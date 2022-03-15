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16&nbsp;забавных причин, по&nbsp;которым плачут дети

16 забавных причин, по которым плачут дети (17 фото)

Автор:
15 марта 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   плач   причины   слезы   фото   
262
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Дети могут плакать, потому что рядом нет их мамочки, потому что они не хотят есть полезные овощи, потому что им не с кем поиграть...

Даже если вы уже взрослый и серьёзный человек, наверняка вы порой расстраиваетесь по нелепым причинам. Что уж тогда говорить про детей? Их логика так непредсказуема, что поводы для грусти поджидают буквально на каждом шагу! То родители не разрешают поесть еду для собак, то Дарт Вейдер оказался отрицательным героем… Но родители умеют смотреть на происходящее под своим углом, а заодно посмеяться и поделиться очередной причиной детского негодования!


Сын хотел гулять с собакой

×
×

Микроволновка «съела его обед»

Он не мог найти свою уточку

Я не разрешила ему есть пенопласт

Сын не мог поиграть сразу со ВСЕМИ поездами в музее

Дочка сидит расстроенная и не с кем не разговаривает

Дело в том, что никто не отвечал ей, когда она «звонила» по игрушечному телефону.


Не дал ему своё пиво

Дочка только что поняла, что Дарт Вейдер плохой

Сын расстроился, потому что мы не дали ему поесть собачьей еды

Я подпевала песне, которую он слушал

Она хотела такую же соску, как у героини телешоу. Хотя у неё и так точно такая же

Разорвал кесадилью на две части, чтобы было удобнее макать её в соус

Потом передумал и расстроился, так как уже не мог вернуть всё обратно.


Жена не разрешила сыну играть с подгузниками

Я не позволила ей бежать по улице

Хотел посидеть в этом стуле, заплакал из-за того, что застрял, а потом ещё раз, потому что мы его вытащили

Она расстроена, потому что костюм для купания промок

А ведь в чём-то мальчики и девочки правы — зачем держать все эмоции в себе!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дети   забавно   плач   причины   слезы   фото   
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Regerald 46 минут назад
"Дочка только что поняла, что Дарт Вейдер плохой" - Дарт Вэйдер не плохой, а лишь противоречивый персонаж. У него ключевая роль в развязке конфликта, он в последние минуты жизни перешел на сторону Скайволкера и убил Палпатина.
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