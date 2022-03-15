Мэр предложил устроить безработных блогеров уборщиками и косарями

В России заблокировали Фейсбук и Инстаграм. Ютуб на подходе. А значит куча блогеров останется без работы. Но их не оставят в беде! Например, им на выручку придёт Николай Панин - мэр города Тимашевск в Краснодарском крае.

Вот его обращение к «блохерам»:

«Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждем!»