Аллея отпечатков звезд Голливуда – как появилась идея

Идея галереи отпечатков знаменитых артистов пришла в голову самому Сиду Грауману во время одного из ремонтов его Китайского театра в 1927 году. Владелец кинозала, проходя мимо места строительных работ, оступился, и вляпался в свежий цемент руками и ногой.

Грауман не был бы таким успешным деятелем шоу-бизнеса, если бы мгновенно не зажегся бы проектом, который сулил подогреть интерес к его заведениям. Он пригласил суперзвезду своего времени Мэри Пикфорд стать первой знаменитостью, чьи отпечатки будут запечатлены рядом с Китайским театром.