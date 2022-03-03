33 уморительных фото из инстаграмной "реальности"

Все мы порой чуть-чуть приукрашиваем свою жизнь в социальных сетях, но некоторые дарования доводят это до абсурда. Им и посвящено сообщество "Инстаграм-реальность", где его участники регулярно делятся самыми нелепыми снимками пользователей соцсетей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами.