15 секунд задержки: как мозг спасает человека от галлюцинаций и хаоса

Ученые уже достаточно много знают о человеческом организме, однако мозг по-прежнему остается малоизученным феноменом. Ведь вчерашние мозговые факты сегодня могут превратиться в мифы. Уж слишком он полон загадок для пусть и развивающейся, но находящейся в зачаточном состоянии нейробиологии.
Всё-таки не так просто углубиться в разум, чтобы понять, как мозг получает, хранит и извлекает нужную нам информацию. Например, недавно ученые из Абердинского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что наше «серое вещество» транслирует происходящие в мире вещи с 15-секундной задержкой.
Конечно, это не значит, что мозг показывает нам все с 15-секундной задержкой, иначе бы просто не смогли нормально жить, постоянно врезаясь в столбы и деревья, или, что еще хуже, попадали бы в различные катастрофы. Исследование показывает лишь то, что мозг дает нам 15-секундный тайм-аут, чтобы обработать все полученные данные и создать стабилизированное впечатление от происходящего.
Ни для кого не секрет, что ежесекундно мы получаем колоссальный объем визуальной информации. Мало того, что вокруг нас движутся миллионы форм и цветов, так ещё и мы сами нередко находимся в движении.
В этот момент в мозг поступает весьма хаотичная картинка. Выглядит она примерно так, как если бы вы решили пробежаться с камерой смартфона по квартире и быстро снимать всё вокруг. Вероятнее всего, видео выйдет дрожащим и расплывчатым.
Именно так мы и видели бы всё происходящее вокруг, если бы мозг обрабатывал картинку в режиме реального времени. Всё это постоянное колебание света и форм вызывало бы ощущение беспрерывных галлюцинаций, так что наш «головной компьютер» вынужден стабилизировать картинку, чтобы мы не сошли, в конце концов, с ума.
Именно поэтому он берет отдельные фрагменты и передают усредненную картину того, что человек видел за последние 15 секунд. Эти данные объединяются в одной впечатление, сформированное по принципу схожести объектов. Именно это небольшая, казалось бы, задержка позволяет переваривать визуальную информацию.
Ученые пришли к такому выводу после проведенного эксперимента, во время которого нескольким сотням добровольцев показывали 30-секундное видео с изображением стареющего человека, и нужно было определить, насколько он стал старше. Почти все участники опыта ошиблись в расчетах, назвав то, что было показано на 15 секунде.
Источник:
Именно поэтому мозг не регистрирует, например, взросление детей, которых мы видим каждый, но бабушки, видящие внуков только на каникулах, удивляются, как они выросли.
А как вы думаете, насколько выводы ученых близки к истине? Или это очередной факт, который через пару лет превратится в миф?
Источник:
- Самые странные и пугающие штуки, выращенные в пробирке
- Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет
- Ученые объяснили происхождение марсианских пауков
- Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
- Ученые заглянули в мозг рыбок, чтобы понять, как создаются воспоминания
Понравилось20
---
А-а-а!!! С-с-ука!... Да что же за день такой сегодня?!
То ли воспитательница в детском саду комп забыла выключить, то ли в интернате для умственно отсталых детей день открытых дверей... Эти "учёные" не информацию с 15-ти секундной задержкой получают, а у них задержка в развитии! Иначе бы они такой бред не писали...
Кстати и к копипастеру у меня есть вопросы...
Короче, автор жги! Есть ещё не полностью раскрытая тема! "Таракан слышит ногами". Дерзай!
---
Особенно этому обстоятельство образовались футболисты. Теперь они знают, что мяч нужно пинать на 15 секунд раньше.
А лучше вобще начинать игру на 15 секунд раньше противника!