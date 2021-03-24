1.

Раньше и трава была зеленее, и сосны выше — что уж говорить о методах воспитания детей. Судя по рассказам бабушек и дедушек, в детстве они в одиночку преодолевали километры тайги, при этом отбиваясь от стай волков. И их родители не видели в этом ничего страшного.



Кроме этого, ещё какие-то десятилетия назад взрослые явно были не против близкого знакомства своих детишек с дикими животными и теми продуктами, которые сейчас продаются с маркировкой 18+. Так что фотографии тех, кто вырос в прошлом веке, для современных мам и пап будут выглядеть как маленькие фильмы ужасов.