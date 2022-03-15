Даже если вы уже взрослый и серьёзный человек, наверняка вы порой расстраиваетесь по нелепым причинам. Что уж тогда говорить про детей? Их логика так непредсказуема, что поводы для грусти поджидают буквально на каждом шагу! То родители не разрешают поесть еду для собак, то Дарт Вейдер оказался отрицательным героем… Но родители умеют смотреть на происходящее под своим углом, а заодно посмеяться и поделиться очередной причиной детского негодования!

Сын хотел гулять с собакой