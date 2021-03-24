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Пользователи делятся детскими фотографиями, которые показывают, что раньше родители намного проще относились к воспитанию и безопасности своих чад.
1.
Раньше и трава была зеленее, и сосны выше — что уж говорить о методах воспитания детей. Судя по рассказам бабушек и дедушек, в детстве они в одиночку преодолевали километры тайги, при этом отбиваясь от стай волков. И их родители не видели в этом ничего страшного.
Кроме этого, ещё какие-то десятилетия назад взрослые явно были не против близкого знакомства своих детишек с дикими животными и теми продуктами, которые сейчас продаются с маркировкой 18+. Так что фотографии тех, кто вырос в прошлом веке, для современных мам и пап будут выглядеть как маленькие фильмы ужасов.
Кроме этого, ещё какие-то десятилетия назад взрослые явно были не против близкого знакомства своих детишек с дикими животными и теми продуктами, которые сейчас продаются с маркировкой 18+. Так что фотографии тех, кто вырос в прошлом веке, для современных мам и пап будут выглядеть как маленькие фильмы ужасов.
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16.
Безопасность в автомобилях в 1958 году
"Кресло ни к чему не прикреплено. Мать должна была вытянуть руку и придержать ребёнка, чтобы он не упал"
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Самая опасная - детская площадка, там реально можно херануться сверху. С другой стороны - отсев слабых
Все с животными - если под присмотром, то ничего страшного. Там либо одомашненные, либо мелкие. Не то, чтоб опасность нулевая, так она и у кошек, я уж не говорю - собак, не нулевая.
Авто - не забывайте о скоростях и трафике в те годы. Тогда и без ремней обходились.
Оружие-алкоголь-пиротехника - фото постановочные, это не сценка из жизни. Пошлость и смысл - так это пиндосы.