками и косарями (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 18:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Тимашевск   агроном   безработный   блогер   мэр   соцсети   трактор   уборщица   
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От такого щедрого предложения трудно отказаться. Но блогеры пока молчат.

В России заблокировали Фейсбук и Инстаграм. Ютуб на подходе. А значит куча блогеров останется без работы. Но их не оставят в беде! Например, им на выручку придёт Николай Панин - мэр города Тимашевск в Краснодарском крае.

Вот его обращение к «блохерам»:

«Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждем!»

Вакансии отличные, и, судя по всему, весьма денежные. Так что будущее у «блохеров» обеспечено. Особенно колоритно будут смотреться бьюти-блогерши - в роли уборщицы или труженицы на сенокосе. Это вам не ноготочки раскрашивать.

Техноблогеры и обзорщики тоже не пропадут - найдут себя в роли моториста или даже агронома. Будут заведовать посевной и сбором урожая - чем плохо?

А свои «приключения» будут выкладывать Вконтакте - может ещё популярнее станут.

Источник:

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Метки: Тимашевск   агроном   безработный   блогер   мэр   соцсети   трактор   уборщица   
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17  комментариев
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Пока молодые, вроде все хорошо. А кто им пенсию платить будет, когда блоХЕРы, станут старыми, больными и никому не нужными? Лучше бы действительно шли бы работать.
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14k
satris Минуту назад
Под дурака они косить умеют. Но поможет ли им это?
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1k
vijilante 38 минут назад
"Косарями" , это мэр имеет ввиду косцов на триммере. Не знаю как в ихнем городе,а в столице на сезон окоса травы платят очень даже неплохо и попробуй всунься.
А на уборку улицы конечно гроши и работают там как правило представители потустороннего мира.
Впрочем,блогерам пойдет.
"Косарями" , это мэр имеет ввиду косцов на триммере. Не знаю как в ихнем городе,а в столице на сезон окоса травы платят очень даже неплохо и попробуй всунься.
А на уборку улицы конечно гроши и работают там как правило представители потустороннего мира.
Впрочем,блогерам пойдет.
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4k
Andrey Abramov 57 минут назад
Там денег мало, в Москве по 2500 пусть идут на стройку, разнорабочими если монолит научатся лить и по трехе поднимать будут. А если осилят провода, то и 3500 и 4000 за смену смогут поднять, но там руки и мозг нужны.
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4
Friedman Час назад
Так они кроме смартфона и собственного хера в руках то и не держали ничего...Толку от таких работников!
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2k
azuver 2 часа назад
Ассенизаторы , дворники.Тоже нужны.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Есть кто из г.Тимашевск в Краснодарском крае? Озвучите РЕАЛЬНЫЕ зарплаты работяг?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Почему "весьма денежные" вакансии пустуют??? Что мэр делал раньше для привлечения рабочих рук на такие необходимые рабочие места?
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1k
Иван 2 часа назад
Очень денежные вакансии, аж 20 тыщ рублей.
https://trudvsem.ru/vacancy/search?_regionIds=2300000000000&_districts=2303400100000https://trudvsem.ru/vacancy/search?_regionIds=2300000000000&_districts=2303400100000
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24
Евгений Трапезников Иван Час назад
20 тыщ это в месяц. А за год сколько будет? Сто двадцать тыщ. Деньга немалая.
Десять годов поработал, вот тебе и миллион. Плохо что-ли?
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