33 уморительных фото из инстаграмной "реальности"

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Все мы порой чуть-чуть приукрашиваем свою жизнь в социальных сетях, но некоторые дарования доводят это до абсурда. Им и посвящено сообщество "Инстаграм-реальность", где его участники регулярно делятся самыми нелепыми снимками пользователей соцсетей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами.
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4. "Она говорит, что ее цель — стать французской куколкой. Она в Инстаграме vs. Во время интервью".
9. "Когда не можешь исправить искаженные линии на фоне, так что просто полностью стираешь их в фотошопе"
18. "Эта девушка с польскими и скандинавскими корнями внезапно превратилась в бразильянку"
25. "До и после. Вот почему я выбираю Younique: плотное покрытие, стойкий и легкий. Фильтры не нужны"
27. "Я открыла эту рекламу париков, думая, что это очень плохо отфотошопленный человек, но оказалось, что это очень плохо отфотошопленный манекен".
28. "75-летняя знаменитость из Голландии. Слева недавнее фото из Инстаграма, справа — она же на мероприятии в 2019 году"
32. "Местная визажистка обрабатывает фото клиентов в фотошопе: второе фото из видео, которое она запостила"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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от себя добавлю что фотошоп убогий, а программисту в лице меня стоит выпить и забыться после некоторого что увидел