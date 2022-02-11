"Что ты такое?": красноярец попытался пожарить колбасу, но она расплавилась на сковороде

Из чего же ее готовят?
Житель Красноярска решил приготовить макароны с жареной колбасой, но что-то пошло не так. Нет, макароны без претензий варились, а вот к колбасе у мужчины возникли вопросы. При жарке та начала плавиться и прилипать к сковороде.
Может быть колбаса неправильно хранилась? Внимательно изучив этикетку, можно заметить, что продукт даже колбасой не называется, видимо, потому что его состав не подходит ни под один стандарт этого вида мясных изделий.
Мясосодержащий продукт был куплен в сетевом магазине по акции "2 штуки в одни руки".
Еще одна попытка пожарить эту колбасу "Купеческую" снова оказалась неудачной. И дело не в количестве масла на сковороде, а в каких-то неведомых добавках, которые заставили продукт плавиться. Возможно, так ведет себя "желирующий" агент, указанный в составе? В "Сибирской продовольственной компании", производящей эту колбасу, на вопросы не ответили. Пообещали дать комментарии попозже.
Что ж, зато не запрещенка! К слову, совсем недавно в Москве было уничтожено 234 килограмма санкционных продуктов, среди которых оказались сыры и мясные изделия из Италии Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и Франции. Все эти высококачественные деликатесы сожгли в Рузском районе Московской области.
Источник:
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Утром, когда проснулся, вспомнил про них, надо, думаю, их разогреть и позавтракать. А они, падлы, выпустили из себя целую лужу какого-то желе. Интереса ради, я их оковырял в помойку, а желе попытался смыть. Куда там! Даже с мылом не удалось.
Какой-то химсостав у этой неизвестной науке субстанции, похоже на всякую слизь из фильмов про инопланетян, которую они нам сюда регулярно закидывают, и её ничего не берёт, вплоть до атомного взрыва.
Победить эту внеземную тварь помог "Утёнок", которым унитаз моют. Минут за пять ухандокал гадов. Ну, потом, конечно, раза три с мылом.
Врать не буду, кто сей уникальный продукт произвёл, скажу только, что они в целлофановой обёртке были. А купила их жена в местном "Перекрёстке".
а по поводу санкционированных продуктов, пусть сначала отменять санкции против нас, а потом мы разрешим ввозить деликатесы, ибо не...уй!
- в подогретом виде, например строительным феном, можно использовать как оконную замазку.
СПАСИБО! "нашей" стране, нашим великим и не сменяемым властям.
"кто платит тот и заказывает музыку"
"Нашей" власти платят и платят хорошо.
=
политика власти мешает