Бузова отругала москвичей за очередь к Макдональдсу, не сообразив, что это фото из 90-х

490
3
Певица раскритиковала жителей столицы, которые стоят в длиннющей очереди к ресторану фастфуда.
Бузова, брызжа эмодзи, объяснила своим подписчикам все плюсы закрытия в России Макдональдса, однако фото, которое она опубликовала было сделано еще в 1990 году.
А это оказался легендарный кадр с открытия первого ресторана в сети на Пушкинской площади, когда он вызвал колоссальный ажиотаж среди москвичей. По словам певицы/телеведущей/блогера/и ещё кого угодно она бы не стала бежать за бургерами, пусть сеть и приостанавливает работу в России. Бузова уверена, что и сама себе может приготовить вредную пищу, не хуже западных поваров.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Симба и другие странные имена детей российских звезд
- Голливудские звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
- Голливудские звезды, которые презирают гигиену
- Модели, тела которых после 40-ка выглядят как у юных девушек
- Девочки-красавицы советского кино: какими они стали
16
Понравилось16
Новости партнёров
Ну хоть не раком и то хорошо
мне насра...ь на этих "звезд"
Ну, у нее и соображалка по другому работает.
Тупой назвать, рука, держащая ложку над условно над дошираком дрогнет.... )))
А так хоть типа и тупая, но богатая. Чего ж я бедный такой раз такой умный....