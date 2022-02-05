FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4371 пост • 1000 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
15 секунд задержки: как мозг спасает человека от галлюцинаций и хаоса

15 секунд задержки: как мозг спасает человека от галлюцинаций и хаоса (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2022 16:28
Сообщество : Факты
Метки: Организм человека   мозг   наука   способности мозга   ученые   человеческий мозг   эксперименты   
1377
6
1

Ученые уже достаточно много знают о человеческом организме, однако мозг по-прежнему остается малоизученным феноменом. Ведь вчерашние мозговые факты сегодня могут превратиться в мифы. Уж слишком он полон загадок для пусть и развивающейся, но находящейся в зачаточном состоянии нейробиологии.

Всё-таки не так просто углубиться в разум, чтобы понять, как мозг получает, хранит и извлекает нужную нам информацию. Например, недавно ученые из Абердинского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что наше «серое вещество» транслирует происходящие в мире вещи с 15-секундной задержкой.

Конечно, это не значит, что мозг показывает нам все с 15-секундной задержкой, иначе бы просто не смогли нормально жить, постоянно врезаясь в столбы и деревья, или, что еще хуже, попадали бы в различные катастрофы. Исследование показывает лишь то, что мозг дает нам 15-секундный тайм-аут, чтобы обработать все полученные данные и создать стабилизированное впечатление от происходящего.


Ни для кого не секрет, что ежесекундно мы получаем колоссальный объем визуальной информации. Мало того, что вокруг нас движутся миллионы форм и цветов, так ещё и мы сами нередко находимся в движении.

В этот момент в мозг поступает весьма хаотичная картинка. Выглядит она примерно так, как если бы вы решили пробежаться с камерой смартфона по квартире и быстро снимать всё вокруг. Вероятнее всего, видео выйдет дрожащим и расплывчатым.


Именно так мы и видели бы всё происходящее вокруг, если бы мозг обрабатывал картинку в режиме реального времени. Всё это постоянное колебание света и форм вызывало бы ощущение беспрерывных галлюцинаций, так что наш «головной компьютер» вынужден стабилизировать картинку, чтобы мы не сошли, в конце концов, с ума.

Именно поэтому он берет отдельные фрагменты и передают усредненную картину того, что человек видел за последние 15 секунд. Эти данные объединяются в одной впечатление, сформированное по принципу схожести объектов. Именно это небольшая, казалось бы, задержка позволяет переваривать визуальную информацию.

Ученые пришли к такому выводу после проведенного эксперимента, во время которого нескольким сотням добровольцев показывали 30-секундное видео с изображением стареющего человека, и нужно было определить, насколько он стал старше. Почти все участники опыта ошиблись в расчетах, назвав то, что было показано на 15 секунде.

Именно поэтому мозг не регистрирует, например, взросление детей, которых мы видим каждый, но бабушки, видящие внуков только на каникулах, удивляются, как они выросли.

А как вы думаете, насколько выводы ученых близки к истине? Или это очередной факт, который через пару лет превратится в миф?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Организм человека   мозг   наука   способности мозга   ученые   человеческий мозг   эксперименты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
ss Час назад
"ученые из Абердинского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что наше «серое вещество» транслирует происходящие в мире вещи с 15-секундной задержкой."
---
А-а-а!!! С-с-ука!... Да что же за день такой сегодня?!

То ли воспитательница в детском саду комп забыла выключить, то ли в интернате для умственно отсталых детей день открытых дверей... Эти "учёные" не информацию с 15-ти секундной задержкой получают, а у них задержка в развитии! Иначе бы они такой бред не писали...
Кстати и к копипастеру у меня есть вопросы...

Короче, автор жги! Есть ещё не полностью раскрытая тема! "Таракан слышит ногами". Дерзай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
poбт 24 минуты назад
раскрою ученым секрет
если европеоиду показывать е*бало стареющего азиата
то в лучшем случае он заметит разницу к седым волосам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Андрей 48 минут назад
Вопрос: как мы ездим на машине, если у всех эта задержка не синхронизирована?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ss Час назад
"ученые из Абердинского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что наше «серое вещество» транслирует происходящие в мире вещи с 15-секундной задержкой."
---
Особенно этому обстоятельство образовались футболисты. Теперь они знают, что мяч нужно пинать на 15 секунд раньше.

А лучше вобще начинать игру на 15 секунд раньше противника!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 Час назад
Неудачный объект для теста выбрали, у ни нефига не поймешь, все на одно лицо и возраст. Мне показалось что в итоге ему лет 30.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов? Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов? Израильские ученые сумели победить рак у мышей Израильские ученые сумели победить рак у мышей Ученые объяснили происхождение марсианских пауков Ученые объяснили происхождение марсианских пауков
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29006



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
50
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами
5
167
Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами
Набирающие популярность в сообществах
Середина жизни – путь к одиночеству?
0
18
Середина жизни – путь к одиночеству?
В усадьбе Покровское-Стрешнево проведут реставрацию
0
1
В усадьбе Покровское-Стрешнево проведут реставрацию
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#история#кино#дтп#Разное#аварии#авто аварии#забавно
#фото#интересно#ватермарк#интересное#Приколы#СССР#Россия#истории#автомир#коты
#прикол#животные#подборка#картинки#автомобили#Ynews#полиция#путешествия#актеры#новости

На что жалуетесь?

Вернуться