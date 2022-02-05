15 секунд задержки: как мозг спасает человека от галлюцинаций и хаоса

Конечно, это не значит, что мозг показывает нам все с 15-секундной задержкой, иначе бы просто не смогли нормально жить, постоянно врезаясь в столбы и деревья, или, что еще хуже, попадали бы в различные катастрофы. Исследование показывает лишь то, что мозг дает нам 15-секундный тайм-аут, чтобы обработать все полученные данные и создать стабилизированное впечатление от происходящего.

Ни для кого не секрет, что ежесекундно мы получаем колоссальный объем визуальной информации. Мало того, что вокруг нас движутся миллионы форм и цветов, так ещё и мы сами нередко находимся в движении.