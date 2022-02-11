"Что ты такое?": красноярец попытался пожарить колбасу, но она расплавилась на сковороде

Еще одна попытка пожарить эту колбасу "Купеческую" снова оказалась неудачной. И дело не в количестве масла на сковороде, а в каких-то неведомых добавках, которые заставили продукт плавиться. Возможно, так ведет себя "желирующий" агент, указанный в составе? В "Сибирской продовольственной компании", производящей эту колбасу, на вопросы не ответили. Пообещали дать комментарии попозже.