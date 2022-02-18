"Маленькая еда": из-за роста цен производители снова уменьшают размеры упаковки продуктов

Количество самих продуктов в упаковке также становится меньше. "С такими тенденциями скоро сливочное масло будут фасовать в спичечные коробки", - сетуют россияне.
Из-за постоянно растущих цен производители вынуждены уменьшать привычные размеры упаковки продуктов питания. Зато цена остается прежней, и у покупателя возникает иллюзия, что ничего не изменилось.
Подобное наблюдается абсолютно со всеми продуктами питания, товарами косметической линии, бытовой химией. Так, к примеру, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г. Ранее этот же продукт фасовали в плитки по 85 граммов.
Объем растворимого кофе тоже снизился с 95 г до 85 г.
Лидер рынка йогуртов Danone также сократил объем питьевой «Активии» с 270 г до 260 г, у "Макфы" появились 400-граммовые упаковки макарон вместо прежних 450-граммовых. Производители печенья уменьшили вес пачек на 10-20 граммов.
А сливочное масло скоро начнут фасовать в коробочки из-под спичек. Ранее привычные 200-граммовые пачки давно уже уменьшились до 180 граммов, а теперь сбросили еще 25-30 г.
Это связано с подорожанием сырья. Так, цена сухого обезжиренного молока выросла на 35% (250 руб. за 1 кг), а в первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье вырастут еще на 17%. Значит, готовые продукты станут еще дороже, а упаковки - меньше.
Ту же тенденцию наблюдают у производителей пива. Так, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л.Однако в этом случае, уменьшение объема вызвано не только ростом цен на исходное сырье для напитка, но и на дефицит алюминия, из которого производят тару.
Кстати, братья наши меньшие тоже пострадали от инфляции. Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г, а ранее они продавались за ту же цену, но на 10 граммов больше.
Казалось бы, разница невелика - какие-то 10-50 граммов, однако покупатель все-таки чувствует подвох. И если на примере шоколада или кофе уменьшение веса не бросается в глаза, упаковка яиц из 5-6-9 штук вместо привычной "десятки" вызывает неудовольствие. Однако производители и дальше будут экспериментировать с упаковкой и снижением объема продукции - этот способ видится им более надежным, чем повышение цен на продукцию.
Источник:
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Во всём мире литр - 1000мл
В России - 950 мл
Трансформацию фасовки в спичечные коробки мы помним
Чушь полнейшая. На западе есть упаковки на одно яйцо, и никто не комплексует.
большинству фоток объемов и весов уже более 10 лет
дегенерат даже легендарный "девяток" яиц вставил из 2019 года
С макаронами таже история. с конфетами. Причем даже в дорогом магазине, под собственным брендом, ну как? Я же в этот магазин захожу не чтобы 50-100 руб сэкономить!
Потом эти недоедки по полкам и холодильнику валяются, засыхают и портятся.
А что мы покупаем упаковками? - прально, всякую хрень,которую нормальный человек не ест.
Пельмени? - здравомыслящие это не едят.Соки - это запивка к алкоголю.
паштеты в жести? - тоже надо быть извращенцем чтобы это жрать.чипсы\конфеты и т.д. - да и хрен с ними. Пиво? шпатен 0.5 немецкое,пауланер немецкие 0.5 - как стоили так и стоят(ну может прибавили по 5 рублей к 105
На всем остальном есть ценник за кило).
"Однако производители и дальше будут экспериментировать с упаковкой и снижением объема продукции - этот способ видится им более надежным, чем повышение цен на продукцию." - уменьшение веса в упаковке,что это как не повышение цены?????