FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграмм канале
Сообщество Юмор 14147 постов • 2830 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
33 уморительных фото из инстаграмной "реальности"

33 уморительных фото из инстаграмной "реальности" (34 фото)

Автор:
03 марта 2022 23:26
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   без фильтров   инфлюенсеры   соцсети   фильтры   фотографии из соцсетей   фотошоп   
967
34

Все мы порой чуть-чуть приукрашиваем свою жизнь в социальных сетях, но некоторые дарования доводят это до абсурда. Им и посвящено сообщество "Инстаграм-реальность", где его участники регулярно делятся самыми нелепыми снимками пользователей соцсетей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Instagram   без фильтров   инфлюенсеры   соцсети   фильтры   фотографии из соцсетей   фотошоп   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Mowgley 3 часа назад
Автор, зачем такие йобла на ночь показывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 9 минут назад
Все хотят быть молодыми и красивыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Погулять вышел Полчаса назад
Данунах, испуганного хомяка с крестом в студию, и больше никогда не видеть ничего подобного. Фишки превратились в отстойный сайт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
smakido 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Copycat 2 часа назад
как говорят порой "Я программист - это фотошоп"))
от себя добавлю что фотошоп убогий, а программисту в лице меня стоит выпить и забыться после некоторого что увидел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алекс 3 часа назад
Спасибо. Блеванул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Для русских женщин нет ничего невозможного Для русских женщин нет ничего невозможного Ироничный московский священник снимает забавные скетчи Ироничный московский священник снимает забавные скетчи Реальный инстаграм: 20 примеров обмана от милых дам Реальный инстаграм: 20 примеров обмана от милых дам 20+ горе-блогеров, которые переборщили с фотошопом 20+ горе-блогеров, которые переборщили с фотошопом Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе «Лайк» от народа: на что готовы чиновники ради популярности в соцсетях «Лайк» от народа: на что готовы чиновники ради популярности в соцсетях
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36476



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Мир летит в тартарары... Мемоделы выходят на сцену
2
55
Мир летит в тартарары... Мемоделы выходят на сцену
Набирающие популярность в сообществах
Сложности жизни глазами ребёнка
0
4
Сложности жизни глазами ребёнка
Вы должны знать насколько коварна свёкла
1
23
Вы должны знать насколько коварна свёкла
Для русских женщин нет ничего невозможного
Для русских женщин нет ничего невозможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Радуемся, мужики!
1
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#люди#автомобили#дтп#авто аварии#картинки#Россия#вещи
#интересно#ватермарк#факты#в мире#интересное#США#автомир#санкции#фильм#дети
#Юмор#животные#подборка#кино#аварии#фотографии#собака#Ynews#Украина#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться