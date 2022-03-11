Бузова отругала москвичей за очередь к Макдональдсу, не сообразив, что это фото из 90-х

А это оказался легендарный кадр с открытия первого ресторана в сети на Пушкинской площади, когда он вызвал колоссальный ажиотаж среди москвичей. По словам певицы/телеведущей/блогера/и ещё кого угодно она бы не стала бежать за бургерами, пусть сеть и приостанавливает работу в России. Бузова уверена, что и сама себе может приготовить вредную пищу, не хуже западных поваров.