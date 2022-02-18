"Маленькая еда": из-за роста цен производители снова уменьшают размеры упаковки продуктов

Подобное наблюдается абсолютно со всеми продуктами питания, товарами косметической линии, бытовой химией. Так, к примеру, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г. Ранее этот же продукт фасовали в плитки по 85 граммов.

Объем растворимого кофе тоже снизился с 95 г до 85 г.

Лидер рынка йогуртов Danone также сократил объем питьевой «Активии» с 270 г до 260 г, у "Макфы" появились 400-граммовые упаковки макарон вместо прежних 450-граммовых. Производители печенья уменьшили вес пачек на 10-20 граммов.