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18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом

18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом (19 фото)

Автор:
24 марта 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   дети   забавно   подборка   родители   фото   фотограф   фотография   
1296
19
Пользователи делятся детскими фотографиями, которые показывают, что раньше родители намного проще относились к воспитанию и безопасности своих чад.
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Метки: Юмор   дети   забавно   подборка   родители   фото   фотограф   фотография   
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3  комментария
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18k
Андрей Иванов 48 минут назад
Большинство фоток - ничего такого.
Самая опасная - детская площадка, там реально можно херануться сверху. С другой стороны - отсев слабых
Все с животными - если под присмотром, то ничего страшного. Там либо одомашненные, либо мелкие. Не то, чтоб опасность нулевая, так она и у кошек, я уж не говорю - собак, не нулевая.
Авто - не забывайте о скоростях и трафике в те годы. Тогда и без ремней обходились.
Оружие-алкоголь-пиротехника - фото постановочные, это не сценка из жизни. Пошлость и смысл - так это пиндосы.
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12k
Yasen_Perec 52 минуты назад
И никто не умер. А сейчас напридумывали всяких запретов, от которых толку ноль. Поколение "менеджеров" заботит одно - как бы ещё срубить бабла.
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