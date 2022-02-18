FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5796 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Маленькая еда": из-за роста цен производители снова уменьшают размеры упаковки продуктов

"Маленькая еда": из-за роста цен производители снова уменьшают размеры упаковки продуктов (5 фото)

Автор:
18 февраля 2022 10:26
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнес   еда   инфляция   масло   продукты   рост цен   упаковка   
2857
5

Количество самих продуктов в упаковке также становится меньше. "С такими тенденциями скоро сливочное масло будут фасовать в спичечные коробки", - сетуют россияне.

Из-за постоянно растущих цен производители вынуждены уменьшать привычные размеры упаковки продуктов питания. Зато цена остается прежней, и у покупателя возникает иллюзия, что ничего не изменилось.


×
×

Подобное наблюдается абсолютно со всеми продуктами питания, товарами косметической линии, бытовой химией. Так, к примеру, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г. Ранее этот же продукт фасовали в плитки по 85 граммов.


Объем растворимого кофе тоже снизился с 95 г до 85 г.

Лидер рынка йогуртов Danone также сократил объем питьевой «Активии» с 270 г до 260 г, у "Макфы" появились 400-граммовые упаковки макарон вместо прежних 450-граммовых. Производители печенья уменьшили вес пачек на 10-20 граммов.


А сливочное масло скоро начнут фасовать в коробочки из-под спичек. Ранее привычные 200-граммовые пачки давно уже уменьшились до 180 граммов, а теперь сбросили еще 25-30 г.


Это связано с подорожанием сырья. Так, цена сухого обезжиренного молока выросла на 35% (250 руб. за 1 кг), а в первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье вырастут еще на 17%. Значит, готовые продукты станут еще дороже, а упаковки - меньше.


Ту же тенденцию наблюдают у производителей пива. Так, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л.Однако в этом случае, уменьшение объема вызвано не только ростом цен на исходное сырье для напитка, но и на дефицит алюминия, из которого производят тару.


Кстати, братья наши меньшие тоже пострадали от инфляции. Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г, а ранее они продавались за ту же цену, но на 10 граммов больше.


Казалось бы, разница невелика - какие-то 10-50 граммов, однако покупатель все-таки чувствует подвох. И если на примере шоколада или кофе уменьшение веса не бросается в глаза, упаковка яиц из 5-6-9 штук вместо привычной "десятки" вызывает неудовольствие. Однако производители и дальше будут экспериментировать с упаковкой и снижением объема продукции - этот способ видится им более надежным, чем повышение цен на продукцию.





Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: бизнес   еда   инфляция   масло   продукты   рост цен   упаковка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
63
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
63  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
128
Chuchelo Patamkovoe 2 часа назад
Надо обязать указывать на ценнике цену за литр и килограмм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
4k
Феликс Дзержинский 4 минуты назад
С каждым годом(месяцем), упаковка будет становится меньше, а цены будут становиться всё больше, при сохранении прежних зарплат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oprosoff 4 минуты назад
на размер упаковки никому нет дела, проблема, что уменьшают вес, количество и объем продукции продавая по той же цене
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR 7 минут назад
В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Венера 10 минут назад
Тоже в последнее время заметила данную тенденцию срежи производителей. Спасибо, что открываете глаза другим людям на это!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Павел Федоров 14 минут назад
Было бы смешно, если бы не так грустно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 20 минут назад
путинский литр
Во всём мире литр - 1000мл
В России - 950 мл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
solosolovov 21 минуту назад
Самое прикольное, когда начинался ковид все бросились скупать крупы и макарошки, им кричали в след не надо этого делать. Я тоже кинулся и купил всякого зернового товара, а сейчас ржу над теми кто возмущается ценам. Этот Россия, что не смешно! (Жириновский).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−24
Державный Властитель 23 минуты назад
Доведёт их жадность до цугундера...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей 24 минуты назад
" будут фасовать в спичечные коробки"
Трансформацию фасовки в спичечные коробки мы помним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим Полчаса назад
Все таки честнее поднять цены. Человек должен понимать что покупает, а не выискивать очередной шедевр производителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Akabushkin Petr Максим 4 минуты назад
Да, но тогда корзина станет менее разнообразной, что плохо для здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 36 минут назад
пока еще в коробке можно обнаружить еще что-то кроме коробки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём 42 минуты назад
"упаковка яиц из 5-6-9 штук вместо привычной "десятки" вызывает неудовольствие."(с)
Чушь полнейшая. На западе есть упаковки на одно яйцо, и никто не комплексует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Akabushkin Petr Andy 2 минуты назад
К вам это к кому? К ватничкам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт 42 минуты назад
"снова"?

