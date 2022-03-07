ВКонтакте отметила двукратный рост пользователей

193
3
Особенно это касается вкладки «Клипы». Юзеры готовятся к блокировке Ютуба и массово переходят в данный сервис.
В ВК массово грузят видосы - так заявляют в пресс-службе компании. Такого ажиотажа не было никогда - видимо, пользователи страхуют себя от блокировки Ютуба
×
×
«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами. Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку».
Так что без видосов не останемся. Ютубу привет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
- Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях
- Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля
- Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей
- "Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
10
Понравилось10
Новости партнёров