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Аллея отпечатков звезд Голливуда – как появилась идея

Аллея отпечатков звезд Голливуда – как появилась идея (8 фото)

Автор:
10 марта 2022 11:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Аллея отпечатков   голливуд   знаменитости   интересно   факты   фото   
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Сердце Голливуда – бесконечная «аллея славы», где в тротуары бульвара на протяжении пятнадцати кварталов вмонтированы почти три тысячи пятиконечных звезд с именами деятелей шоу-бизнеса.

Но почти за тридцать лет до запланированного появления аллеи, в Голливуде возникло стихийное место «звездной славы», не менее популярное сейчас. Это дворик рядом с так называемым «Китайским театром», где собрана коллекция цементных отпечатков, оставленных знаменитостями.

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«Китайский театр» - на самом деле один из двух шикарных кинотеатров, принадлежавших влиятельному шоу-мену 1920-х Сиду Грауману. Его владения так и называли – Китайский и Египетский театры Граумана, в этих кинотеатрах проводились премьеры голливудских кинолент и торжественные церемонии вроде вручения премий «Оскар».

Идея галереи отпечатков знаменитых артистов пришла в голову самому Сиду Грауману во время одного из ремонтов его Китайского театра в 1927 году. Владелец кинозала, проходя мимо места строительных работ, оступился, и вляпался в свежий цемент руками и ногой.

Грауман не был бы таким успешным деятелем шоу-бизнеса, если бы мгновенно не зажегся бы проектом, который сулил подогреть интерес к его заведениям. Он пригласил суперзвезду своего времени Мэри Пикфорд стать первой знаменитостью, чьи отпечатки будут запечатлены рядом с Китайским театром.

растиражировал легенду, что на самом деле невольным основателем аллеи отпечатков стала звезда немого кино Норма Талмадж, чей пик популярности как раз пришелся на 1920-е годы.

По этой легенде именно Норма случайно споткнулась, проходя мимо свежеуложенного бетона рядом с Китайским театром, воткнулась ладонями в цементную массу и оставила отпечатки.

Эта история является «официальной» для Китайского театра, но сам Грауман признавался в интервью, что это придумка.

В течение почти ста лет существования аллеи отпечатков, коллекция оттисков пополнялась каждый год и сейчас составляет более двух сотен застывших «автографов».

И это далеко не только оттиски ладоней или обуви – чего там только нет. Отпечатки коньков, копыт лошадей и лап львов и собак, животных, блеснувших в знаменитых кинолентах. Отпечатки волшебных палочек героев Поттерианы, протектор шины автомобиля, множество надписей и даже след ноги одного из трансформеров.

Как правило, идея, что запечатлеть в бетоне, отдается на откуп приглашенной очередной знаменитости, поэтому каждый старается как-то выделиться. Дети Майкла Джексона, уже после смерти своего знаменитого отца, оставили отпечатки его ботинок и перчаток, и заодно и свои отпечатки тоже, для истории.

Многие звезды написали теплые слова в адрес основателя аллеи, Сида Граумана, а кто-то – приветствие туристам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аллея отпечатков   голливуд   знаменитости   интересно   факты   фото   
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