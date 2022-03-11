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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5591 пост • 713 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Бузова отругала москвичей за очередь к Макдональдсу, не сообразив, что это фото из 90-х

Бузова отругала москвичей за очередь к Макдональдсу, не сообразив, что это фото из 90-х (3 фото)

Автор:
11 марта 2022 18:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   люди   ошибка   слава   смешное   соцсети   
490
3
Певица раскритиковала жителей столицы, которые стоят в длиннющей очереди к ресторану фастфуда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   люди   ошибка   слава   смешное   соцсети   
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19  комментариев
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
«Готова стать лицом»

Ну хоть не раком и то хорошо
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525
Copycat 46 секунд назад
Удивительно но все таки она что то умное сказала по поводу того что "Ну его нафиг - если захочу картошки то пожарю сама дом"
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2k
Bar 3 минуты назад
Зачем постить эту пробл*ядь? Она тупорылая, это всем известно.
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5
Александр 3 минуты назад
Бузова и сообразила - это разные понятия
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937
Hallo FreeSpace 21 минуту назад
Лапатулечка )))
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5k
Shtoppi 23 минуты назад
<<Бузова отругала москвичей за очередь к Макдональдсу, не сообразив, что это фото из 90-х>> Мля, когда ее уже в поликлинику сдадут для опытов)))
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9k
Андрей Полчаса назад
я зашел сюда только для того чтоб поставить автору минус.
мне насра...ь на этих "звезд"
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5k
Allmaster 39 минут назад
Не сообразив.... башка у нее для того что бы в нее брать.
Ну, у нее и соображалка по другому работает.
Тупой назвать, рука, держащая ложку над условно над дошираком дрогнет.... )))
А так хоть типа и тупая, но богатая. Чего ж я бедный такой раз такой умный....
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6k
Думай о хорошем! 43 минуты назад
дура. но богатая
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8k
Василенко Татьяна 49 минут назад
А сколько пафоса... Она и русская, и гордая, и независимая, и милосердная, и еще тридцать три достоинства... А по сути - тупица непролазная, не понимающая, что станет лицом антирекламы любого ресторана...
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1k
Bogdan Krasota Час назад
Поставила б нормальную фотку, никто б не обратил внимание. А так, об этом заговорили, пусть даже поржали с ее тупости. Она о себе напомнила. А умной ее никто и не считал, такой образ.
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15k
Александр Н. Час назад
Можно ли "бузова" и "не сообразив" в одном предложении, считать тавтологией? Задумался...
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1k
Трям Час назад
Бузову в президенты украины!!! Сразу будет... ни кто и не заметит ничего )))
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62k
Андрей Час назад
Многие, как и я, о бузовой узнали против своей воли из СМИ.
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19k
albedo Час назад
Может это шутка - ну нельзя же быть настолько глупой?
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4k
Tuskub 2 часа назад
Уж не знаю, насколько эта "реляция бузовой" (с маленькой буквы) правдива, но ее мнение меня беспокоит в самую-самую (""самую-самую"!!!) последнюю очередь - это примерно как получать какую-то информацию от "инфузории-туфельки"
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7k
Шурави 2 часа назад
Так ведь очередь была, какая разница когда сказать что это тупо.
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