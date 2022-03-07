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Сообщество Жить в России 5871 пост • 845 подписчиков подписаться
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ВКонтакте отметила двукратный рост пользователей

ВКонтакте отметила двукратный рост пользователей (3 фото)

Автор:
07 марта 2022 18:54
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   видосы   вконтакте   соцсети   юзеры   ютуб   
193
3
Особенно это касается вкладки «Клипы». Юзеры готовятся к блокировке Ютуба и массово переходят в данный сервис.
В ВК массово грузят видосы - так заявляют в пресс-службе компании. Такого ажиотажа не было никогда - видимо, пользователи страхуют себя от блокировки Ютуба
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«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами. Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку».
Так что без видосов не останемся. Ютубу привет.

Источник:

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Метки: видео   видосы   вконтакте   соцсети   юзеры   ютуб   

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5  комментариев
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1k
_Квантовый_Художник_ 2 часа назад
Скоро ВК будет хуже тик-тока)
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30k
Антон 47 минут назад
О, штатный бот Министерства Правды активировался.
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10k
Александр 47 минут назад
В ВК появится монетизация? Или Тор отменили?
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