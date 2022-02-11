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"Что ты такое?": красноярец попытался пожарить колбасу, но она расплавилась на сковороде

"Что ты такое?": красноярец попытался пожарить колбасу, но она расплавилась на сковороде (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 07:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: акция   видео   еда   колбаса   красноярск   продукты   чужой   
3962
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Из чего же ее готовят?

Житель Красноярска решил приготовить макароны с жареной колбасой, но что-то пошло не так. Нет, макароны без претензий варились, а вот к колбасе у мужчины возникли вопросы. При жарке та начала плавиться и прилипать к сковороде.



Может быть колбаса неправильно хранилась? Внимательно изучив этикетку, можно заметить, что продукт даже колбасой не называется, видимо, потому что его состав не подходит ни под один стандарт этого вида мясных изделий.



Мясосодержащий продукт был куплен в сетевом магазине по акции "2 штуки в одни руки".



Еще одна попытка пожарить эту колбасу "Купеческую" снова оказалась неудачной. И дело не в количестве масла на сковороде, а в каких-то неведомых добавках, которые заставили продукт плавиться. Возможно, так ведет себя "желирующий" агент, указанный в составе? В "Сибирской продовольственной компании", производящей эту колбасу, на вопросы не ответили. Пообещали дать комментарии попозже.



Что ж, зато не запрещенка! К слову, совсем недавно в Москве было уничтожено 234 килограмма санкционных продуктов, среди которых оказались сыры и мясные изделия из Италии Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и Франции. Все эти высококачественные деликатесы сожгли в Рузском районе Московской области.


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Метки: акция   видео   еда   колбаса   красноярск   продукты   чужой   
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3k
Victor Час назад
А ещё к покупашке вопрос- за каким хреном он купил это говно? Там же написано, что это дрянь и даже не из мяса, или цена важней была? Ну купил бы Докторскую или Любительскую, так ведь нет, взял за 120 рублей говна в полиэтилене, а хочет, чтоб салями была.
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111
kitdmuk_wqed 2 секунды назад
Я как-то, недалече как год назад, сосиски сварил, а съесть забыл (на даче дело было, чем-то жена заставила заняться). Так они и простояли, горемычные, на блюдце в комнатной температуре.
Утром, когда проснулся, вспомнил про них, надо, думаю, их разогреть и позавтракать. А они, падлы, выпустили из себя целую лужу какого-то желе. Интереса ради, я их оковырял в помойку, а желе попытался смыть. Куда там! Даже с мылом не удалось.
Какой-то химсостав у этой неизвестной науке субстанции, похоже на всякую слизь из фильмов про инопланетян, которую они нам сюда регулярно закидывают, и её ничего не берёт, вплоть до атомного взрыва.
Победить эту внеземную тварь помог "Утёнок", которым унитаз моют. Минут за пять ухандокал гадов. Ну, потом, конечно, раза три с мылом.
Врать не буду, кто сей уникальный продукт произвёл, скажу только, что они в целлофановой обёртке были. А купила их жена в местном "Перекрёстке".
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43k
dima423 19 секунд назад
Я такое говно никогда и не купил бы) Есть же нормальная колбаса, ну да она стоит побольше, но мне мое здоровье дороже)
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7k
Вежливый людь 45 секунд назад
А смотрите состав прежде чем что то брать! Как правило производитель не скрывает что он всякую фигню написал.
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4k
Неизвестно 7 минут назад
У меня ветчина из банки просто растворилась.Импортозамещение,народ сожрет.
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2k
cnob7 8 минут назад
нехрен покупать всякое говно за 50 рублей за кг
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6k
Виталий Касандров 9 минут назад
Ну да обычный соевый экстракт с добавлением измельченной свиной шкурки и куриных обрезков и проч химией, 100 руб кг получается по акции . Прекрасная закуска для бомжей и синяков производитель наверное и не думал что бомжи ее жарить станут ,Хотя может и переборщили с загустителем вот он и подвел.
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10k
Dihydrogen Monoxide 10 минут назад
Делайте колбасу сами. Это не так сложно и не так много времени надо.
Ссылка www.youtube.com
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1k
ssdeep 13 минут назад
вся статейка ради последнего абзаца, кинуть говна на вентилятор, из чего делается вареная колбаса, мясо птицы, и .. ТАДА желатин на бульоне от варки! вот это поворот жарить колбасу за 100 руб.кг. в которой вода на первом месте указана, само собой она начинает таять и плавится.
а по поводу санкционированных продуктов, пусть сначала отменять санкции против нас, а потом мы разрешим ввозить деликатесы, ибо не...уй!
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226
Иванов Петров Сидоров 14 минут назад
Плюс этого продукта:
- в подогретом виде, например строительным феном, можно использовать как оконную замазку.
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120k
arek14 17 минут назад
Импортзамещение рулит .
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1k
Влад Чернов 21 минуту назад
мы сами давно для себя делаем . мелко рубишь мясо , приправы соль все как вам надо . чрево продается во всех сетевых магазинах . по времени за 30-40 минут делается на несколько раз заготовка . есть хороший секрет готовки . в трех водах называется . гугл в помощь как говорится .
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3k
Юра Гагарин 22 минуты назад
а народ это ест и считает себя средним классом
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10k
Linuksoid Полчаса назад
Кто-ж продукты питания изготовленные по СТО покупает? Только ГОСТ!
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65k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Иван Алексеев Полчаса назад
Я так понимаю весь пост ради последнего обзаца писался. Только вот вопрос к автору, а ты уверен что та санкционка была высококачественной?
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520
Нестеров Антон Полчаса назад
Зато по акции, бери не хочу. Потом искать виноватых
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134
Дмитрий Семенов 39 минут назад
Автор совсем рехнулся? За 200 рублей 2 палки колбасы решил купить и пожарить))))
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1k
Оксид Бетона 47 минут назад
А что? Коллаген с крахмалом, при нагревании, вступили в реакцию, получилась аппетитная корочка! Все натуральное! ))
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28k
Notan Blaine 51 минуту назад
А при чем тут санкционка, за стоимость этой колбасы и 100 грамм изделия из Италии не купишь.
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14k
Ser 52 минуты назад
Хм... это последнее время становится нормой - молоко без МОЛОКА! колбаса или сосиски, пельмени мясные изделия без МЯСА!, икра без ИКРЫ, вино и коньяк просто вода с порошками,
СПАСИБО! "нашей" стране, нашим великим и не сменяемым властям.
"кто платит тот и заказывает музыку"
"Нашей" власти платят и платят хорошо.
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439
Faithless Ser 13 минут назад
Плохому танцору власти мешают.
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