большинству фоток объемов и весов уже более 10 лет
дегенерат даже легендарный "девяток" яиц вставил из 2019 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
tessio 51 минуту назад
Это же рынок (смеется Чубайс), не покупайте такое (сказали производители и синхронно все сделали тоже самое).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ustas Tirex 55 минут назад
Чтоб вам в постели так давали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
portroy Час назад
Меня лично это выбешивает гораздо больше роста цен! Вот например, пачка пельменей, раньше одной хватало на троих поесть, теперь нужно две пачки и из второй немного насыпать.
С макаронами таже история. с конфетами. Причем даже в дорогом магазине, под собственным брендом, ну как? Я же в этот магазин захожу не чтобы 50-100 руб сэкономить!
Потом эти недоедки по полкам и холодильнику валяются, засыхают и портятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg Час назад
не надо расшатывать скрепы! нас ждёт очередной успех и выход в пятёрку крупнейших экономик мира! вот только гречку пока будем стаканами продавать... но ж не напёрстками! так что надо просто немного подождать... а потом еще чуть чуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Час назад
А можно посмотреть состояние сотстояний ретейлеров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Serg2001 Час назад
Это называется "шринкфляция" или«даунсайзинг». Так. Для справки.. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Liberman Час назад
в Ашане как правило на ценниках снизу - цена за килограмм. вопросы сами отпадают.
А что мы покупаем упаковками? - прально, всякую хрень,которую нормальный человек не ест.
Пельмени? - здравомыслящие это не едят.Соки - это запивка к алкоголю.
паштеты в жести? - тоже надо быть извращенцем чтобы это жрать.чипсы\конфеты и т.д. - да и хрен с ними. Пиво? шпатен 0.5 немецкое,пауланер немецкие 0.5 - как стоили так и стоят(ну может прибавили по 5 рублей к 105

На всем остальном есть ценник за кило).

"Однако производители и дальше будут экспериментировать с упаковкой и снижением объема продукции - этот способ видится им более надежным, чем повышение цен на продукцию." - уменьшение веса в упаковке,что это как не повышение цены?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария
Показать ещё
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали “КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты 20 продуктов и блюд, которые либо любят, либо ненавидят 20 продуктов и блюд, которые либо любят, либо ненавидят 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания Упаковка, которая наносит удар и по экологии, и по здравому смыслу Упаковка, которая наносит удар и по экологии, и по здравому смыслу Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105726



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Двойного угара пост о близнецах
1
55
Двойного угара пост о близнецах
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
2
305
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Набирающие популярность в сообществах
Вы видели цветных «Девчат»? Нет?
1
30
Вы видели цветных «Девчат»? Нет?
20 лучших хорроров десятилетия по версии Ranker
4
9
20 лучших хорроров десятилетия по версии Ranker
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91% — Windows 10 с пожизненной лицензией отдают за $16, а Windows 11 за $22
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91% — Windows 10 с пожизненной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
3

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#история#в мире#забавно#автомир#девушки#Ynews#Москва
#Юмор#ватермарк#интересное#люди#автомобили#картинки#подборка#дети#мигранты#фильм
#интересно#животные#Россия#Приколы#дтп#кино#аварии#авто аварии#Спорт#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться